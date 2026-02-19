Podnikání v Česku? Každá druhá firma nepřežije pět let
Více než polovina nových podniků v Česku do pěti let od založení zanikne. Nejhorší situace byla v odvětví obchodu a služeb, kde do pěti let od založení zaniklo přes 55 procent aktivních podniků, uvedl ředitel odboru statistických registrů Českého statistického úřadu Michal Čigáš.
Počet aktivních podniků v Česku od roku 2010 do roku 2023 vzrostl podle dat ČSÚ o téměř 22 procent na 1,3 milionu. Celkově aktivní podniky vytvořily pracovní místa pro téměř 4,3 milionu osob. Nejvíce aktivních podniků, 223 500, mělo v roce 2023 hlavní ekonomickou činnost v sektoru velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel. Následoval sektor profesní, vědecké a technické činnosti s 213 800 a stavebnictví s 201 500.
V roce 2023 vzniklo přes 120 tisíc nových aktivních podniků, které vytvořily pracovní místa pro více než 100 tisíc osob. Podíl vzniklých podniků na celkovém počtu aktivních podniků představoval v roce 2023 přibližně devět procent, což lehce zaostávalo za průměrem zemí EU. Tam činil 10,4 procenta.
V roce 2023 vzniklo přes 120 tisíc nových aktivních podniků, které vytvořily pracovní místa pro více než 100 tisíc osob. Podíl vzniklých podniků na celkovém počtu aktivních podniků představoval v roce 2023 přibližně devět procent, což lehce zaostávalo za průměrem zemí EU. Tam činil 10,4 procenta.
Nejvíce nových firem vzniklo v oblasti velkoobchodu a maloobchodu včetně oprav a údržby motorových vozidel, kde jich přibylo 19 tisíc. Následovalo stavebnictví a zpracovatelský průmysl, shodně s 18 400 nově založenými podniky. Přibližně 15 tisíc z těchto firem navíc už v roce 2023 zaměstnalo alespoň jednoho pracovníka.
Statistika ekonomických subjektů sleduje také rychle rostoucí podniky, tedy ty, jejichž průměrné tempo růstu podle počtu zaměstnanců bylo za poslední tři roky vyšší než deset procent a na začátku sledovaného období měly přes deset zaměstnanců. V roce 2023 působilo v Česku více než 3400 rychle rostoucích podniků, z nich největší část vykonávala hlavní činnosti ve zpracovatelském průmyslu.
„Rychle rostoucí podniky výrazně přispívají k tvorbě pracovních míst, protože například v roce 2023 byla průměrná velikost jednoho takového podniku vyjádřená počtem zaměstnanců šestkrát vyšší než u běžného podniku - zaměstnavatele,“ sdělil Čigáš.
