Podnikání v Česku? Každá druhá firma nepřežije pět let

Více než polovina nových podniků v Česku do pěti let od založení zanikne. Nejhorší situace byla v odvětví obchodu a služeb, kde do pěti let od založení zaniklo přes 55 procent aktivních podniků, uvedl ředitel odboru statistických registrů Českého statistického úřadu Michal Čigáš.

Počet aktivních podniků v Česku od roku 2010 do roku 2023 vzrostl podle dat ČSÚ o téměř 22 procent na 1,3 milionu. Celkově aktivní podniky vytvořily pracovní místa pro téměř 4,3 milionu osob. Nejvíce aktivních podniků, 223 500, mělo v roce 2023 hlavní ekonomickou činnost v sektoru velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel. Následoval sektor profesní, vědecké a technické činnosti s 213 800 a stavebnictví s 201 500.

V roce 2023 vzniklo přes 120 tisíc nových aktivních podniků, které vytvořily pracovní místa pro více než 100 tisíc osob. Podíl vzniklých podniků na celkovém počtu aktivních podniků představoval v roce 2023 přibližně devět procent, což lehce zaostávalo za průměrem zemí EU. Tam činil 10,4 procenta.

Spotřebitelské ceny v Česku v lednu meziročně stouply o 1,6 procenta, což je nejnižší růst od listopadu 2016. Inflace tak zpomalila z prosincových 2,1 procenta zejména vlivem převedení plateb za obnovitelné zdroje energie ze spotřebitelů na stát. Proti prosinci se spotřebitelské ceny v lednu zvýšily o 0,9 procenta hlavně kvůli zdražení potravin, nápojů a tabáku. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu, který potvrdil svůj předběžný odhad.

Nejvíce nových firem vzniklo v oblasti velkoobchodu a maloobchodu včetně oprav a údržby motorových vozidel, kde jich přibylo 19 tisíc. Následovalo stavebnictví a zpracovatelský průmysl, shodně s 18 400 nově založenými podniky. Přibližně 15 tisíc z těchto firem navíc už v roce 2023 zaměstnalo alespoň jednoho pracovníka.

Statistika ekonomických subjektů sleduje také rychle rostoucí podniky, tedy ty, jejichž průměrné tempo růstu podle počtu zaměstnanců bylo za poslední tři roky vyšší než deset procent a na začátku sledovaného období měly přes deset zaměstnanců. V roce 2023 působilo v Česku více než 3400 rychle rostoucích podniků, z nich největší část vykonávala hlavní činnosti ve zpracovatelském průmyslu.

„Rychle rostoucí podniky výrazně přispívají k tvorbě pracovních míst, protože například v roce 2023 byla průměrná velikost jednoho takového podniku vyjádřená počtem zaměstnanců šestkrát vyšší než u běžného podniku - zaměstnavatele,“ sdělil Čigáš.

Spojené státy jsou podle informací stanice CNN připraveny už tento víkend zahájit vojenský úder proti Íránu. Prezident Donald Trump však zatím nedal konečný souhlas a o dalším postupu stále váhá.

Armáda Bílý dům ujistila, že je připravena k akci, zatímco USA přesouvají k Íránu významné vojenské síly – lodě, bojová letadla i logistické stroje. Do regionu míří i nejmodernější americká letadlová loď Gerald Ford, která by mohla dorazit už během víkendu. Letouny amerického letectva rozmístěné v Británii, včetně tankovacích strojů a stíhaček, se rovněž přesouvají blíže k Blízkému východu.

Trump zvažuje argumenty

Podle zdrojů CNN Trump v soukromí zvažuje argumenty pro i proti útoku a intenzivně konzultuje situaci se svými poradci a spojenci. „Tráví hodně času tím, že o tom přemýšlí,“ uvedl jeden ze zdrojů. Ve středu se nejvyšší představitelé pro národní bezpečnost sešli v situační místnosti Bílého domu. Prezidenta zároveň informovali vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner o úterních nepřímých jednáních s Íránem v Ženevě.

Americké ministerstvo zahraničí pracuje na projektu, který by mohl znovu otevřít spor o hranice svobody projevu mezi Spojenými státy a Evropou. Podle agentury Reuters vyvíjí internetový portál s doménou freedom.gov, jenž má uživatelům v Evropě i dalších částech světa umožnit zobrazit obsah zablokovaný jejich vládami.

Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová uvedla, že existuje „mnoho důvodů a argumentů“ pro úder proti Íránu, zároveň ale vyzvala Teherán k uzavření dohody. Zdůraznila, že Trump se při rozhodování opírá o doporučení svého bezpečnostního týmu.

Načasování případného útoku mohou ovlivnit i symbolické a politické okolnosti. V neděli končí zimní olympijské hry, které bývají vnímány jako symbol globální jednoty. Někteří evropští představitelé podle CNN předpokládají, že do té doby k americkému útoku nedojde. Ve středu navíc začal muslimský měsíc ramadán a spojenci USA na Blízkém východě upozorňují, že útok v tomto období by mohl být vnímán jako projev neúcty a mohl by destabilizovat region.

Trump má také v úterý vystoupit s tradičním projevem o stavu unie v Kongresu, kde se podle poradců zaměří především na domácí témata. Není jasné, zda prezident při svém rozhodování tyto faktory zohledňuje.

Bývalý ukrajinský prezident Petro Porošenko varuje před podceňováním Vladimira Putina a kritizuje směr současných mírových jednání o válce na Ukrajině. V rozhovoru pro server Politico uvedl, že každý, kdo s ruským prezidentem vyjednává, by měl mít na paměti dvě zásady: nikdy mu nevěřit a začít jednat pouze z pozice síly.

Írán mezitím podle satelitních snímků a analýz amerického Institutu pro vědu a mezinárodní bezpečnost posiluje ochranu svých jaderných zařízení a snaží se je zakrýt vrstvami betonu a zeminy.

Nepřímé rozhovory v Ženevě mezi americkými vyslanci a šéfem íránské diplomacie Abbásem Arakčím měly za cíl zmírnit napětí kolem íránského jaderného programu. Teherán odmítá se programu vzdát, dlouhodobě však tvrdí, že neusiluje o vývoj jaderné zbraně. Írán během jednání přislíbil předložit písemný návrh řešení amerických obav v příštích týdnech.

Do regionální diplomacie se zapojí i ministr zahraničí Marco Rubio, který podle CNN plánuje 28. února návštěvu Izraele a jednání s premiérem Benjaminem Netanjahuem o dalším postupu vůči Íránu.

Bývalý ukrajinský prezident Petro Porošenko varuje před podceňováním Vladimira Putina a kritizuje směr současných mírových jednání o válce na Ukrajině. V rozhovoru pro server Politico uvedl, že každý, kdo s ruským prezidentem vyjednává, by měl mít na paměti dvě zásady: nikdy mu nevěřit a začít jednat pouze z pozice síly.

Podle Porošenka jsou tato pravidla v aktuálních rozhovorech, které zprostředkovávají Spojené státy, přehlížena. Jeho vyjádření přichází ve chvíli, kdy se ruská a ukrajinská delegace setkávají v Ženevě s americkými vyslanci Jaredem Kushnerem a Stevem Witkoffem v další fázi dosud neúspěšných jednání.

Kritika Zelenského

Šéf opoziční strany Evropská solidarita kritizuje prezidenta Volodymyra Zelenského za to, že přistoupil na jednání bez přímé účasti Evropy a že netrval na okamžitém příměří. „Nerozumí Putinovi a nerozumí Trumpovi. A máme další problém: Trump nerozumí Putinovi. A to je globální tragédie, nejen pro Ukrajinu,“ uvedl Porošenko.

Americký prezident Donald Trump pochválil českého ministra zahraničí Petra Macinku za jeho střet s bývalou ministryní zahraničí USA Hillary Clintonovou na Mnichovské bezpečnostní konferenci. Macinka podle šéfa Bílého domu v panelové debatě odvedl skvělou práci. Trump to napsal v příspěvku na sociální síti Truth Social, kde rovněž zveřejnil záznam části debaty, ve kterém Macinka říká, že nesouhlasí s tím, co označil za genderovou revoluci a klimatický alarmismus. Do řeči mu přitom skáče Clintonová, aby vyjádřila nesouhlas.

Podle něj se Trump mylně domnívá, že s Putinem vyjednává o lepších podmínkách míru. „Putin nevyjednává. Chce obnovit Sovětský svaz, znovu vybudovat ruské impérium. Sní o svém místě v dějinách bez ohledu na cenu v lidských životech,“ řekl.

Porošenko také zpochybňuje, že by Kremlu primárně šlo o další územní zisky na východě Ukrajiny. Požadavek na předání dalších oblastí podle něj slouží k destabilizaci vnitropolitické situace a rozdělení společnosti, protože jakékoli územní ústupky by musely být schváleny referendem. „To je ruský scénář. Putin je důstojník KGB. Je v tom specialista,“ uvedl.

Bývalý prezident zároveň hájí minské dohody z let 2014 a 2015, za jejichž podpis byl v minulosti kritizován. Tvrdí, že Ukrajině přinesly pět let času na posílení státu a armády, což podle něj sehrálo klíčovou roli při odolávání ruské invazi v roce 2022.

Evropa by se podle něj měla do jednání aktivně zapojit, jak navrhl francouzský prezident Emmanuel Macron. „Evropa má plné právo být u stolu, protože dnes financuje Ukrajinu,“ řekl. Bez Spojených států ale podle něj míru dosáhnout nelze.

Navzdory tvrzením o únavě z války Češi dál posílají miliony na zbraně pro Ukrajinu. Podle Martina Ondráčka z iniciativy Dárek pro Putina občané chápou, že válka se nejlíp vyhrává pouze válkou. Kapitulace Ukrajiny by podle organizátorů sbírek destabilizovala Evropu. A přinesla další uprchlickou vlnu.

Přítomnost amerických vojáků na Ukrajině

Zásadní podmínkou poválečné bezpečnosti má být podle Porošenka přítomnost amerických vojáků na ukrajinském území. „Musí tam být boty na zemi. Americké. Bez nich bude konflikt znovu,“ prohlásil. Přesto věří, že by Trump mohl změnit názor, protože chce vstoupit do historie jako prezident míru.

Napjatá je i domácí politická situace. Porošenko hovoří o hluboké parlamentní krizi a naznačuje, že prezident Zelenskyj může být nucen vytvořit vládu národní jednoty. „Nežádám žádnou funkci. Jde o otázku, zda Ukrajina přežije,“ uzavřel.

