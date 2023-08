Chatovací robot ChatGPT dostal velkého bratra. Prvním klientem je kosmetická Estée Lauder.

Společnost OpenAI uvedla na trh verzi svého populárního chatovacího systému ChatGPT určenou pro velké podniky. Verze s názvem ChatGPT Enterprise nabízí bezpečnější a rychlejší přístup k technologii firmy OpenAI. Mezi první zákazníky nové verze patří například kosmetická společnost Estée Lauder nebo investiční firma Carlyle, informovala agentura Reuters.

Firma OpenAI koncem loňského listopadu ChatGPT zdarma zpřístupnila veřejnosti a systém si rychle získal velkou popularitu. ChatGPT patří do kategorie generativní umělé inteligence a dokáže na základě jednoduchých dotazů generovat články, eseje, obrázky, vtipy, ale i poezii. Na základě obrovského množství dat se podobně jako člověk učí, jak odpovídat na podněty uživatelů.

Mnozí lidé ve Spojených státech podle průzkumu agentury Reuters systém ChatGPT využívají jako pomocníka při plnění svých pracovních úkolů, ačkoli je od toho zaměstnavatelé odrazují. Společnost OpenAI doufá, že díky verzi ChatGPT Enterprise se stanou zaměstnavatelé k používání její technologie vstřícnější.

Finančním podporovatelem společnosti OpenAI je americký softwarový gigant Microsoft. Ten už nabízí podnikům přístup k ChatGPT prostřednictvím své služby Azure OpenAI. K využití tohoto přístup nicméně musí být podnik zákazníkem služby Azure, která je cloudovou platformou Microsoftu.

