Popularita Fica na Slovensku klesá

Popularita sociálních demokratů (Směr-SD) slovenského premiéra Roberta Fica klesla, nejvyšším preferencím se těší nejsilnější opoziční hnutí Progresivní Slovensko (PS). Vyplývá to z výsledků nejnovější sondáže agentury Focus, kterou zadala nová internetová zpravodajská televize 360tka bývalého moderátora televizní stanice Markíza Michala Kovačiče. Současná vládní koalice by již neměla většinu ve sněmovně, a to hlavně kvůli propadu popularity nejmenší vládní strany SNS. Slábnoucí podporu Směru-SD ukázaly i jiné dřívější průzkumy veřejného mínění.

Preference Ficovy strany v průzkumu Focusu v listopadu klesly na 21,9 procenta ze 23,3 procenta v září. Popularita PS naopak mírně stoupla na 22,6 procenta. Směr-SD loni v září vyhrál předčasné parlamentní volby se ziskem téměř 23 procent hlasů před druhým PS, které podpořilo téměř 18 procent voličů.

Do sněmovny by se podle Focusu dostalo celkově šest stran a hnutí. Bylo by mezi nimi i neparlamentní hnutí Republika s podporou 8,6 procenta respondentů. K hlavních tvářím této formace, která v letošních volbách do Evropského parlamentu získala dvě křesla, patří bývalí členové krajně pravicové strany Kotlebovci-Lidová strana Naše Slovensko a nynější europoslanci Milan Uhrík a Milan Mazurek.

Naopak, ze sněmovny by vypadla SNS a hnutí Slovensko expremiéra Igora Matoviče s preferencemi shodně 3,6 procenta. Těsně pod pětiprocentní hranicí, jejíž zdolání ve volbách je podmínkou pro zisk křesel ve slovenské sněmovně, skončily v sondáži Focusu Maďarská aliance zastupující příslušníky početně maďarské menšiny a strana Demokraté.

Průzkum agentura vykonala od 6. do 13. listopadu mezi 1018 respondenty. Sondáž tak jen okrajově zachytila oznámený vstup neúspěšného prezidentského kandidáta Ivana Korčoka do PS.

