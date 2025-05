Fico se opřel do Merze za jeho výhrůžky Slovensku. V moderní Evropě je to nepřijatelné, uvedl

Slova nového německého kancléře Friedricha Merze o možném přitvrzení přístupu ke Slovensku a Maďarsku, pokud budou nadále blokovat rozhodování Evropské unie, nenechala slovenského premiéra Roberta Fica chladným. Merzova slova kritizoval i slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár. Opozice naopak zopakovala tvrzení, že Ficova politika dostala zemi do izolace.

Fico během během návštěvy Arménie o svém postoji informoval na své facebookové stránce. „To, co řekl kancléř, je neakceptovatelné v moderní Evropě. Nemůže nám někdo vyhrožovat, že když nebudeme poslouchat, tak udělá s námi pořádek,“ uvedl Fico. Doplnil, že politika jediného povinného názoru je popřením suverenity a demokracie a je pro Evropu nebezpečná stejně jako třetí světová válka.

Fico reagoval na Merzova slova, který uvedl, že má páky na to, aby Slovensko a Maďarsko dostal pod tlak. V této souvislosti zmínil řízení o porušení unijního práva a odejmutí evropských peněz.

Fico je připraven k dialogu

Slovensko například v březnu společně s Maďarskem blokovalo prodloužení sankcí proti ruským a běloruským občanům a firmám. Obě země svůj postoj změnily patrně až po úpravě původního návrhu. Budapešť zase na úrovni Evropské unie dlouhodobě vystupuje vůči některým opatřením, která jsou namířená proti Rusku a jeho agresivní válce na Ukrajině.

„Nevidím v praktické politice Slovenské republiky nic, co by někdo mohl označovat za porušení pravidel právního státu,“ pokračoval Fico v reakci na Merze a dodal, že je připraven k dialogu i ke schůzce s německým kancléřem.

„Naši partneři nám nedůvěřují“

Proti uvedeným vyjádřením Merze se ohradil také šéf slovenské diplomacie a Ficův stranický kolega ve Směru-sociální demokracie Blanár. „Takové uvažování je pro nás nepřijatelné, neboť když některý ze států vznese výhrady, tak to dělá pro své suverénní postavení, které je nedotknutelné, a tehdy je potřeba jednat a nikoliv hledat mechanismy, jak ho donutit k ´poslušnosti´,“ uvedl v prohlášení Blanár. Zopakoval, že Bratislava je proti zrušení práva veta v případech, ve kterých je při rozhodování na úrovni EU potřebná jednomyslná shoda členských států.

Tvrzení, že Ficova politika dostává Slovensko do izolace, zopakovala i tamní opozice. „Naši partneři nám nerozumí a nedůvěřují nám, spolu s Maďarskem nás vnímají jako problémový stát. Izolace, ve které jsme ocitli, je nebezpečná pro budoucnost naší země,“ řekl předseda proevropského hnutí PS Michal Šimečka. Dodal, že Fico ničí vztahy s klíčovými partnery Slovenska, pro které je Německo nejdůležitějším obchodním partnerem.

Podle PS se Slovensko dostává do podobné situace, ve které bylo již v 90. letech. Tehdy Bratislava čelila výtkám ze zahraničí kvůli deficitu demokracie a také vypadla z první vlny rozšiřování NATO. Slovensko pak po změně vlády do Severoatlantické aliance vstoupilo a dohonilo také některé své sousedy v přístupovém procesu do EU, jejímž členem se stalo v květnu 2004 spolu například s Českem, Maďarskem a Polskem.