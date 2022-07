Smažák už stačit nebude. Aby restaurace krizi překonaly musí nabídnout víc

Čechů, kteří chodí na obědy významně ubylo. A na podzim jich v restauracích bude ještě méně. Aby podniky krizi ustály musí inovovat. Nabídnout mnohem víc než smažák, varují zástupci gastra.

Zdražování obědových menu vede k menší návštěvnosti restaurací. Oběd si v nich méně často dopřeje 54 procent lidí v porovnání s obdobím před pandemií v roce 2019.

Lidé se sice po uzávěrkách z důvodu pandemie především na jaře do restaurací vrátili, jejich počet ale bude vzhledem k rostoucím cenám klesat. „Zdražují suroviny. Už teď narážíme na strop ceny, kterou budou hosté v podnicích ochotní zaplatit. Už na podzim budeme svědky citelného propadu počtu lidí v podnicích,“ popisuje Luboš Kastner z Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Průměrná cena jídla v restauraci je nyní 161 korun, přičemž v roce 2019 to bylo skoro o 40 korun míň. Ceny ale budou nadále stoupat. Podle Vladimíra Sirotka z Dotykačky to bude o dalších 40 korun víc. „Průměrná cena jídla se bude pohybovat kolem 200 korun,“ dodal Sirotek s tím, že nejoblíbenější položka jídelníčku tuzemských podniků, řízek či smažený sýr, zdražila za květen o 30 procent.

Češi si dělají obědy doma

Češi si proto čím dál častěji připravují vlastní obědy. „Vidí, že polední menu výrazně zdražila, obsluhu vnímají nad rámec té samotné přípravy jídla, které musí zaplatit. Zvyk obědových krabiček z covidových dob jen tak neopustí,“ vysvětluje nezávislý konzultant trhu Miroslav Fous.

Gastro podnikatelům tak nezbývá než se aktuální situaci přizpůsobit. Jednou z možností je podle Kastnera mít levné pivo a obědy nebo inovovat. Tuzemský gastronomický trh se ale podle něj mění jen velmi pomalu a ke změnám dochází především ve velkých městech.

„Úspěch mají například bistra. Mají originální produkty a provozují je mladší lidé. Podnikatelé v gastru jsou často velmi zabednění,“ dodává Kastner.

Souhlasí s ním i Sirotek. Podniky podle něj budou muset svým hostům, proto aby přežili nabídnout mnohem víc než obyčejný řízek. „Bude třeba inovace v obědovém menu. Stávající stav asi není udržitelný,“ přibližuje Sirotek.

Krizi pociťuje především starší generace gastro podnikatelů

Dopad pandemie a následné inflace pociťuje především starší generace provozovatelů. „Tradičnější podniky byly nahrané, protože věci jako internet nebo platba kartou, a především rozvoz šly úplně mimo ně. Ukázalo se, že kdo se nepřizpůsobí 21. století, ten nemá šanci přežít. Starší generace to vzhledem k obtížné situaci mnohdy vzdala,“ tvrdí mluvčí Dotykačky Věra Kubátová.

Ta kromě digitalizace vidí budoucnost gastro provozů i v dovážce, která by v případě dalšího lockdownu mohla pro mnoho podniků znamenat přežití. „Necelá polovina lidí dovážku domů v současné době využívá. Více než třetina ji odmítá. Nevyužitý potenciál je ale na straně nabídky, protože existují podniky, které zatím tuhle variantu nenabízejí,“ popisuje Fous.

Nejvíce je dovážková služba rozšířená ve velkých městech. „Pro Pražany je to ale nouzová varianta. To znamená, že to není něco, k čemu by se intenzivně přikláněly, ale jen to jen v situaci, kdy chtějí ušetřit čas. Není to tou první variantou, trendy preferované,“ uzavírá Fous.

