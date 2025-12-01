Nový magazín právě vychází!

Největší ocelárna Německa se otřásá v základech. A bez Křetínského
Thyssenkrupp Steel potvrdil masivní škrty: 11 tisíc lidí přijde o práci a kapacity klesnou na nejnižší úroveň za dekády. Dohoda s odbory otevřela cestu k zásadní proměně podniku.

Největší německý výrobce oceli Thyssenkrupp Steel se dohodl s odborovým svazem IG Metall na podmínkách restrukturalizačního plánu. Ten zahrnuje redukci výrobních kapacit a snížení počtu zaměstnanců přibližně o 11 tisíc, a to v podobě rušení pracovních míst a přesunu činností na externí podniky. Firma o tom informovala v tiskové zprávě.

Křetínský se stahuje

Společnost Thyssenkrupp Steel je divizí průmyslového konglomerátu Thyssenkrupp. Pětinový podíl v divizi vloni koupila investiční skupina EP Corporate Group (EPCG) českého podnikatele Daniela Křetínského. Ten měl původně v plánu zvýšit tento podíl na 50 procent, letos v říjnu však firmy oznámily, že EPCG svůj podíl v divizi prodá a vložené peníze získá zpět.

Křetínský otočil. Ocelářskou divizi Thyssenkrupp už nechce

Český podnikatel Daniel Křetínský už nechce ocelářskou divizi německé společnosti Thyssenkrupp, ve které jeho společnost EP Corporate Group loni nashromáždila zhruba 20procentní podíl. S německým podnikem se dohodl, že svůj podíl v divizi prodá a vložené peníze dostane zpět, uvedla agentura Reuters. Křetínského podnik odchod z německé firmy později potvrdil.

Masivní škrty

Firma Thyssenkrupp Steel už před rokem oznámila, že hodlá do roku 2030 snížit počet zaměstnanců z 27 tisíc zhruba na 16 tisíc. Podle tehdejších informací plán zahrnuje zrušení 5000 pracovních míst. O dalších 6000 se má počet zaměstnanců snížit v důsledku prodeje částí podniku a přesunu aktivit na externí poskytovatele služeb.

V tiskové zprávě firma potvrdila, že její plán počítá se snížením roční výrobní kapacity na 8,7 až 9,0 milionu tun z dosavadních 11,5 milionu tun. Dodala, že se jí podařilo zajistit potřebné finanční prostředky na restrukturalizaci.

Dohoda platí do roku 2030

Dohoda společnosti Thyssenkrupp Steel s odborovým svazem IG Metall o restrukturalizaci podniku má platnost do konce září 2030. „Společně se nám podařilo odstranit poslední překážky na cestě k podpisu dohody,“ uvedla předsedkyně dozorčí rady firmy Ilse Henneová. „Je to povzbudivé a vysílá to velmi silný signál pro firmu i celý region,“ dodala.

