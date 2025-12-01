Největší ocelárna Německa se otřásá v základech. A bez Křetínského
Thyssenkrupp Steel potvrdil masivní škrty: 11 tisíc lidí přijde o práci a kapacity klesnou na nejnižší úroveň za dekády. Dohoda s odbory otevřela cestu k zásadní proměně podniku.
Největší německý výrobce oceli Thyssenkrupp Steel se dohodl s odborovým svazem IG Metall na podmínkách restrukturalizačního plánu. Ten zahrnuje redukci výrobních kapacit a snížení počtu zaměstnanců přibližně o 11 tisíc, a to v podobě rušení pracovních míst a přesunu činností na externí podniky. Firma o tom informovala v tiskové zprávě.
Křetínský se stahuje
Společnost Thyssenkrupp Steel je divizí průmyslového konglomerátu Thyssenkrupp. Pětinový podíl v divizi vloni koupila investiční skupina EP Corporate Group (EPCG) českého podnikatele Daniela Křetínského. Ten měl původně v plánu zvýšit tento podíl na 50 procent, letos v říjnu však firmy oznámily, že EPCG svůj podíl v divizi prodá a vložené peníze získá zpět.
Český podnikatel Daniel Křetínský už nechce ocelářskou divizi německé společnosti Thyssenkrupp, ve které jeho společnost EP Corporate Group loni nashromáždila zhruba 20procentní podíl. S německým podnikem se dohodl, že svůj podíl v divizi prodá a vložené peníze dostane zpět, uvedla agentura Reuters. Křetínského podnik odchod z německé firmy později potvrdil.
Křetínský otočil. Ocelářskou divizi Thyssenkrupp už nechce
Masivní škrty
Firma Thyssenkrupp Steel už před rokem oznámila, že hodlá do roku 2030 snížit počet zaměstnanců z 27 tisíc zhruba na 16 tisíc. Podle tehdejších informací plán zahrnuje zrušení 5000 pracovních míst. O dalších 6000 se má počet zaměstnanců snížit v důsledku prodeje částí podniku a přesunu aktivit na externí poskytovatele služeb.
V tiskové zprávě firma potvrdila, že její plán počítá se snížením roční výrobní kapacity na 8,7 až 9,0 milionu tun z dosavadních 11,5 milionu tun. Dodala, že se jí podařilo zajistit potřebné finanční prostředky na restrukturalizaci.
Dohoda platí do roku 2030
Dohoda společnosti Thyssenkrupp Steel s odborovým svazem IG Metall o restrukturalizaci podniku má platnost do konce září 2030. „Společně se nám podařilo odstranit poslední překážky na cestě k podpisu dohody,“ uvedla předsedkyně dozorčí rady firmy Ilse Henneová. „Je to povzbudivé a vysílá to velmi silný signál pro firmu i celý region,“ dodala.
