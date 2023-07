Nejste manželé? I tak můžete získat lepší hypotéku

Manželé žádají o hypotéku zcela běžně. Často i proto, že jako spolužadatelé dostanou lepší podmínky a získají větší úvěr. Rozhodně to ale neznamená, že když spolu žijete „jen“ jako partneři, o vlastním bydlení můžete jen snít. Jen je důležité přizpůsobit se jiným podmínkám.

Hypotéka pro pár ale bez svatby

Ačkoliv vás nepojí svazek manželský, přesto jako partneři dostanete vyšší částku a nižší úrok. Je to tím, že pro banku máte společně lepší bonitu a jste považováni za méně rizikové. Musíte samozřejmě splnit i další podmínky, například zvládnete zaplatit určitou částku, máte platnou pracovní smlouvu nebo dostatečný příjem z daní. Do úvěru vstupujete oba rovným dílem, máte vůči bance stejné závazky. Kdybyste se někdy rozešli, čeká vás vypořádání, kdy musí dojít k převodu dluhu na jednoho z vás. Není nutné, aby nemovitost vlastnili oba partneři stejným dílem. Přesný podíl každého z nich je stanoven v kupní smlouvě.

O hypotéku mohou žádat až čtyři osoby ze dvou domácností. Počítají se příjmy všech žádajících osob. Klasicky takto vypomáhají dětem rodiče nebo naopak, aby dosáhli na dostačující úvěr.

Hypotéka pro pár má i své nevýhody. V první řadě mohou bonitu klienta poškodit příliš vysoké výdaje jednoho z páru, což negativně ovlivňuje například výživné, splácení jiných úvěrů apod. Pokud by jeden z partnerů onemocněl a nemohl dlouhodobě přispívat, táhne celou půjčku ten druhý. Proto je vhodné se připravit pomocí vhodného pojištění formou pojištění schopnosti splácet (to bývá ostatně povinností) a dobrého životního pojištění.

Úvěr na bydlení pro osoby v registrovaném partnerství

U registrovaného partnerství mohou opět žádat oba spolu nebo jen jeden z nich. Z hlediska práva jsou partneři bráni jinak než manželé, kteří žádají automaticky o hypotéku společně. Platí pro ně podobná pravidla jako pro nesezdané páry.

Výhody a nevýhody společné hypotéky ve zkratce

Vyšší celková bonita, díky které mohou žadatelé dosáhnout na lepší podmínky a vyšší částku.

Když je jeden z žadatelů v horší finanční situaci, neznamená to hned obrovský problém se splácením.

Z nevýhod je nutné zmínit zápis v registrech dlužníků, který je tam vždy, když máte nějaký úvěr, dokonce po nějakou dobu i v případě, kdy neúspěšně žádáte. Zápis může komplikovat získání jiné půjčky.

Negativní záznam jednoho z partnerů může snížit scoring u banky při žádosti o společnou hypotéku.

Banka započítává výdaje všech žadatelů, ať už jde o jiné splátky nebo výživné na děti.

Jak na úvěr jen pro jednoho z partnerů

V tomto případě si půjčku na bydlení bere pouze jeden z dvojice a posuzuje se jen jeho bonita, aby mohl získat peníze od banky. Což není vůbec, protože klient musí mít dost vysoký příjem a žádnou špatnou dluhovou minulost. Mnohem víc je takto žadatel v budoucnu ohrožen, když přijde výpadek příjmů či jiný problém, který způsobí potíže se splácením.

Pokud žádáte sami, mějte na paměti, že vám partner či partnerka nemusí se splácením pomáhat. Proto si našetřete dostatečnou finanční rezervu a buďte pojištěni.

Výhodou tohoto řešení je zejména fakt, že když máte úvěr jen na sebe, nemá ten druhý zápis v registru dlužníků a v případě nutnosti dosáhne (za splnění všech podmínek) zase na úvěr on. Nevýhody samostatné žádosti jsou zřejmé. Většinou vám nepůjčí tak velkou sumu, získat peníze je mnohem těžší a druhý z partnerů nemá na nemovitost nárok, když dojde k rozchodu.

Co po rozchodu?

Co když se rozejdete? Ať už máte hypotéku společně nebo jen jeden z vás, vždy se musíte dohodnout na řešení situace. Nejjednodušší případ je ten, kdy úvěr kompletně splácí partner. Tam druhý ze vztahu nemá nárok požadovat podíl na nemovitosti. Pokud však oficiální platí jen jeden, ale druhá přispívá nebo se v nějaké míře podílí, pak se musí situace řešit ideálně vyplacením nebo prodejem nemovitosti a rozdělením peněz. Jelikož někdy mohou vzniknou velké konflikty a rozpory, je lepší takovým situacím předcházet a sepsat předem smlouvu, kde bude jasně uvedené, kdo a kolik platí, informace o případném nájmu apod.

Vyvázání z hypotéky

Ať už se rozcházíte nebo ne, když budete potřebovat, lze se z hypotečního úvěru vyvázat a převést jej i podíl na nemovitosti pouze na jednoho z partnerů. Musí ovšem dojít k vyplacení druhého, což nebývá levná záležitost. Zároveň má banka právo takový převod zamítnout, kdyby se jim zdála bonita jen jednoho klienta příliš nízká. Pomoci může přizvání někoho dalšího, ať už rodiče nebo nového partnera. Trvá to ale o něco déle, protože banka další dlužníky prověřuje. Souhlas banky musíte získat i na prodej nemovitosti, kdy si získané peníze rozdělíte podle toho, kolik kdo vložil.

Lze si také nemovitost ponechat a platit dál společně, i když už spolu nejste. V praxi se toto ale děje málokdy.

