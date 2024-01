Šéf Hypoteční banky Vašek: Sazby hypoték letos klesnou pod 5 procent

Sazby hypoték v Česku by koncem roku 2024 mohly začínat už i čtyřkou. Objem zajištěných úvěrů na bydlení, tedy hypoték a úvěrů ze stavebního spoření, by se pak mohl pohybovat mezi 180 až 200 miliardami korun, odhadl šéf Hypoteční banky a ČSOB Stavební spořitelny Martin Vašek. V rozhovoru pro newstream.cz pak vysvětluje i proč Češi nemají rádi dlouhodobé fixace a co u nás brání zavedení reverzní hypotéky.

Sazby hypoték už koncem loňského roku začaly u nás přece jen klesat. Letos podle vás klesnou určitě pod pět procent. Jak to tedy do budoucna vidíte s hypotékami na dlouhou dobu fixace? Například v USA je běžné, že si lidé berou hypotéku s fixací na celou dobu splácení, tedy například na 30 let a tím se vyhnou zdražování a stresům kolem růstu sazeb na konci doby fixace...

Tak především je třeba si uvědomit, že ve Spojených státech amerických funguje hypoteční trh zásadně jinak. A to tak, že tu dlouhou, třeba třicetiletou likviditu a úrokové riziko třicetileté hypotéky, berou na sebe státní agentury Freddie Mac a Fannie Mae. Klient může kdykoliv během těch 30 let splatit nebo refinancovat svou hypoték a riziko nenese konkrétní banka, ale je přenesené na státní agentury.

Bydlení se tam financuje za komerčních podmínek a stát do toho dává možnost předčasného splacení. Veškeré riziko, které spočívá v předčasném splacení, v USA tedy nenese banka ale stát a banky toto riziko nemusí řešit. Zatímco v Evropě to je zcela jinak, viz diskuse kolem účelně vynaložených nákladů kolem předčasně splacených hypoték. V České republice podle zákona nese riziko banka, která se musí proti němu i nějak zajistit.

Teď kralují krátké fixace hypoték

Je tedy u nás vůbec někdy šance, že by se někdy objevily dlouhé hypotéky?

V současné době není poptávka po dlouhých fixacích ze strany klientů. Vidíme naopak, že v roce 2023 i vzhledem k očekávání poklesu úrokových sazeb, došlo ke zkrácení fixací. Dříve, tedy v roce 2021 a 2022 jsme mívali 90 procent fixací na pět let a déle. V současné chvíli, respektive po druhé polovině roku 2023, se tento podíl přetočil ve prospěch tříletých fixací.

Takže v dohledné době dlouhá hypotéka nebude ani v nabídce?

Tak my takový dlouhodobý produkt samozřejmě máme. Máme 15letou fixaci a mívali jsme kdysi i fixaci na celou dobu splácení úvěru. Zájem klientů o dlouhé fixace ale je a byl vždy minimální. A to i když byly sazby pod 2 procenta, tak byl zájem našich klientů o takovéto dlouhodobé fixace minimální. Většina klientů se nejspíš nechce mentálně takhle dlouho vázat.

Pro a proti reverzní hypotéky

Česká populace stárne a je tady stále více starších lidí, a naopak se rodí méně dětí. Neuvažujete o návratu reverzní hypotéky, kterou kdysi Hypoteční banka měla v nabídce? Mám na mysli hypotéku pro lidi, kteří mají nemovitost nezatíženou úvěrem a chtěli by si své peníze ještě ve stáří užít, ať už na cestování či třeba na zaplacení služeb v domě s pečovatelskou službou...

Reverzní hypotéka sice v některých západních zemích existuje, ale je u ní vždy velký problém zajistit etické chování všech zúčastněných v procesu. To je pro nás jako pro banky, a teď mluvím za celý bankovní sektor, velmi složité toto překlenout. Lidé, kteří pak svůj dům či byt takto prodávají, mohou totiž být ve složité životní situaci a je tam velké riziko, že by takový prodej nemusel být brán z etického pohledu za úplně správný.

No ale na českém i slovenském trhu existují menší společnosti, které takovou hypotéku nabízí. Není tedy na místě, aby takovou hypotéku nabízely velké banky, které právě mohou lépe ohlídat i tu etickou stránku u takovéto hypotéky?

Osobně se obávám, že z pohledu bankovního přístupu je velmi těžké, abychom se do takovéhoto byznysu vůbec pustili. Je to velmi tenký led.

Co byste tedy doporučil tomu, kdo má nezadluženou nemovitost a bude například na stáří potřebovat peníze?

Pro klienty, kteří už třeba nepotřebují tak velký byt, když zestárnou či když jim odejdou děti z domu, je podle mne mnohem lepší, aby zvážili spíše prodat svůj větší byt a přestěhovat se do něčeho menšího, než si brát reverzní hypotéku. U té sice prodáte nemovitost a dostanete trvalé právo jejího užívání v podobě věcného břemena a k tomu dostáváte i pravidelnou rentu. Problém je ale především v tom, kdo stanoví, co je v reálu právě ta správná, výhodná doba dožití. Banky, nebo přinejmenším ČSOB bankovní skupina, za kterou mohu mluvit, s tímto produktem proto rozhodně neplánuje přijít nyní na trh. Myslím si totiž, že pro klienty je skutečně daleko výhodnější, pokud opravdu nepotřebují svůj původní byt, aby ho prodali a koupili si něco menšího či se případně přestěhovali i mimo velká města, kde jsou také nižší náklady na bydlení.

Jsou ale určité duševní nemoci, jako například demence, u kterých odborníci vysloveně doporučují, aby pacient zůstal, co nejdéle v prostředí, které zná, a tedy jej neměnil. Stěhování se pro takové lidi tedy naopak vůbec nedoporučuje...

Ano, a právě to je jeden z těch problematických aspektů ohledně etičnosti celé transakce. Vy v takových případech totiž vykupujete nemovitost od někoho, kdo už nemusí být ve stavu, aby byl schopný posoudit výhodnost celé transakce. Proto se tohoto nechceme účastnit.

A existuje nějaký druh hypotéky, který byste chtěli mít a nemáte jej ještě v nabídce?

Ne. O žádné takové hypotéce teď nevím. Připravujeme ale letos inovace, které umožní klientům do budoucna řešit ještě nějaké další životní situace.

O jaké inovace by se mělo jednat?

Zatím nemohu ani naznačovat.

Banky v Česku vloni poskytly podle expertního odhadu hypotéky za 138 miliard korun, tedy o 25 miliard méně než roce 2022. Objem úvěrů ze stavebního spoření klesl o 20 miliard na 34 miliard korun. Skupina ČSOB loni poskytla klientům hypoteční úvěry za 39 miliard korun a úvěry ze stavebního spoření v objemu sedm miliard korun. ČSOB je součástí mezinárodní bankovní a pojišťovací skupiny KBC, která působí v Belgii a v zemích střední a východní Evropy.

