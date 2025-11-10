Naděje pro pacienty s roztroušenou sklerózou: lék Roche ukázal účinnost v klíčových studiích
Zásadní pokrok v klinických studiích léku proti roztroušené skleróze představila švýcarská farmaceutická společnost Roche.
Švýcarská farmaceutická společnost Roche oznámila průlomové výsledky dvou pokročilých klinických studií, které naznačují, že její nový lék na roztroušenou sklerózu by mohl účinně působit proti většině forem tohoto onemocnění, uvedla agentura Bloomberg. Látka fenebrutinib, označovaná jako inhibitor BTK, podle společnosti významně snížila počet relapsů u pacientů s relabující formou (náhlé zhoršení projevů nemoci - pozn. red.) roztroušené sklerózy a zároveň zpomalila zhoršování zdravotního stavu u pacientů s progresivní formou choroby.
První peorální lék proti roztroušené skleróze
Podle Roche jde o zásadní krok, protože fenebrutinib by se mohl stát prvním peorálním lékem, který dokáže účinně léčit obě hlavní formy roztroušené sklerózy – relabující i progresivní. Dosavadní možnosti léčby, zejména u progresivní varianty, jsou omezené.
Ve zvláštní pozdní fázi klinické studie zaměřené na primárně progresivní roztroušenou sklerózu, tedy formu nemoci, která se postupně zhoršuje bez zřetelných relapsů, fenebrutinib zpomalil rozvoj postižení srovnatelně s přípravkem Ocrevus, který je v současnosti jediným schváleným lékem pro tuto formu. První pozitivní známky se objevily už po šesti měsících a přetrvávaly po celou dobu studie.
Podle Roche se během studií neobjevily žádné nové vedlejší účinky léku. Společnost plánuje zveřejnit výsledky další fáze studie s pacienty s relabující roztroušenou sklerózou v první polovině roku 2026 a poté předložit souhrn dat regulačním úřadům.
Akcie Roche po zveřejnění výsledků v pondělí vzrostly až o 2,6 procenta, poté ale část zisků odevzdaly. Analytik Stefan Schneider z Vontobelu označil výsledky za „pozitivní překvapení“ a upozornil, že fenebrutinib by mohl kompenzovat očekávaný pokles příjmů firmy po vypršení patentové ochrany Ocrevusu v roce 2029.
