Naděje pro pacienty s roztroušenou sklerózou: lék Roche ukázal účinnost v klíčových studiích

Zásadní pokrok v klinických studiích léku proti roztroušené skleróze představila švýcarská farmaceutická společnost Roche.

Švýcarská farmaceutická společnost Roche oznámila průlomové výsledky dvou pokročilých klinických studií, které naznačují, že její nový lék na roztroušenou sklerózu by mohl účinně působit proti většině forem tohoto onemocnění, uvedla agentura Bloomberg. Látka fenebrutinib, označovaná jako inhibitor BTK, podle společnosti významně snížila počet relapsů u pacientů s relabující formou (náhlé zhoršení projevů nemoci - pozn. red.) roztroušené sklerózy a zároveň zpomalila zhoršování zdravotního stavu u pacientů s progresivní formou choroby.

První peorální lék proti roztroušené skleróze

Podle Roche jde o zásadní krok, protože fenebrutinib by se mohl stát prvním peorálním lékem, který dokáže účinně léčit obě hlavní formy roztroušené sklerózy – relabující i progresivní. Dosavadní možnosti léčby, zejména u progresivní varianty, jsou omezené.

Ve zvláštní pozdní fázi klinické studie zaměřené na primárně progresivní roztroušenou sklerózu, tedy formu nemoci, která se postupně zhoršuje bez zřetelných relapsů, fenebrutinib zpomalil rozvoj postižení srovnatelně s přípravkem Ocrevus, který je v současnosti jediným schváleným lékem pro tuto formu. První pozitivní známky se objevily už po šesti měsících a přetrvávaly po celou dobu studie.

Podle Roche se během studií neobjevily žádné nové vedlejší účinky léku. Společnost plánuje zveřejnit výsledky další fáze studie s pacienty s relabující roztroušenou sklerózou v první polovině roku 2026 a poté předložit souhrn dat regulačním úřadům.

Akcie Roche po zveřejnění výsledků v pondělí vzrostly až o 2,6 procenta, poté ale část zisků odevzdaly. Analytik Stefan Schneider z Vontobelu označil výsledky za „pozitivní překvapení“ a upozornil, že fenebrutinib by mohl kompenzovat očekávaný pokles příjmů firmy po vypršení patentové ochrany Ocrevusu v roce 2029.

mRNA vakcíny by mohly zásadně proměnit léčbu rakoviny

Léčba rakoviny je na dosah. Trump a jeho politici jí však házejí klacky pod nohy

Zásadním způsobem pomohly vakcíny mRNA zkrotit pandemii covidu-19 a nyní by se jim mohl podobný kousek povést i u pacientů s rakovinou. Technologie, oceněná Nobelovou cenou, by podle nových poznatků mohla zásadně proměnit léčbu zhoubné nemoci.

Trapné tanečky

Letošní tanečky kolem státního rozpočtu na příští rok jsou trapné hned z několika důvodů. Popořadě. Fakt, že dosluhují vláda nedá svůj dlouho připravovaný rozpočet do Poslanecké sněmovny si skutečně každý může vysvětlovat jako dětské trucování. Ve smyslu, prohráli jsme, dělejte si rozpočet sami. Dosluhující vláda má o tom, zda dá či nedá „svůj“ rozpočet Sněmovně, definitivně rozhodnout tuto středu. Možná už budou hlavy klidnější.

Na druhé straně je s podivem, že favorit voleb a jeho stínová ministryně financí Alena Schillerová za dobu svého opozičního působení nepřipravovala vlastní představu o rozpočtu. Před volbami nasliboval Babiš všechno všem, rozuměj víc peněz pro každého od dětí ve školce až po důchodce. Přitom dobře věděl, že na to stát nemá peníze, že to pojede na dluh. Teď se plameně rozčiluje, že mu Fiala nedal výsledek své práce, aby ho potom silou většiny v parlamentu mohla veřejně cupovat. Tomu se říká alibismus.

Potom je tady motiv „obávaného“ rozpočtového provizoria. Provizoriem děsí obyvatele ta i ona partaj. Skoro to vypadá jako by se blížil nějaký armagedon. Ale jak bylo řečeno, lidem je to jedno. Ve skutečnosti není provizorium žádná katastrofa. Prostě se od ledna pojede podle současného rozpočtu se schváleným schodkem 241 miliard. A to jen do doby, než Babišova vláda schválí nový rozpočet. Dá se předpokládat, že se schodkem vyšším.

Během provizoria by jednotlivé resorty mohly každý měsíc utratit dvanáctinu letošního balíku. Nelze používat nároky z nespotřebovaných výdajů, prostředky rezervního fondu a mimorozpočtové zdroje. To je asi tak všechno. No, armagedon by asi vypadal hůř.

Tomio Okamura

Havel v čele Topky, Okamura a jeho vlajka

Názory

TOP 09 si zvolila nového předsedu, osmatřicetiletého Matěje Ondřeje Havla. Ve volbě neměl protikandidáta, dostal sedmdesát procent hlasů. Markéta Pekarová Adamová s politikou skončila, v říjnových sněmovních nekandidovala. Končí ze zdravotních důvodů. TOP 09 se chce pod novým vedením emancipovat, v opozici se teď bude snažit vytvořit si vlastní, novou tvář. Na rozdíl od ODS například žádá přijetí eura.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Žabomyší válka, kterou si politici způsobili sami

Nejhorší je, že tuto žabomyší válku o rozpočet si způsobili politici sami. Ono posadit volby na říjen je z hlediska „nejdůležitějšího“ zákona roku opravdu hloupost. Když se blíží tyto podzimní volby, politici už jedou volební kampaň, do toho prázdniny. I proto dokončoval Stanjura rozpočet až koncem září. Bez veřejné debaty, připravovaný za zavřenými dveřmi.

A také bez debaty s opozicí, zvláště když letos věděl, že favoritem je Babiš. Prostě samé naschvály. Jistě panovalo důvodné podezření, že by data o chystaném rozpočtu byla před volbami použita proti vládě. Přitom kdyby se volby konaly na jaře, jak tomu bylo ještě v roce 2010, měla by každá nová vláda na rozpočet času dost a nemuselo by docházet k současným nechutným tanečkům.

Přesun voleb z jara na podzimní termín nastala v červnu roku 2013, když kvůli kabelkám Jany Nagyové padla Nečasova vláda. Babiš se po prvních podzimních volbách v témže roce stal ministrem financí. Za rok 2021 nasekal, údajně kvůli covidu, dosud rekordní schodek 420 miliard korun. Pro Babiše žádné trauma. Teď se vzteká, že nemá v ruce Fialův rozpočet.

Skupinu Pytloun Hotels založil v roce 2003 liberecký podnikatel Lukáš Pytloun, který začínal s malým penzionem v liberecké čtvrti Rochlice. Dnes síť provozuje 15 hotelů v pěti destinacích, šest restaurací a zaměstnává více než 500 lidí. Kromě Liberce a Prahy působí i v Harrachově či Krušných horách. V minulosti zaujala například přestavbou ikonického Grand Hotelu Imperial v Liberci, který se proměnil v designový hotel s pokoji od předních českých architektů.

Plánovaný hotel na Václavském náměstí potvrzuje ambici společnosti posilovat pozici českého hotelnictví prostřednictvím moderního designu, kvalitního servisu a lokálního kapitálu. Pokud vše půjde podle plánu, přivítá první hosty už za tři roky.

Většinový majitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz.

