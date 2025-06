Angela Merkelová v Praze: Nyní se zabývám umělou inteligencí a tím, jak ovlivní společnost

Bývalá německá kancléřka Angela Merkelová navštívila Prahu. Ve velkém sálu pražské Lucerny představila svou knihu Svoboda a v obsáhlém rozhovoru se před plným sálem vrátila ke svému kancléřství, začátkům v politice, ale také do dob bývalé NDR a studií. „Kdybych se narodila do svobodné země, do politiky bych téměř jistě nešla, spíš bych byla učitelkou,“ prozradila expolitička.

Dostat se na Merkelovou včas nebylo jednoduché. Špalír ve Vodičkově ulici připomínal spíše frontu na populární skupinu. Vystoupení bývalé německé kancléřky bylo vyprodané a co bylo zvlášť sympatické, ve frontě a následně v samotné Lucerně bylo ohromné množství mladých lidí. Ostatně sama Angela Merkelová několikrát zopakovala, že její kniha Svoboda je určena právě mladým a k mladým se velmi často snažila promlouvat.

„Mladí by měli vstupovat do politiky, měli by se politicky angažovat. Kdybych jim mohla poradit, jak to mají dělat, asi bych řekla dvě hlavní věci. První je, že musíte mít rádi lidi, musíte jim chtít naslouchat, vážit si rozmanitosti úhlů pohledu a názorů. Bez toho to prostě nejde. A druhou věcí je ochota dělat kompromis, často velmi bolestivý. Pokud totiž chcete činit velká rozhodnutí a nacházet dobrá řešení problémů, musíte umět naslouchat, a ne pouze prosazovat sebe sama,“ uvedla dlouholetá německá kancléřka. A jako třetí radu přidala, že lidé toužící vstoupit do politiky by měli mít vždy snahu odpovídat na všechno přesně tak, jak to cítí, protože jinak se jim to vymstí.

Merkelová zabodovala. Její knižní paměti jsou v Německu bestsellerem Leaders Kniha pamětí bývalé německé kancléřky Angely Merkelové se v Německu stala bestsellerem. Za první týden od vydání se jí prodalo více než 200 tisíc výtisků, vyplývá z analýzy společnosti Media Control, která sestavuje mimo jiné žebříček bestsellerů časopisu Der Spiegel. ČTK Přečíst článek

O migrační vlně

Právě o nutnosti kompromisu a závažných rozhodnutí se německá expolitička věnovala velmi detailně. A zvláště se věnovala tomu, jak se při politické realitě opírala o dlouhodobé hodnoty, jež vyznává.

Za nejdůležitější rozhodnutí svého kancléřství označila přijetí migrantů v roce 2015, které jí je dnes velmi často vyčítáno zejména ze strany pravicových populistů.

„Ano, noc ze 4. na 5. září 2015 představuje předěl v mém kancléřství. Rozhodnutí o postupu v nejtěžší migrační krizi bylo nejdůležitějším během těch let. Bylo dokonce závažnější než to o záchraně Řecka a eurozóny,“ začíná příběh Merkelová, která však připomíná, že ne vše proběhlo tak, jak se jí dnes přisuzuje. „Já jsem se tehdy rozhodla, že zkrátka nemůžeme poslat vodní děla a zahnat ty lidi zpět to Rakouska nebo Maďarska. Nemělo cenu řešit takto extrémně problém, který jsme měli mnohem dříve řešit na vnějších hranicích EU. Nemohla bych souhlasit s nasazením vodních děl, to by bylo proti mému přesvědčení,“ dodává exkancléřka.

Merkelová: S Trumpem se dá mluvit, ale vždy je to souboj kdo s koho Leaders Ruský prezident Vladimir Putin měl podle bývalé německé kancléřky Angely Merkelové vždy diktátorské rysy, nemyslí si ale, že už od nástupu do prezidentské funkce v roce 2000 plánoval útok na Ukrajinu. Řekla to v rozsáhlém rozhovoru s magazínem Der Spiegel, který poskytla u příležitosti vydání svých memoárů. ČTK Přečíst článek

O populismu

Tím se politička dostala k hodnocení současné politické situace v Německu. Alternativa pro Německo podle ní je opravdu nebezpečná strana, kterou tradiční partaje musejí porazit jinými zbraněmi, než které používají sami populisté.

„Populisty neporazíte tím, že se zbavíte vlastních hodnot a začnete hrát jejich hru. Lidé si totiž nakonec vždycky vyberou originál,“ připomněla. A dále popisovala falešnou hru, kterou současní populisté hrají v celém světě, tedy nejen v Německu, ale také v USA nebo ve střední Evropě. „Populisté se snaží přesvědčit voliče, že společnost se dělí na lid a elity. To je ale nesmysl. Lid jsem já, vy, my všichni.“

Co se týká budoucnosti Evropské unie, na níž zejména populisté, ale i geopolitické události výrazně tlačí, odmítá Merkelová propadat obavám. „Strach není dobrý rádce. Vidím spoustu pozitiv a úspěchů, které si unie od roku 2008 připsala. Jak zvládla ekonomickou krizi, pandemii. Pokud máme jako lidstvo přežít, potřebujeme celosvětovou spolupráci,“ dodala s odkazem na klimatickou změnu.

Nizozemcům se to rozpadlo. Po Wildersově odchodu z vlády končí i premiér Politika Nizozemský premiér Dick Schoof oznámil, že rezignuje v reakci na odchod krajně pravicové Strany pro svobodu (PVV) Geerta Wilderse z kabinetu. Sdělil to médiím s tím, že menšinová vláda do nových voleb povede zemi a bude se snažit vypořádat zejména s bezpečnostními otázkami. Podobně jako zástupci dalších koaličních stran nestranický premiér kritizoval Wildersův krok jako nezodpovědný. ČTK Přečíst článek

O budoucnosti

A čím se bývalá nejmocnější žena světa v současnosti zabývá? Aktuálně to jsou zejména aktivity spojené s její knihou Svoboda, která vyšla vloni i v češtině (vydalo ji nakladatelství Práh).

„Vedle toho se zajímám zejména o působení sociálních sítí a umělé inteligence na společnost. A také se hodně zajímám o mladé. Já čtu určitý typ médií, odtud získávám informace. Ale vlastně vůbec nevím, jak získávají informace dnešní dvacátníci. Když to bude zejména z algoritmy řízených sociálních sítí, které prosazují hlavně černobílé extrémy, bude to pro demokracii velký problém,“ uzavřela Angela Merkelová svou návštěvu v Praze.

Musk kritizuje Trumpa kvůli daňovému zákonu. Je to odporná nehoráznost, uvedl Leaders Miliardář Elon Musk se zapojil do debaty o zákonu na snížení daní a výdajů, který podporuje americký prezident Donald Trump. V příspěvku na sociálních sítích Musk označil návrh za „odpornou nehoráznost“, která zvýší schodek federálního rozpočtu. Informovala o tom agentura Reuters. ČTK Přečíst článek

Stará burzovní poučka přestala platit. Květen byl výjimkou za 35 let Trhy Květen nám přinesl představení srovnatelné s japonskými zápasy sumo - jen místo sumo zápasníka jsme mohli sledovat Donalda Trumpa, jak se pokouší přetlačit Čínu, Evropu a vlastně celý svět, píše v květnovém shrnutí dění na trzích Marika Čupa. V článku se také dozvíte, jak vypadá za posledních 50 let skóre Warren Buffett vs. index S&P 500, uvidíte příběh akcií prestižní společnosti, které šly za posledních pár měsíců prudce dolů a také jak vypadá na akciových trzích trochu bulváru. Marika Čupa Přečíst článek