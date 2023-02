Nový trend: nejvíce skotské whisky se loni vyvezlo do Indie

Skotští výrobci whisky loni vyvezli 1,67 miliardy sedmisetmililitrových lahví tohoto nápoje, o 21 procent více než v roce předchozím. Největší odbyt nacházeli v regionu Asie a Tichomoří, zejména v Indii. Ta je nyní v čele exportního žebříčku podle objemu, a předstihla tak Francii. Vyplývá to z údajů Skotské asociace whisky (SWA).

Reklama

Cena loni vyvezené skotské whisky byla 6,2 miliardy liber, o 37 procent vyšší než v předchozím roce. Nejvýnosnějšími destinacemi byly v tomto ohledu Spojené státy, Francie, Singapur a Tchaj-wan. Zájem o skotskou po pandemii covidu-19 opět roste i v Evropské unii, hlavními odběrateli jsou Francie, Německo a Španělsko, v první desítce je i Polsko.

Lukáš Kovanda: „Suchej únor“ letos připraví prodejce alkoholu o 750 milionů. Češi i tak za alkohol rekordně utráceli Názory Stále populárnější akce „Suchej únor“ představuje stále větší problém pro prodejce alkoholu. Ať už se jedná o hospody či hypermarkety. Kvůli existenci akce, při níž se Češi na celý druhý měsíc roku (a někteří i na déle) vzdávají konzumace alkoholických nápojů, přicházejí totiž prodejci alkoholu o stále méně zanedbatelnou část svých tržeb. Letos lze jejich ztrátu způsobenou akcí „Suchej únor“ vyčíslit na zhruba půl miliardy korun, upozorňuje hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Nejprudší nárůst zájmu o skotskou whisky zaznamenali výrobci v Indii, kde objem dovozu meziročně vzrostl o 60 procent. Stále větší oblibu si tento nápoj získává i na Tchaj-wanu, v Singapuru nebo Číně.

Investice do burgundského nebo „královské” whisky téměř odolávají inflaci, říkají experti Zprávy z firem Portfolio fondu kvalifikovaných investorů Wine Management se opět rozrostlo. Kromě lahví burgundského a šampaňského vína i o další dvě whisky láhve z limitovaných edic k 70. výročí panování Alžběty a korunovace nového britského krále Karla III. Česko se dostalo na světovou mapu whisky, říkají zakladatelé fondu. Petra Jansová Přečíst článek

Mění se také typy vyvážené whisky. Zejména indičtí konzumenti dosud upřednostňovali míchanou whisky, která je levnější. Nově u nich ale roste zájem o dražší jednosladovou whisky. Tento trend odráží rostoucí kupní sílu obyvatel Indie, uvedla BBC.

Reklama

Němci loni vypili více piva. Nebýt fotbalového mistrovství v Kataru, bylo by to ještě víc Enjoy Německým pivovarům se loni po dvou letech poklesu způsobeného pandemií nemoci covid-19 podařilo zvýšit prodej piva, nepodařilo se jim však dostat nad úroveň z doby před pandemií. Celkem pivovary a sklady piva v zemi prodaly 8,8 miliardy litrů piva, což bylo o 2,7 procenta více než v předchozím roce. Vyplývá to ze zprávy, kterou zveřejnil spolkový statistický úřad. ČTK Přečíst článek

Skotská whisky přesto na indickém trhu zůstává luxusním zbožím, 98 procent whisky prodané v Indii pochází z jiných zemí než ze Skotska. Jednou z příčin je i vysoká dovozní daň, která u whisky činí 150 procent. Prosadili ji indičtí výrobci alkoholických nápojů.