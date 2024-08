Když domácí spotřebiče plní funkci designových doplňků

O tom, že pokrok nelze zastavit, se každodenně přesvědčujeme i v běžném životě. Pokud jste v poslední době vyrazili na nákup domácích spotřebičů, možná jste se nestačili divit. Doby, kdy jedinou funkcí lednice bylo chlazení potravin, jsou totiž dávno minulé. Jak potvrzuje Barbora Bártíková, PR manažerka společnosti BSH domácí spotřebiče, která na našem trhu nabízí spotřebiče německých značek Bosch, Siemens a Gaggenau, zákazníci dnes kladou důraz nejen na chytré technologie, ale také atraktivní design.

„Jakkoli jsou možnosti inteligentních spotřebičů působivé, pro zákazníky je velmi důležité i to, aby kuchyně zůstala krásná na pohled. Vyplývá to i z průzkumů, kde třetina lidí uvedla, že svou kuchyň ráda ukazuje hostům. Více než polovina respondentů pak má dokonce pocit, že design kuchyně přímo odráží jejich osobnost,“ zmiňuje Bártíková.

V otevřených kuchyních jsou spotřebiče víc na očích

Není překvapením, že důraz na design jde ruku v ruce s rostoucí popularitou otevřených kuchyní. Spotřebiče jsou zkrátka víc vidět, proto musí dobře vypadat. „V posledních deseti, dvaceti letech jsou výrazným trendem otevřené kuchyně a jejich propojení s obývacím prostorem, kde se setkává celá rodina, hostíme zde přátele a podobně. Stále důležitější je tak design domácích spotřebičů, které už nejsou schované za dveřmi kuchyně, ale jsou součástí hlavního obytného prostoru,“ vysvětluje Christof Jaeger, generální ředitel BSH pro Česko a Slovensko.

Výrobci spotřebičů dnes proto stojí před nelehkým úkolem. Pokud chtějí zůstat konkurenceschopní, musí spojit prvotřídní technologickou funkčnost a vizuálně atraktivní design, aby dali vzniknout spotřebičům hodným kuchyní 21. století.

„Naším cílem je dosáhnout perfektní rovnováhy mezi dokonalou estetikou a funkčností, která vylepšuje uživatelský dojem,“ potvrzuje Sven Baacke, vedoucí designu spotřebičů Gaggenau. „Každý navrhovaný produkt se vždy snažíme vytvořit jako špičku ve svém oboru. Produkt, který mezi ostatními vynikne. Proto nabízíme nový design, který se oproti ostatním snadno integruje do okolního prostředí, protože představujeme vzhled podobný nábytku. Domácí spotřebiče ztrácí svou technickou podobu. Výsledkem je nová chladnička, která nepřipomíná běžný spotřebič, ale spíše luxusní designový nábytek nebo dokonce umělecké dílo,“ doplňuje průmyslový designér Mikkel Brandt Bugge.

Jak ale vysvětluje designér pro uživatelské zkušenosti Lucas Schulte Campos, design nesmí přebíjet důraz na udržitelnost, který je pořád klíčový. „V rámci výzkumu a vývoje upřednostňujeme nadčasový design a zajišťujeme dlouhou životnost našich spotřebičů. Cílem je, aby byly spotřebiče odolné vůči přechodným trendům a dlouhodobě si udržely svou aktuálnost a atraktivitu. Proto pečlivě vybíráme materiály, které se cení pro vysokou odolnost a dlouhou životnost,“ upřesňuje.

I domácí spotřebiče mohou získat Oscara

Toho, že se spotřebiče pomalu stávají designovými doplňky, si začali všímat i porotci v celosvětově uznávaných soutěží. Třeba v každoročně udělované Red Dot Award, která patří mezi nejprestižnější designérská ocenění – a ne nadarmo se jí říká „designérský Oscar“. I v sortimentu značek Siemens a Gaggenau už můžete najít řadu produktů s takovým oceněním.

„Těší nás, že naše designérské snahy nezůstávají bez povšimnutí a naše spotřebiče každoročně získávají prestižní ocenění za design a inovace, nejen ocenění Red Dot Award, ale i IF Design Award nebo German Design Award. Ocenění získáváme prakticky ve všech produktových kategoriích, od pečicích trub a varných desek přes chladničky a odsavače, až po kávovary nebo i pračky a sušičky,“ jmenuje Barbora Bártíková.

A o jaké designové prvky je dnes největší zájem? „Rozhodně neplatí, že všichni chtějí jen vestavné spotřebiče. Oblíbené jsou naopak i volně stojící modely, které se často stávají dominantou celé místnosti. Například stylové chladničky Siemens amerického typu s nejúčinnějším integrovaným výrobníkem ledu nebo chladničky se zabudovanými zásuvkami na nápoje by byla škoda někam schovávat,“ říká Bártíková. Tyto typy chladniček si rychle našly své příznivce. „Druhý zmíněný model nabízí neotřelý design, kdy na první pohled zaujme osvětlená zásuvka na nápoje, která je zakomponovaná mezi chladicí a mrazicí část. Chladnička je navíc vybavená senzorem, takže jakmile se ke spotřebiči někdo přiblíží, ze tmy se vynoří elegantní dubové poličky, které pojmou až sedmnáct lahví,“ doplňuje.

Jak je vidět i v sortimentu značky, velké oblibě se těší tmavší spotřebiče, které v kuchyních působí elegantně. „Díky novým technologiím se navíc nemusíte bát ani neestetických otisků prstů, které dříve od nákupu tmavších spotřebičů řadu lidí odrazovaly. Dnes už se chladnička dokonce umí sama otevřít na hlasový povel, což je i čistě praktická funkce, kterou s plnýma rukama rozhodně oceníte,“ zmiňuje Bártíková.

Designové inovace se ale netýkají jen chladniček. Samostatnou kapitolu tvoří novinky v oblasti varných trub a desek. „Revoluční novinkou je ‚neviditelná‘ indukce, kterou navrhli designéři značky Gaggenau. Indukční deska v tomto případě znamená pouhý světelný bod a elegantní ovládací knoflík, nic dalšího vidět není – jen čistá kamenná pracovní plocha,“ vysvětluje Bártíková s tím, že neviditelné pak mohou být i odsavače par, které jsou nezbytnou součástí každé moderní kuchyně.

„Pro ty, kteří preferují čistý vzhled kuchyně, máme varné desky s integrovaným odsavačem. Výpary se tedy odsávají hned u zdroje a není třeba řešit instalaci samostatné digestoře,“ dodává. Tato inovace reaguje na další z velkých trendů, kterým je umísťování varných desek do prostoru kuchyně. Stále častěji je vídáme jako součást kuchyňských ostrůvků. „Zase to souvisí se zmiňovaným konceptem otevřených kuchyní, kdy hostitel či hostitelka chce být co nejvíc v kontaktu s hosty či dalšími členy rodiny. Díky umístění varné desky v prostoru k nim nemusí stát zády a je součástí celého dění,“ zakončuje Bártíková.

