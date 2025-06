Chytré funkce spotřebičů (nejen) pro zrakově postižené aneb Když technologie skutečně pomáhají

Pro člověka bez handicapu je zapnutí pračky, myčky, sušičky nebo trouby otázkou několika málo vteřin. Ne každý má ovšem takové štěstí. Pro lidi se zrakovým postižením se kvůli stále rozšířenějším dotykovým displejům stávají i zdánlivé maličkosti takřka nemožným úkolem. Této oblasti si tak přirozeně začali všímat výrobci domácích spotřebičů.

Důležitou roli v tomto případě hraje technologický pokrok, kdy dnes můžeme většinu spotřebičů ovládat přes aplikaci v mobilu. „Díky odečítacím funkcím a kompatibilní aplikaci dostupné v češtině pro iOS i Android mohou zrakově postižení nejen pohodlně ovládat své spotřebiče, ale také získávat notifikace. Ty je upozorní, že doprala pračka nebo že v myčce došlo leštidlo,“ vysvětluje Barbora Bártíková, PR manažerka společnosti BSH domácí spotřebiče, která na českém a slovenském trhu nabízí spotřebiče německých značek Bosch, Siemens a Gaggenau.

Trouba, která sama pozná, co se peče

Že se na zrakově postižené začíná víc myslet, oceňují i samotní uživatelé. „Na letošní konferenci o technologiích pro zrakově postižené Agora jsme dostali skvělou zpětnou vazbu mimo jiné na pračku, která si sama nadávkuje prací prášek podle doporučení na jeho obalu, nebo senzorové funkce pečicí trouby. Ty umožní vařit a péct, aniž by bylo třeba výsledek průběžně jakkoli kontrolovat,“ zmiňuje Bártíková a dodává: „Zrakově postižení uživatelé nemohou jen tak snadno zkontrolovat, jestli už je maso dopečené nebo jak vypadá těsto na koláč.“

Řešením jsou právě moderní trouby vybavené pečicími senzory, teplotními sondami nebo i integrovanou kamerou, která ve spolupráci s umělou inteligencí rozpozná, co jste do ní právě vložili. Trouba následně navrhne optimální způsob přípravy a automaticky nastaví ohřev i teplotu. Pokud jí potom uživatel nechá „volné ruce“, postará se o celý průběh pečení. A to jsou věci, které mohou zrakově postiženým ušetřit spoustu starostí a hlavně přispět k jejich větší samostatnosti, což je pro mnoho lidí s handicapem největší odměnou.

Když je dotykový displej překážkou

Potrápit ale dokážou i jiné věci než samotné pečení nebo dávkování pracího prostředku. S technologickým pokrokem obvykle souvisí i náhrada tlačítek za dotykové displeje. Pro někoho vítaná změna, pro jiného hned první překážka zabraňující použití spotřebiče. To potvrzuje i Marek Salaba, vedoucí technické podpory v organizaci SONS ČR, která sjednocuje nevidomé a slabozraké. „Když pomineme použití mobilní aplikace, jedinou dostupnou cestou je možnost fyzického označení dotykových tlačítek,“ upřesňuje.

Produkty s dotykovými displeji dnes na trhu jasně dominují, proto je třeba být o krok napřed a myslet na všechny situace, které mohou nastat. Člověka s perfektním zrakem totiž vůbec nenapadne, co všechno může být pro nevidomé nebo i slabozraké problém. Proto je důležité toto téma otevírat.

„Spolupráce s organizacemi jako SONS ČR je pro nás nesmírně důležitá. Získáváme tak užitečnou zpětnou vazbu na funkce usnadňující každodenní život a tipy na další vylepšení našich spotřebičů a služeb,“ říká Bártíková a dodává, že mnozí zrakově postižení už spotřebiče s aplikací běžně používají ve svých domácnostech a k tomu pro ně testují nové modely a funkce. Naposledy třeba jeden z modelů myčky nádobí.

Podle Salaby to dopadlo velmi dobře. „Po úspěšném připojení jsme i kompletně dotykovou myčku nádobí dokázali plnohodnotně ovládat bez zrakové kontroly,“ hodnotí provoz pomocí aplikace. Dodává, že technologie jim kromě zapnutí a vypnutí umožňuje třeba výběr programu nebo kompletní nastavení spotřebiče včetně tvrdosti vody, automatického otevření dvířek a nastavení hlasitosti zvukové signalizaci. „To jsou věci, které by zrakově postižený uživatel bez pomoci nezvládl,“ uzavírá Salaba.

Zájem o chytré spotřebiče roste

Nejsou to jen zrakově postižení uživatelé, kteří dnes raději sáhnou po chytrém spotřebiči. Podle Barbory Bártíkové může aplikace pomáhat také neslyšícím uživatelům, kteří nemohou zaznamenat zvukové signály, ale i všem ostatním. Zájem tak roste napříč celým trhem a všemi skupinami zákazníků. Jen letos už je v aplikaci Home Connect připojených o dvacet procent víc spotřebičů než loni, přičemž nejčastěji jsou to myčky, následují pračky, sušičky a trouby. Souvisí to nejen se sílícím důrazem na ekologii, ale především i se snahou dosáhnout v rámci domácnosti co nejvyšších úspor.

„U myček je možné sledovat aktuální spotřebu vody i energie, navíc tady najdete i statistiky o spotřebě za celý uplynulý rok. Pračky potom nabízejí nejen už zmíněnou možnost automatického dávkování pracího prostředku, takže se vyhneme jeho plýtvání, ale umožňují například i spuštění pracího programu v nízkém tarifu energie nebo z alternativních zdrojů,“ vysvětluje Bártíková. To znamená, že pokud má zákazník fotovoltaiku, pračka se spustí ve chvíli, kdy svítí slunce. U dvoutarifních sazeb si zase počká na sepnutí nízkého tarifu a pere za výhodnější ceny. „Zákazník si jednoduše nastaví časový rámec, kdy potřebuje mít vypráno, a spotřebič se sám spustí ve chvíli, kdy je to z hlediska energií nejvýhodnější. Podobné je to i s mytím nádobí,“ dodává Bártíková.

Důležitým faktorem, který do rostoucí obliby promlouvá, je pak přirozeně i cena. Ta, jak už to u nových technologií bývá, postupem času klesá a stává se dostupnější pro širší základnu zákazníků. „Spotřebiče s technologií Home Connect už nejsou výsadou nejdražších modelů. Například pračky s touto technologií je dnes možné pořídit v běžné cenové hladině srovnatelné s ostatními spotřebiči. A třeba myčky už ji mají v podstatě všechny,“ jmenuje Bártíková a dodává: „Samozřejmě je pak na zákazníkovi, jestli funkci využije, nebo spotřebič na wifi vůbec nepřipojí a bude pokračovat v jeho manuálním ovládání.“

