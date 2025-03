Češi loni odevzdali Elektrowinu elektroodpad o hmotnosti deseti Eiffelovek

Elektrowin, největší kolektivní systém pro zpětný odběr elektrospotřebičů v České republice, dosáhl v roce 2024 historicky nejlepších výsledků. Celkem se prostřednictvím rozsáhlé sběrné sítě podařilo sebrat a předat k recyklaci 78 115 tun odpadních elektrozařízení.

Takové množství elektroodpadu odpovídá přibližně deseti Eiffelovým věžím nebo hmotnosti jednoho a půl Titaniku. Elektrowin tak výrazně překonal zákonem stanovenou hranici, přičemž celková míra sběru dosáhla 77,28 procenta. Lidé odevzdali k recyklaci rekordní množství elektrospotřebičů – oproti roku 2023 o 14 tisíc tun více, což by naplnilo 200 nákladních vagonů.

Lidé vidí v recyklaci smysl a aktivně se zapojují. „Největší množství elektroodpadu se sbírá ve sběrných dvorech obcí. Roste sběr od prodejců – když si lidé kupují nový spotřebič, starý nechají odvézt. V menších obcích dobře funguje i sběr ve spolupráci se sbory dobrovolných hasičů a mobilní svozy. Veřejnost edukujeme prostřednictvím našich projektů, jako Recyklujte s hasiči nebo Recyklohraní aneb Ukliďme si svět,” popisuje předseda představenstva Elektrowinu Roman Tvrzník. Pohodlí při odevzdání starých zařízení zajišťuje stále se rozšiřující síť sběrných míst, kterých je nyní po celé republice více než 12 000. Významným faktorem byl v uplynulém roce vstup nových partnerů do sběrné sítě Elektrowinu, poté co získali certifikaci CENELEC. „Spolupracujeme pouze se zpracovateli, kteří splňují přísné ekologické a technologické standardy,” uvádí Roman Tvrzník.

Rok od roku Češi recyklují stále více elektroodpadu. ČTK Protext

Díky rozšíření kapacit pro efektivní recyklaci elektroodpadu se v roce 2024 podařilo překročit zákonnou hranici sběru elektroodpadu 65 %* u všech sledovaných skupin:

Skupina 1 – Zařízení pro tepelnou výměnu – 78 %

Skupina 2 – Obrazovky – 121 %

Skupina 3 – Světelné zdroje 75 %

Skupina 4 – Velké spotřebiče (větší než 50 cm) 70 %

Skupina 5 – Malé spotřebiče (menší než 50 cm) + Skupina 6 – malá IT zařízení 65 %

*procenta z elektrospotřebičů uvedených na trh v posledních třech letech

Povodně 2024: Rychlá pomoc zaplaveným obcím

Jednou z výzev loňského roku byly zářijové povodně, které zasáhly několik českých regionů. Elektrowin se aktivně podílel na pomoci postiženým obcím a bezplatně odvezl asi 450 tun zničených elektrospotřebičů. „Naši řidiči museli často pracovat v extrémních podmínkách, kdy bahnem a vodou poničené lednice a pračky tvořily obří hromady na ulicích. Jsme rádi, že jsme mohli pomoci s jejich bezpečnou likvidací,“ říká Roman Tvrzník.

Odvoz vyřazeného elektra ČTK Protext

Zahraniční e-shopy mimo systém

Češi recyklují stále více, přesto systém zpětného odběru naráží na překážky. Problémem jsou elektrospotřebiče ze zahraničních e-shopů, za které prodejci neplatí recyklační příspěvky, i když končí v českém sběrném systému. Elektrowin proto apeluje na legislativní opatření. Další výzvou je sběr menších elektrozařízení, která často končí ve směsném odpadu, což se snaží změnit informační kampaně a spolupráce s prodejci.

Putovní výstava a soutěž o elektrospotřebiče

V roce 2025 si Elektrowin připomene 20 let své existence a při této příležitosti připravil pod záštitou ministra životního prostředí Petra Hladíka putovní výstavu „20 let Elektrowinu – Recyklujeme pro budoucnost“. Expozice zavítá do všech krajských měst a návštěvníci se dozvědí více o historii recyklace, dopadech na životní prostředí i nejnovějších technologiích v oblasti zpracování elektroodpadu. Součástí výstavy je i soutěž o domácí elektrospotřebiče.

„Chceme poděkovat všem, kteří přispívají k úspěšnému fungování systému – občanům, obcím, prodejcům i zpracovatelům. Bez nich bychom těchto skvělých výsledků nikdy nedosáhli. Budeme moc rádi, když se všichni přijdete na výstavu podívat,“ dodává Roman Tvrzník.

Více informací, kam odnést vysloužilé elektro.

