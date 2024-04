Módní giganti v potížích utrácejí astronomické sumy. A majitelé realit si mnou ruce

Čím větší jsou obavy ze zpomalování trhu s luxusním zbožím, tím větší boj se odehrává mezi módními domy o sídla na těch nejdražších adresách. Francouzský gigant Kering, do jehož impéria spadají Gucci či Balenciaga, se postaral o vůbec největší investici na italském realitním trhu. V Miláně koupil historickou budovu za 1,3 miliardy eur, tedy téměř 33 miliard korun. A skupina LVMH a Chanel právě soupeří o prestižní dům na newyorském Manhattanu.

Reklama

Skupina Kering se potýká od pandemie covidu s klesající poptávkou. U její vlajkové lodi Gucci, která se na celkových tržbách skupiny podílí z poloviny a na zisku přibližně ze dvou třetin, to loni vedlo i k výměně na postu hlavního módního návrháře, jímž se stal Sabato de Sarno. Zda to byl správný krok, se teprve ukáže, zatím pokles tržeb Gucci pokračuje.

Kering odhaduje, že jeho konsolidované tržby za první čtvrtletí budou meziročně zhruba o deset procent nižší. „Tento výkon odráží zejména strmější pokles prodeje u značky Gucci, hlavně v regionu Asie a Tichomoří. Očekáváme, že v prvním čtvrtletí budou srovnatelné tržby Gucci meziročně téměř o 20 procent nižší," uvedl francouzský podnik.

Akcie vlastníka Gucci stíhají výprodeje. Těžkou hlavu mu dělá vadnoucí poptávka v Číně Trhy Akcie francouzské společnosti na prodej luxusních doplňků Kering, pod níž spadá i Gucci, zavřely ve středu na burze v Paříži se ztrátou téměř 12 procent. ČTK Přečíst článek

Cukrárna od konkurence

Přesto Kering neváhal investovat rekordní částku 1,3 miliardy eur do nákupu budovy na via Monte Napoleone, jedné z nejdůležitějších křižovatek milánské módní čtvrti. Investici komentoval jako součást strategie, „kterou hodlá svým značkám zajistit vysoce prestižní a vyhledávané umístění“. Dosavadním vlastníkem byla realitní společnost Blackstone.

Současnými nájemci v tomto domě z 18. století jsou Saint Laurent patřící Keringu, konkurenční značka Prada nebo cukrárna Cova, kterou vlastní od roku 2013 skupina LVMH. Pod ní patří například Louis Vuitton a Dior. Přestože loni se jí dařilo posilovat, pro letošní první kvartál předpovídá firma JPMorgan, že LVMH vykáže stagnující celkové tržby, s jen dvouprocentním růstem v divizi módy a koženého zboží.

Souboj módních titánů začíná. Bývalý mág značky Gucci Alessandro Michele nastupuje k Valentinovi Enjoy Takovou revoluci italské módní domy dlouho nezažily. Návrhář Alessando Michele, který v uplynulém desetiletí dostal značku Gucci zpět do záře reflektorů a přitáhl jí nové, mladší zákazníky, nastupuje po roční pauze k Valentinovi, další italské značce haute couture. Oznámení následuje poté, co u Valentina minulý týden po 25 letech skončil kreativní šéf Pierpaolo Piccioli. Pro Gucci, kde se teprve zabydluje návrhář Sabato de Sarno, to znamená hozenou rukavici. Denisa Holajová Přečíst článek

Koupí Chanel Pradu?

A právě LVMH nejbohatšího člověka planety Bernarda Arnaulta je dalším luxusním impériem s velkým realitním apetitem. Momentálně soupeří na Manhattanu s dalšími uchazeči o nemovitost 745 Fifth Avenue, kde sídlí v prvních třech podlažích pánský obchod Bergdorf Goodman. O stejné místo na luxusním nákupním koridoru se podle agentury Bloomberg uchází také firma Chanel, která patří britskému investičnímu fondu spojenému s rodinou Wertheimerových. O ní se mimochodem spekuluje, že bych mohla koupit italskou Pradu, rodinnou firmu, kde se blíží generační výměna.

Také Prada nedávno významně šlápla do realit. A opět na rohu Páté Avenue – loni v prosinci tam koupila hned dvě blízké budovy 720 a 724 Fifth Avenue za 835 milionů dolarů, v přepočtu zhruba 21 miliard korun. A na Páté Avenue už nakupoval i Kering. Letos v lednu společnost oznámila akvizici dvou domů za 963 milionů dolarů.

Raději spálit, než dát do výprodeje. Módní domy řeší, kam s neprodanými kolekcemi Zprávy z firem Problém, o kterém se nemluví nahlas. Luxusní módní domy se potýkají s přebytky svých kolekcí v řádu miliard eur ročně. Na rozdíl od levnějších řetězců totiž na konci sezóny nemohou jednoduše vrhnout neprodané zboží na pulty či na internetová tržiště s velkou slevou. Poškodilo by to pečlivě budovanou image exkluzivity. Denisa Holajová Přečíst článek

Gucci, Louis Vuitton i McQueen. Módní domy teď zažívají návrhářská škatulata Enjoy Francouzský dům Givenchy se s příchodem nového roku rozloučil s uměleckým ředitelem Matthewem Williamsem. Nad tím, kdo ho nahradí, zatím visí otazníky. Završil se tak rok velkých změn na kreativních postech u luxusních módních značek. A to v době, kdy se řada z nich potýká s klesající poptávkou a potřebuje nový impuls, aby dokázala oslovit mladší a přelétavější klientelu. Denisa Holajová Přečíst článek

Boj o moc v domě šampaňského, šperků a módy. Kdo z pěti dětí získá impérium, co vládne luxusu celého světa? Trhy Bernardu Arnaultovi bude za měsíc pětasedmdesát let. Evidentně nazrála doba na to, aby předal luxusní impérium LVMH dědicům. Ale hlavně žádné prudké pohyby. Tereza Zavadilová Přečíst článek