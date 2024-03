Raději spálit, než dát do výprodeje. Módní domy řeší, kam s neprodanými kolekcemi

Problém, o kterém se nemluví nahlas. Luxusní módní domy se potýkají s přebytky svých kolekcí v řádu miliard eur ročně. Na rozdíl od levnějších řetězců totiž na konci sezóny nemohou jednoduše vrhnout neprodané zboží na pulty či na internetová tržiště s velkou slevou. Poškodilo by to pečlivě budovanou image exkluzivity.

Reklama

Největší módní impéria LVMH - s ikonickými značkami Louis Vuitton, Dior, Givenchi, Marc Jacobs či Fendi - a Kering s vlajkovou lodí Gucci či Balenciaga loni držela přebytečné zásoby v hodnotě 3,2 miliard eur, respektive 1,5 miliardy (v přepočtu přes 80 miliard korun, resp. přes 37 miliard). To je podle portálu Business of Fashion ekvivalent stovek tisíc, ne-li milionů produktů a nevyužitého materiálu.

Problém je o to víc palčivý, že zejména Kering se v posledních letech potýká s poklesem poptávky. Módní domy pochopitelně nereportují o objemu produktů, u kterých očekávají ztrátu, ani o tom, jak s přebytky ve skladech naloží.

Boj o moc v domě šampaňského, šperků a módy. Kdo z pěti dětí získá impérium, co vládne luxusu celého světa? Trhy Bernardu Arnaultovi bude za měsíc pětasedmdesát let. Evidentně nazrála doba na to, aby předal luxusní impérium LVMH dědicům. Ale hlavně žádné prudké pohyby. Tereza Zavadilová Přečíst článek

Neztratit pel exkluzivity

V roce 2018 britská značka Burberry zveřejnila finanční výsledky, které obsahovaly i třaskavý údaj - firma spálila v předchozím finančním roce zboží v hodnotě téměř 40 milionů dolarů.

Tato praxe byla v té době běžná v celém luxusním sektoru, i když se o tom veřejně nemluvilo. Co nemohly luxusní domy vyskladnit, to raději zničily, aby nepoškodily svoji cenovou hladinu. Slevy jsou u nich totiž možné jen v omezené míře - jako personální výprodeje, soukromé nákupní akce a prodejní místa k diskrétnímu uvolnění starých zásob.

Jenže, likvidace neprodaného zboží dnes není tak jednoduchá, jako bývala. Klimatická krize a obavy o životní prostředí přinesly regulaci, díky níž je spalování přebytků už zakázané ve Francii a následovat ji má postupně celá Evropská unie.

Například značka Hermès ve své poslední výroční zprávě uvedla, že už neničí neprodané položky ve Francii a v letech 2025 až 2030 rozšíří tuto svoji praxi po celém světě.

Pro luxusní značky je záležitost s likvidací o to citlivější, že jejich marketing nezřídka staví i na tom, že jejich výrobky jsou udržitelnější než u levnějších značek, protože vyrábějí limitované kolekce designované pro dlouhou životnost. Ale realita je taková, že vždy měly co dělat s nadprodukcí.

Gucci, Louis Vuitton i McQueen. Módní domy teď zažívají návrhářská škatulata Enjoy Francouzský dům Givenchy se s příchodem nového roku rozloučil s uměleckým ředitelem Matthewem Williamsem. Nad tím, kdo ho nahradí, zatím visí otazníky. Završil se tak rok velkých změn na kreativních postech u luxusních módních značek. A to v době, kdy se řada z nich potýká s klesající poptávkou a potřebuje nový impuls, aby dokázala oslovit mladší a přelétavější klientelu. Denisa Holajová Přečíst článek

Odhady umělé inteligence

Otázkou nyní je, jak z toho ven? Jednou z cest je recyklace, ale rozebrání každého produktu tak, aby jeho části mohly být znovu zpracovány na nové materiály, je nákladné, časově náročné a omezené.

Společnosti stále častěji hledají způsoby, jak jinak využít to, co nestihnou prodat. Značka Gucci spolupracuje s různými návrháři a umělci na svém projektu Continuum, který začleňuje minulé kousky do nových produktů. LVMH loni představila kolekci vytvořenou uměleckým ředitelem Kevinem Germanierem za použití neprodaných produktů a nadbytečných látek.

Nejúčinnější metodou ovšem zůstává neprodukovat příliš mnoho. Kering zkouší hledat řešení za pomoci umělé inteligence - lépe dopředu odhadnout poptávku a omezit množství neprodaného zboží na konci sezóny. LVMH vstoupila do partnerství se společností Google s podobným cílem zlepšit prognózy odbytu a optimalizaci zásob.

Oblečení na ryby nebo na stavbu? I za tisíce eur. Outdoor dobývá luxusní módu Enjoy Češi se konečně dočkali. To, co je v tuzemsku po léta běžné, proniklo do módního světa. Outdoorové a užitkové oblečení pro denní nošení ve stále větší míře konkuruje streetwearu, který dlouho vládl. Výjimkou dnes nejsou outdoorové a pracovní bundy, overaly, kalhoty i turistické boty v kolekcích luxusních módních domů. S cenovkou převyšující i tisícovku eur. Denisa Holajová Přečíst článek

Futuristické bydlení v historickém srdci Paříže. Do dražby jde Lagerfeldův byt Reality Pět let po smrti německého módního návrháře Karla Lagerfelda bude v dražbě k mání jeho futuristický pařížský byt. Vyvolávací cena je 5,3 milionu eur (přes 134 milionů korun), informovala agentura AFP. ČTK Přečíst článek