Akcie vlastníka Gucci stíhají výprodeje. Těžkou hlavu mu dělá vadnoucí poptávka v Číně

Akcie francouzské společnosti na prodej luxusních doplňků Kering, pod níž spadá i Gucci, zavřely ve středu na burze v Paříži se ztrátou téměř 12 procent.

Akcie vlastníka luxusní značky Gucci se propadají hluboko do červených čísel. Ve středu dopoledne odepisovaly na pařížském parketu dokonce i 15 procent, což bylo vůbec nejvíce za dobu existence firmy. Klesly až do blízkosti 361 eur, čímž se tržní hodnota podniku propadla zhruba o 7,9 miliardy eur (asi 200 miliard korun).

Část ztrát se prodejci luxusních doplňků podařilo v průběhu dne smazat, i tak ale jeho akcie uzavřely o téměř 12 procent níž než předchozí den. Akciové výprodeje odstartovalo úterní oznámení společnoati, která varovala před citelným poklesem tržeb v prvním čtvrtletí. Prodejce luxusního zboží trápí uvadající poptávka v asijském regionu, zejména pak v Číně.

Kvůli nejistotě zamířily dolů také akcie konkurenčních firem LVMH a Hermes, jejich ztráty ale byly výrazně slabší.

Kering odhaduje, že konsolidované tržby za první čtvrtletí budou meziročně na srovnatelném základě zhruba o deset procent nižší. „Tento výkon odráží zejména strmější pokles prodeje u značky Gucci, hlavně v regionu Asie a Tichomoří. Očekáváme, že v prvním čtvrtletí budou srovnatelné tržby Gucci meziročně téměř o 20 procent nižší,“ uvedl francouzský podnik.

Varování jen podtrhuje problémy, kterým firma čelí, když se snaží znovu nastartovat prodejní dynamiku ve společnosti Gucci. Ta se na celkových tržbách skupiny podílí z jedné poloviny a na zisku přibližně ze dvou třetin.

Značka Gucci prochází změnou designu pod kreativním vedením Sabata de Sarna. Snaží se znovu získat větší tržní podíl, který jí v posledních letech vzala konkurence, jako je Louis Vuitton a Christian Dior ze skupiny LVMH. Desetiprocentní pokles tržeb, který za první čtvrtletí očekává Kering, je mnohem hlubší, než předpovídali analytici. Ti podle agentury Reuters v průměru čekali pokles o tři procenta.

