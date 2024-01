Boj o moc v domě šampaňského, šperků a módy. Kdo z pěti dětí získá impérium, co vládne luxusu celého světa?

Bernardu Arnaultovi bude za měsíc pětasedmdesát let. Evidentně nazrála doba na to, aby předal luxusní impérium LVMH dědicům. Ale hlavně žádné prudké pohyby.

Reklama

Arnaultovi se loni dařilo i nedařilo. V dubnu se stal nejbohatším člověkem planety - bylo to proto, že akcie jeho luxusního impéria se tehdy dostaly na vrchol a naopak konkurentům, kteří se s ním na vrcholu seznamu megaboháčů střídají a jsou z technologického světa, zas tak investoři nepřáli.

S podzimem se karta otočila, i na zákazníky LVMH evidentně dopadla celosvětová inflace, v říjnu skupina reportovala zpomalení tržeb, a zase technologiím začalo přát štěstí. Na příčce nejhodnotnější evropské firmy nahradila LVMH dánská společnost Novo Nordisk kvůli popularitě svých léků na hubnutí, jejichž obliba zachvacuje vyspělý svět a jeho civilizační choroby. Náladě nepomohlo ani vyšetřování Arnaulta z podezření z praní peněz. Na pozici největších boháčů světa se pak vrátili Elon Musk a Jeff Bezos, Arnault se propadl na třetí místo.

Návrat krále

Jenže: LVMH minulý týden reportovala rekordní výsledky, ač byl sektor pod tlakem, trh čekal výsledky horší a akcie LVMH klesaly. Přes těžký podzim tržby francouzskéo luxusního impéria stouply o deset procent. Akcie vzrostly o 13 procent a vytáhlo to celý evropský trh - a jako napotvoru akcie Tesly ten den klesly, takže Arnault nyní Muska zase z trůnu skopl.

LVMH yahoo finance/newstream

Majetek Arnaulta a jeho rodiny se odhaduje kolem dvou set miliard dolarů, částečně podle toho, jak si akcie jeho impéria stojí. Teď koncem ledna se kolo štěstí trhů zase otočilo a Arnault se podle seznamu Forbesu vrátil na místo největšího boháče světa. Rok tedy začal dobře.

LVMH je konglomerát luxusních značek. První písmena názvů těch nejikoničtějších tvoří název firmy: Louis Vuitton, Moët a Hennessy. Značek známých z nejluxusnějších nákupních tříd světa je tam mnohem víc, celkem pětasedmdesát.

Základem impéria byl Christian Dior, kolem kterého jej začal Arnault v osmdesátých letech budovat. Budoucí největší boháč světa měl dobrý start do života, narodil se ve vzdělané a bohaté francouzské rodině a absolvoval elitní školy. Ale byl to on, kdo otcovu relativně průměrnou projekční a stavební firmu Ferret-Savinel dokázal proměnit ve skutečně velkého hráče, který koupil v roce 1984 zbytky firmy Boussac, zkrachovalého vlastníka slovutného domu Dior. Propustil zaměstnance, všechno rozprodal, nechal si jen značku a luxusní obchoďák Le Bon Marché. Dior se dostal do zisku, Arnault si vysloužil přezdívku Terminátor a jeho akviziční jízda začala.

Hostila prvorepublikovou smetánku i Masaryka. Jak se v honosné vile bydlí teď? Enjoy Vila Bianca patří k těm nejhonosnějším v Bubenči. Zatímco zvenku si udržela historický ráz, uvnitř tomu tak není. Díky rekonstrukci interiér jednoho z tamních bytů přeci jen zase připomíná 20. léta. Petra Jansová Přečíst článek

Koncem osmdesátých let pomáhal Arnault šéfům Moët a Hennessy a Louis Vuitton s fúzí jejich firem. Takto vznikl LVMH. Arnault, který díky svému angažmá při fúzi dobře do obou částí nové firmy viděl, začal akcie v konglomerátu skupovat a postupně jej ovládl. Rozhodl se, že vybuduje největší řetězec s luxusním zbožím na světě. Sázel na kvalitu značek, které dále rozvíjel, promyšleně posiloval jejich lesk a slávu. Přikoupil brandy jako Givenchy, Kenzo, Céline i další, koncem devadesátých let i Sephoru, mezi akvizice z poslední doby patří třeba Fenty Beauty by Rihanna. LVMH skoupila většinu slovutných značek šampaňského včetně Krug a Veuve Cliquot, má také mediální divizi s podíly ve francouzských médiích Les Echos a Le Parisiene a další.

Výsledkem skoro čtyřicetiletého kralování Arnaulta je obří firma s pětasedmdesáti luxusními značkami, skoro šesti tisícovkami obchodů, přítomností na všech kontintentech a dvěma sty tisíci zaměstanci. Kromě akcí, co jsou na burze, necelých sedm procent vlastní Arnaultova rodina přímo a 42 procent patří firmě Christian Dior, která ale má v LVHM většinu hlasovacích práv a kterou vlastní také Arnault.

Gucci, Louis Vuitton i McQueen. Módní domy teď zažívají návrhářská škatulata Enjoy Francouzský dům Givenchy se s příchodem nového roku rozloučil s uměleckým ředitelem Matthewem Williamsem. Nad tím, kdo ho nahradí, zatím visí otazníky. Završil se tak rok velkých změn na kreativních postech u luxusních módních značek. A to v době, kdy se řada z nich potýká s klesající poptávkou a potřebuje nový impuls, aby dokázala oslovit mladší a přelétavější klientelu. Denisa Holajová Přečíst článek

Succesion na francouzském dvoře

A protože stáří dožene i sebemocnějšího muže, přichází na řadu otázka nástupnictví, která se vybarvuje podobně pestrými barvami, jako ve známém seriálu Succession. Arnault má pět dětí. Podle médií neřekl, jak si předání firmy představuje, některé kroky se ale již dějí.

Přesně před rokem se jeho prvorozené dítě a jediná dcera, osmačtyřicetiletá Delphine Arnaultová, stala CEO Dioru a také členkou představenstva LVMH. Zatím je ze sourozenců v hierarchii nejvýše. Čtyři synové také pracují v impériu a i je patriarcha podle různých svědectví od dětství trénuje na budoucí rozdělení rolí. Nejstarší syn Antoine řídí holdingovou LVMH Christian Dior SE. Od roku 2012 šéfoval luxusní pánské oděvní a obuvnické značce Berlut, zůstává jejím předsedou. Od roku 2013 je šéfem symbolu „tichého luxusu“, kašmírové Loro Piana. Do boardu firmy jsou nominováni i mladší bratři Frédéric (ten již nějakou dobu řídí hodinkovou větev luxusní firmy, od svých pětadvaceti vede Tag Heuer) a Alexandre, výkonný viceprezident společnosti Tiffany odpovědný za produkty a komunikaci. Předtím byl šéfem výrobce zavazadel Rimowa. Nejmladší, šestadvacetiletý Jean je ředitelem designu a marketingu hodinek Louis Vuitton, které úspěšně prezentuje mladé generaci.

Je pravděpodobné, že jeden ze sourozenců se stane následovníkem Arnaulta v roli CEO. Kdo to bude, se ještě neví a otec zjevně nechává rodinku trochu pod tlakem. „Mým nástupcem by se jednou měl stát ten nejlepší člověk z rodiny nebo mimo ni,” řekl Bernard v září listu The New York Times. „Ale není to něco, co považuji za souboj pro blízkou budoucnost,” dodal.

Bernard Arnault zatím evidentně nespěchá. Šarmantní Francouz má energie dost. LVMH v roce 2022 upravila svůj interní předpis, že roli nejvyššího CEO může zastávat osoba do 75 let věku. O pět let. Takže na onen zmíněný souboj rodině zbývá pár let.