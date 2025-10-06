Mikroplasty a věčné chemikálie. Česko-německý startup hledá cestu k čistší vodě
Filtr na vodu, který by měl zvládnout i dlouhé lety do vesmíru nebo pobyty pod vodní hladinou. Filbec ale zůstává i na zemi, kde už instaloval výdejníky vody do nemocnic, škol, domácností a univerzit po celém Česku. Poslední tři roky firma každoročně zdvojnásobuje svůj obrat, ten loni přesáhl hranici padesáti milionů korun.
Mikroplasty, pesticidy, těžké kovy nebo rezidua léčiv, jako jsou hormony či antibiotika. To je jen zlomek škodlivin, které se mohou objevit jak ve vodě z vodovodního řadu, tak i v jinak nezávadné pitné vodě ze studny.
Vliv jednotlivých škodlivin na lidský organismus je dnes jedním z největších témat spojovaných s pitnou vodou a tím pádem i zajímavým byznysem. Příležitosti se proto chopil i Filbec, za kterým historicky stálo česko-německé duo Michal Malát a Gero Buchhorn. „Znečištění vody chemikáliemi nebo částicemi mikroplastů je pro nás zásadní problém. Tím, že filtrujete vodu doma, pomáháte snižovat množství určitých látek i v odpadních vodách,“ vysvětluje Malát.
Moderátorka Sara Polak si do podcastu Dobré společnosti pozvala Petra Máru. Ten už přes dvacet let přibližuje české veřejnosti svět technologií, a upozorňuje na jejich praktický dopad a význam pro osobní rozvoj. Jako influencer, školitel a podcaster se stal průvodcem pro ty, kteří chtějí porozumět digitální budoucnosti. Petr Mára bude na říjnové konferenci Good Company Circle hovořit o tom, jaký dopad má na lidstvo dlouhověkost a technologická propojenost.
Technologie budou už za pár let schopné prodloužit život, říká Petr Mára
Newstream TV
Moderátorka Sara Polak si do podcastu Dobré společnosti pozvala Petra Máru. Ten už přes dvacet let přibližuje české veřejnosti svět technologií, a upozorňuje na jejich praktický dopad a význam pro osobní rozvoj. Jako influencer, školitel a podcaster se stal průvodcem pro ty, kteří chtějí porozumět digitální budoucnosti. Petr Mára bude na říjnové konferenci Good Company Circle hovořit o tom, jaký dopad má na lidstvo dlouhověkost a technologická propojenost.
Firma v průběhu let investovala kolem padesáti milionů korun do vývoje speciální filtrační technologie filbec, kterou ve spolupráci s univerzitami a výzkumnými centry posouvá ještě dál. Roky spolupracuje s Ústavem pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace při Technické univerzitě v Liberci a zapojila se také do výzkumu vedeného Fakultou rybářství a ochrany vody na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Ten se týká látek PFAS, takzvaných „věčných chemikáliích“, které se v průmyslu využívají od čtyřicátých let minulého století. A to hlavně při výrobě materiálů odolných vůči vlhkosti a mastnotě, jako jsou třeba Teflon nebo GORE-TEX. Řeší se především jejich nerozložitelnost a také to, že se skrze jídlo nebo vodu mohou dostat do lidského těla, kde – jak už jejich název napovídá – zůstávají napořád.
Aktivní uhlí a tisíce kilometrů nanovláken
Technologie filtru spočívá ve využití prachového aktivního uhlí z kokosových ořechů, které filtruje protékající vodu. Každý filtr pak obsahuje až čtyřiceti tisíc kilometrů nanovláken, díky kterým se daří dosáhnout homogenní velikosti pórů ve filtru. Voda si tak musí mnohem složitěji hledat cestu skrz. To znamená, že stráví delší časový úsek v kontaktu s aktivním uhlím, které ji vyčistí od řady škodlivin.
„Účinky aktivního uhlí si prakticky vyzkoušel asi každý z nás. Už naše babičky dobře věděly, že se střevní infekcí si nejlépe poradí právě aktivní uhlí, respektive historicky živočišné uhlí, které na sebe naváže všechny škodliviny. Náš filtr z vody mechanicky odstraní všechny částice větší než tři desetitisíciny milimetru, katalytické a adsorpční účinky aktivního uhlí se postarají o zbytek,“ popisuje Malát s tím, že minerály jako vápník nebo hořčík projdou dál, protože jsou malé, stabilní a filtr je nepřitahuje.
Domácnosti, ale také nemocnice nebo školy
Filbec před lety zaujal výzkumníky z ČVUT, kteří dlouhodobě testovali nejrůznější technologie a výrobky. Filtr se tak dostal i do hlubinné laboratoře, která měla umožňovat dlouhodobé pobyty lidí pod vodní hladinou, a částečně simulovala i podmínky, jaké mohou nastat během budoucích meziplanetárních letů. „Za tímto účelem proběhlo dokonce několik testů. Jejich úkolem bylo zjistit třeba to, jestli vysoký tlak nenaruší konzistenci složek filtru. Škoda, že celý projekt nakonec nedošel až do finále,“ dodává Malát.
Než se tak vesmírné nebo podvodní kroky stanou skutečností, upevňuje Filbec svou pozici hlavně na zemi. Jeho zákazníky jsou nejen běžné domácnosti, ale také firmy a instituce, kterým nabízí výdejníky vody. Těch má v tuto chvíli instalováno asi patnáct set, a to jak v nemocnicích, domovech seniorů, školách, na univerzitách, fitness centrech, tak i v restauracích, kavárnách a vinotékách. Zatím primárně v Česku, na Slovensku, nebo v Německu. Testování ale probíhá i v dalších zemích, mimo jiné ve Španělsku, Indii, Turecku, Srbsku, Vietnamu, Filipínách, Taiwanu, Kazachstánu nebo na Bali. Zpravidla se jedná o země, kde bojují s horší kvalitou kohoutkové vody. Do budoucna tak Malát počítá s rozšířením filtru i na další trhy – zejména na ty, kde je přístup k čisté vodě komplikovanější než u nás.
Není to magie, ale biochemický proces. Metylace určuje, kolik máte energie, jak spíte i jak reagujete na stres. Pokud vázne, tělo i mysl se rozladí. Naštěstí existují jednoduché způsoby, jak ji znovu nastartovat.
Biohacking: Metylace restartuje tělo na buněčné úrovni. Rozhoduje, jak se cítíme každý den
Enjoy
Není to magie, ale biochemický proces. Metylace určuje, kolik máte energie, jak spíte i jak reagujete na stres. Pokud vázne, tělo i mysl se rozladí. Naštěstí existují jednoduché způsoby, jak ji znovu nastartovat.
V asijském ostrovním státě Singapur si lze koupit pivo, které je vyrobené z recyklované odpadní vody. Rozdíl prý zákazníci nepoznají. Značka NEWBrew vznikla spojením vládní agentury PUB, která je zodpovědná za dodávky pitné vody a lokálního řemeslného pivovaru Brewerkz. Sládek Brewerk z uvedl, že pivo mizí ze supermarketů tak rychle, že by mohlo být do konce července vyprodané, informuje agentura Bloomberg.
Nejzelenější pivo na světě mají v Singapuru. Vaří ho z recyklované odpadní vody a jde na dračku
Enjoy
V asijském ostrovním státě Singapur si lze koupit pivo, které je vyrobené z recyklované odpadní vody. Rozdíl prý zákazníci nepoznají. Značka NEWBrew vznikla spojením vládní agentury PUB, která je zodpovědná za dodávky pitné vody a lokálního řemeslného pivovaru Brewerkz. Sládek Brewerk z uvedl, že pivo mizí ze supermarketů tak rychle, že by mohlo být do konce července vyprodané, informuje agentura Bloomberg.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.