Microsoft se připravuje na krizi. Propustí 10 tisíc lidí

Americká softwarová společnost Microsoft plánuje letos propustit asi 10 tisíc zaměstnanců, což je téměř pět procent její pracovní síly. Firma to uvedla ve zprávě pro regulační orgány a dodala, že v této souvislosti mimořádně zaúčtuje asi 1,2 miliardy dolarů (26,4 miliardy korun). O chystaném propouštění v Microsoftu začátkem týdne spekulovala některá média.

Propouštění jako příprava na krizi

K masivnímu rušení pracovních míst se chystá více technologických podniků. Připravují se tak na dopady hospodářských problémů ve světě. Připravují se tak na dopady hospodářských problémů ve světě. Opatření podle sdělení Microsoftu sníží zisk na akcii o 12 centů. Akcie podniku na oznámení zareagovaly mírným růstem.

Propouštění má skončit v závěru třetí finančního čtvrtletí, tedy do konce března. Mimořádné náklady zaúčtuje ve druhém finančním čtvrtletí, které skončilo v prosinci.

Loni v červenci Microsoft oznámil, že seškrtal menší počet pracovních pozic. Zpravodajský server Axios v říjnu uvedl, že společnost propustila téměř 1000 zaměstnanců v několika divizích.

Microsoft se pod vedením Satyy Nadely potýká s propadem trhu s osobními počítači. Ten sice oživila pandemie, nyní je ale po firemním softwaru Windows a souvisejícím programovém vybavení slabší poptávka.

Plány na snižování počtu zaměstnanců v posledních měsících představila už řada velkých technologických společností, včetně internetového obchodu Amazon či podniku Meta Platforms. Ten je majitelem sociálních sítí Facebook a Instagram či komunikační služby WhatsApp.

Microsoft kupuje podíl v provozovateli londýnské burzy Zprávy z firem Americká technologická společnost Microsoft kupuje za 1,5 miliardy liber (42,4 miliardy korun) čtyřprocentní podíl ve společnosti London Stock Exchange Group (LSEG), která provozuje Londýnskou akciovou burzu (LSE). Je to součást desetileté obchodní dohody o přenosu datové platformy provozovatele burzy do cloudu, informuje deník Financial Times (FT). ČTK Přečíst článek