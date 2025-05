Týden tradera: Po hororovém dubnu se trhy uklidňují. Pomáhají spekulace o jednání mezi USA a Čínou

Poslední týden na burzovních trzích v jinak „hororovém“ dubnu se nesl především ve znamení pozitivní nálady, a to zejména díky silným výsledkům těžkých vah, jako jsou Microsoft nebo Apple. Pozitivně na trhy působí také spekulace o jednání mezi Čínou a USA o nalezení obchodní dohody. Hlavní americký index S&P 500 se přehoupl přes metu 5600 bodů.

Americký prezident Donald Trump naznačil možnost snížení daně z příjmu pro občany s ročními příjmy do 200 tisíc dolarů, což by mělo být odpovědí na rostoucí veřejné obavy ohledně jeho ekonomické agendy. Ta zatím přináší pouze pokles amerického HDP. Tamní ekonomika se totiž v prvním čtvrtletí roku 2025 meziročně propadla o 0,3 procenta, což zklamalo tržní očekávání růstu o 0,4 procenta a znamená prudký obrat oproti předchozímu růstu o 2,4 procenta.

Za poklesem HDP stál hlavně nárůst dovozu (který se při výpočtu HDP odečítá) a pokles vládních výdajů. Tyto negativní faktory byly částečně vyváženy růstem investic, spotřeby domácností a exportu. Určitě bude zajímavé sledovat, co s hospodářstvím udělají tarify a obchodní války v dalším kvartálu. Zpracovatelský průmysl v USA se v dubnu rovněž propadl, i když o něco méně, než očekávali ekonomové, zatímco vstupní ceny zůstaly zvýšené. Stále je tak ve hře určitý stagflační scénář.

Čína bude zřejmě současnou obchodní válku s USA řešit dalšími stimuly. Čínské politbyro slíbilo nové monetární a fiskální nástroje na podporu technologií, spotřeby a exportu. V minulosti to příliš nezabralo, ale zjevně čínské vládě nic jiného ani nezbývá. I přes horší data trhy prošly nebývalou „rally“, kterou měly na svědomí zejména výsledky technologických obrů.

Skvělá čísla od velkých hráčů

Microsoftu vzrostl ve třetím fiskálním čtvrtletí čistý zisk o 18 procent na 25,8 miliardy dolarů, a to zejména díky zlepšení v divizi Azure. Tržby cloudových služeb Azure vzrostly ve čtvrtletí o 33 procent. Společnosti rovněž pomáhá poptávka po službách spojených s AI. Firma nyní investuje miliardy do budování infrastruktury a stále staví nová datová centra. Kapitálové výdaje tak narostly až na 21 miliard dolarů. V rámci současných valuací (forward P/E 28x) se firma stále nezdá tak drahá – růst jejích akcií může pokračovat. Akcie v reakci na výsledky posílily až o 7 procent. Na svá maxima ztrácejí akcie asi 25 dolarů a časem by je mohly překonat.

Výborná čísla představila i společnost Meta Platforms. Akcie firmy ve středu vzrostly až o 5 procent, když oznámila lepší než očekávané výsledky za 1. čtvrtletí. Zisk na akcii činil 6,43 dolaru oproti očekávaným 5,28 dolaru a tržby dosáhly 42,31 miliardy dolarů, oproti odhadu 41,40 miliardy dolarů. Meta snížila odhad celkových výdajů na rok 2025 na 113 až 118 miliard dolarů (z původních 114 až 119 miliard dolarů), ale zároveň zvýšila plánované kapitálové výdaje na 64 až 72 miliard dolarů kvůli vyšším investicím do datových center a AI infrastruktury. Obecně si tyto firmy budují zjevně velký technologický náskok, který jim jen tak někdo nevezme. Kapitálové výdaje to jen potvrzují.