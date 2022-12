Microsoft kupuje podíl v provozovateli londýnské burzy

Americká technologická společnost Microsoft kupuje za 1,5 miliardy liber (42,4 miliardy korun) čtyřprocentní podíl ve společnosti London Stock Exchange Group (LSEG), která provozuje Londýnskou akciovou burzu (LSE). Je to součást desetileté obchodní dohody o přenosu datové platformy provozovatele burzy do cloudu, informuje deník Financial Times (FT).

Britská firma uvedla, že se zavázala odebrat za dobu trvání kontraktu od Microsoftu služby minimálně za 2,3 miliardy liber (asi 65 miliard korun). Velké technologické společnosti a poskytovatelé finančních služeb se propojují už delší dobu, na což se důkladněji zaměřují regulační orgány, poznamenala agentura Reuters.

Například americká internetová společnost Google v listopadu uzavřela desetiletou smlouvu o cloudu s Chicagskou obchodní burzou (CME) a vložil do ní miliardu dolarů (asi 23 miliard korun). Na podobném partnerství se loni dohodla také americká technologická společnost Nasdaq Stock Market, která provozuje akciovou burzu, anebo společnost Amazon Web Services (AWS).

Konkurence v cloudu je malá

Microsoft kupuje podíl ve 300 let staré tradiční britské společnosti od firem Blackstone, Thomson Reuters, Canada Pension Plan Investment Board a singapurského investičního fondu GIC. Pomůže zlepšit data a analytiku burzy, což podle obou firem po čase zvýší příjmy LSEG.

Regulátoři vyjadřují obavy z toho, že finanční společnosti až příliš spoléhají pouze na malý okruh poskytovatelů cloudu. Pokud by jeden poskytovatel selhal, mohlo by to podle nich narušit celý sektor.

