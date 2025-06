Komárkově MND klesly tržby na polovinu

Energetické a těžařské společnosti MND z Hodonína loni klesly tržby na polovinu na 28,6 miliardy korun, zisk se snížil zhruba o třetinu na 572 milionů korun. Finanční výsledky jsou z velké části závislé na vývoji cen ropy, plynu a elektřiny na evropských trzích, vyplývá z výroční zprávy ve Sbírce listin. Firma patří do investiční skupiny KKCG miliardáře Karla Komárka. Na výsledky upozornil Ekonomický deník.

Společnost se věnuje obchodu s elektřinou a plynem na trzích v Česku, Německu, Nizozemsku, Rakousku a Maďarsku a rozšířila loni svůj dosah i do Itálie. V Česku se věnuje i maloobchodu s elektřinou a plynem, počet zákazníků dlouhodobě roste. Loni od ní odebíralo plyn přes 119 tisíc zákazníků a elektřinu přes 150 tisíc a letos opět očekává nárůst. Loni také navýšila obchodované objemy na finančních trzích s emisními povolenkami, ropou a začala obchodovat s vybranými ropnými produkty na globální úrovni.

Pro obchodování s plynem má firma dva podzemní zásobníky v Uhřicích a Dambořicích na Hodonínsku, celková kapacita je přes 780 milionů metrů krychlových plynu, přičemž uhřický zásobník má potenciál na dalších 15 milionů metrů krychlových. „Oba jsou vhodné i pro skladování elektrické energie prostřednictvím plynného vodíku a jsou připraveny ji přijímat až do pětiprocentní koncentrace ve směsi se zemním plynem,“ vyplývá ze zprávy.

Vlastní těžba loni dosáhla 79 milionů metrů krychlových zemního plynu a 75 tisíc metrů krychlových ropy z jihomoravských ložisek. Dceřiné společnosti na Ukrajině vytěžily 67 milionů metrů krychlových zemního plynu. Ukrajina, především západní, je teritoriem, kde firma výrazně investuje do další těžby a také do rozvoje bezemisních zdrojů energie. Zatímco na jižní Moravě očekává letos pokles těžby uhlovodíků, na Ukrajině by měla těžba plynu výrazně růst. Loni podnik také dokončil ve Lvovské oblasti stavbu větrné elektrárny o výkonu 54,6 MW s partnerskou společností Ivena Limite. Střešní fotovoltaiky montuje také na vlastní objekty na jižní Moravě.

Dalšími energetickými projekty jsou kogenerační jednotky na Hodonínsku. V Lužicích je již v provozu a ve Ždánicích se staví. Dalšími připravovanými projekty v Česku a v Německu jsou velkokapacitní bateriová úložiště. Firma se také ve spolupráci s různými subjekty, ať už komerčními či výzkumnými, podílí na projektech, které se týkají vodíkových technologií.

Na konci loňského roku pro MND pracovalo 1156 lidí, z toho 77 na Ukrajině, meziročně o 300 více.

Dálničním stavbám hrozí nedostatek štěrkopísku. Lomy zavírají a novou těžbu blokují úřady i obyvatelé Zprávy z firem Sotva se situace s výstavbou dopravní infrastruktury stabilizovala, vzniká problém. Dochází totiž zásadní surovina, kterou stavaři k realizaci nových silnic a dálnic potřebují - štěrkopísek. Situace v jeho těžbě se může v příštích pěti až deseti letech stát kritickým problémem pro české stavebnictví. Michal Nosek Přečíst článek

Trump se chystá oživit uhelný průmysl v USA. Získaná energie má pohánět datová centra Politika Americký prezident Donald Trump podepíše exekutivní příkaz na oživení chřadnoucího uhelného průmyslu ve Spojených státech. S odkazem na vysokého úředníka Bílého domu o tom informuje agentura Bloomberg. Energie získaná z uhlí má v zemi mimo jiné pomoct napájet datová centra. ČTK Přečíst článek