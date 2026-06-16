Majitel KFC prodává Pizza Hut za 56 miliard. Slavná značka ztratila náskok v rozvozu
Majitel KFC a Taco Bell prodává Pizza Hut za 2,7 miliardy dolarů. Slavný řetězec pizzerií doplatil na pozdní přechod k rozvozu a roky ztrácel půdu pod nohama proti Domino’s.
Americká společnost Yum! Brands prodá řetězec Pizza Hut za 2,7 miliardy dolarů, tedy zhruba 56,2 miliardy korun. Kupujícími budou investiční společnost LongRange Capital a čínský podnik, uvedla firma v tiskové zprávě. Yum! Brands vedle Pizza Hut provozuje také značky KFC, Taco Bell nebo Habit Burger & Grill.
Prodej uzavírá několik let, během nichž se Pizza Hut potýkala s problémy a zatěžovala výsledky celé skupiny. Ve Spojených státech se řetězec snažil přejít od tradičního modelu restaurací s obsluhou a salátovými bary k rozvozu a osobnímu odběru objednávek. Podle serveru CNBC ale tato změna přišla příliš pozdě.
Česko dnes na trhu rychlého občerstvení zažívá situaci, kterou tuzemský maloobchod nepamatuje. Nadnárodní řetězec KFC se rozhodl k radikálnímu kroku: s ranní otevírací dobou nechal zamčené dveře všech svých 140 poboček po celé České republice. Provoz se plošně zastavil. Zaměstnanci místo smažení kuřat fasují školicí manuály a programátoři narychlo nahazují nový digitální systém pro kontrolu bezpečnosti potravin.
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Názory
Česko dnes na trhu rychlého občerstvení zažívá situaci, kterou tuzemský maloobchod nepamatuje. Nadnárodní řetězec KFC se rozhodl k radikálnímu kroku: s ranní otevírací dobou nechal zamčené dveře všech svých 140 poboček po celé České republice. Provoz se plošně zastavil. Zaměstnanci místo smažení kuřat fasují školicí manuály a programátoři narychlo nahazují nový digitální systém pro kontrolu bezpečnosti potravin.
Konkurence posilovala
Na úkor Pizza Hut dlouhodobě posiloval konkurenční řetězec Domino’s Pizza. Část zákazníků navíc začaly odvádět také rozvozové platformy třetích stran, například DoorDash. Yum! Brands už loni v listopadu oznámila, že pro Pizza Hut zkoumá strategické možnosti.
Pizza Hut založili v roce 1958 ve Wichitě v Kansasu bratři Dan a Frank Carneyovi. O rok později začali značku rozvíjet prostřednictvím franšíz. V roce 1969 vstoupila firma na burzu a o dva roky později se stala největším řetězcem pizzerií na světě. Tento titul si podle CNBC udržela až do roku 2017, kdy ji předstihlo Domino’s.
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Soukromé kluby, bytové restaurace, vlastní šéfkuchaři, jachty, private jety… soukromí se v posledních letech stává tématem, které řeší všichni od miliardářů přes celebrity po zcela obyčejné lidi, kteří jsou ochotní pořídit si v novostavbě luxusní dveře, jen aby měli garanci ticha. Soukromí se stává luxusem a dosáhnout jej dá občas hodně práce.
V roce 1977 koupila Pizza Hut společnost PepsiCo, čímž vstoupila do restauračního byznysu. Do roku 1986 už vlastnila také Taco Bell a KFC. Když PepsiCo v roce 1997 restaurační aktivity vyčlenila do samostatné společnosti, vznikla firma Tricon Global Restaurants, později přejmenovaná na Yum! Brands.
Pizza Hut působí také v Česku. Na tuzemském trhu ji provozuje společnost AmRest, která zde zastupuje i značky KFC, Burger King a Starbucks.
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