Maďarsko sahá do ropných rezerv. Čtyřicet procent zásob získá přednostně MOL

Maďarsko sahá do ropných rezerv. Čtyřicet procent zásob získá přednostně MOL

Maďarsku hrozí nedostatek pohonných hmot
iStock
nst
nst

Budapešť uvolní 250 tisíc tun ropy ze strategických zásob kvůli přerušeným dodávkám ropovodem Družba. Největší část připadne skupině MOL. Zásoby musí stát doplnit do konce srpna.

Maďarsko reaguje na přerušení dodávek ruské ropy ropovodem Družba uvolněním 250 tisíc tun suroviny ze svých strategických rezerv. Vyplývá to z nařízení maďarského ministerstva energetiky, o němž informovala agentura MTI.

Uvolněné množství představuje zhruba 40 procent státních zásob. Podle ministerstva musí být tato ropa do konce srpna nahrazena, aby se strategické rezervy vrátily na původní úroveň.

Seyček: Opravdový Green Deal se odehrává v Číně

Názory

Čína sice stále pálí uhlí, nastartovala ale obrovský boom obnovitelných zdrojů. Táhne to její ekonomiku. Jak to dopadne na Evropu, vysvětluje v komentáři Martin Seyček z investičního fondu J&T Energy. A jak do energetiky nyní investovat?

Martin Seyček

Přečíst článek

Přednostní přístup k ropě získá maďarská energetická skupina MOL, která je klíčovým hráčem na domácím trhu a provozuje hlavní rafinerské kapacity v zemi.

Dodávky stojí, spor sílí

Maďarsko je na ropovodu Družba dlouhodobě závislé. Potrubí přivádí ruskou ropu do střední Evropy přes území Ukrajiny, která se už třetím rokem brání ruské agresi. Právě přes ukrajinské území vede jižní větev ropovodu zásobující Maďarsko i Slovensko.

Dodávky byly přerušeny po lednových útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Maďarské ministerstvo energetiky uvedlo, že ačkoli jsou od začátku února technicky proveditelné, zůstávají na neurčitou dobu zastaveny. Podle Budapešti Ukrajina blokuje tranzit z politických důvodů.

Ministr zahraničí Péter Szijjártó hovořil o „politickém vydírání“, které má Maďarsko přimět ke splnění požadavků Kyjeva, včetně podpory vstupu Ukrajiny do Evropské unie.

Protiopatření i reakce Slovenska

Maďarská vláda už v reakci na situaci zastavila vývoz nafty na Ukrajinu a zvažuje další kroky. Energetická bezpečnost se tak znovu stává jedním z hlavních témat maďarské politiky.

Podobný krok učinilo i Slovensko. Tamní vláda vyhlásila stav ropné nouze a schválila zapůjčení až 250 tisíc tun ropy ze státních nouzových zásob bratislavské rafinerii Slovnaft.

Závislost bez rychlého řešení

Maďarsko i Slovensko patří v rámci Evropské unie k zemím nejvíce závislým na ruské ropě přepravované Družbou. Alternativní trasy, například ropovod Adria přes Chorvatsko, mají omezenou kapacitu a vyšší náklady.

Uvolnění části rezerv má překlenout krátkodobý výpadek a stabilizovat zásobování trhu. Pokud by se však přerušení dodávek protáhlo, může se otázka energetické bezpečnosti znovu dostat do centra politického napětí ve střední Evropě.

 

Dopravní peklo v Praze? Místo cyklopruhů mají růst parkovací domy

Dopravní peklo v Praze? Místo cyklopruhů mají růst parkovací domy
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Doprava a parkování je podle průzkumu STEM/MARK pro ANO jedním z klíčových témat před podzimními komunálními volbami. Pro 88 procent respondentů jde o důležitou otázku, která není dobře řešená. Politické strany hledají řešení, jedním z nich má být masivní výstavba parkovacích domů.

Hlavní město má v sekci doprava v rozpočtu na letošní rok 31 miliard korun. Parkovat ve městě je však čím dál složitější. „Řada lidí u nás parkuje takzvaně na prasáka,“ říká Michal Frauenterka, místostarosta pro dopravu Prahy 15, kam spadá například Hostivař.

Podle průzkumu, jehož se zúčastnilo přes osm set respondentů, trápí Pražany nejvíce právě přetížená doprava a špatné parkování. Zatímco se současné vedení města, kde má dopravu na starosti Pirát Zdeněk Hřib, zabývalo rozvojem cyklocest a přísnějšími postihy za špatné parkování, odtah auta v hlavním městě už stojí přes čtyři tisíce korun, 3800 korun odtah, pět set korun první den „parkování“, političtí konkurenti hledají řešení v růstu parkovacích míst. Zejména v okrajových částech města.

Vinoř

Dříve venkov, dnes milionová adresa. Vinoř láká rodiny i investory

Reality

Ještě nedávno byla Vinoř přehlíženým okrajem metropole. Dnes tu ceny nemovitostí začínají dohánět zavedenější pražské čtvrti.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Palčivé téma

Rozvíjí se myšlenka fondu, který by shromažďoval peníze na výstavbu parkovacích domů na sídlištích. Základní myšlenkou, ve kterou souzní zástupci ANO nebo ODS je, že by peníze vybrané za parkování byly využity na projekty nových parkovacích kapacit. Z části by půjčky platilo město, z části městské části. „S myšlenkou fondu, který by takovou výstavbu umožnil, souhlasíme,“ tvrdí Martin Benko, místostarosta Prahy 17, což jsou třeba Řepy.

Parkování je palčivé téma zejména pro části, které jsou v sousedství se středočeským krajem. Z něj tisíce lidí míří každý den za prací do Prahy. Současná kapacita záchytných parkovišť P+R je necelých pět tisíc vozů. Dvanáct projektů tohoto typu parkování je nyní v různém stádiu řízení. Podle starostů částí na okraji města to však neřeší situaci.

Spojení „prstence“

Řešení vidí jednak ve spojení „prstence“ do jedné parkovací zóny, a za druhé ve výstavbě parkovacích míst s podporou hlavního města. V Praze je registrováno už víc než 1,3 milionu aut, každý rok jich přibývají desítky tisíc. Ve hře je kromě budování parkovacích domů i výstavba nadzemních pater nad již hotovými parkovacími plochami. Jde o relativně levné a v případě potřeby dočasné řešení.

Důležité je, aby místa pro parkování byla co nejblíže k městské hromadné dopravě, metru. „Kilometr vám nikdo šlapat nebude,“ uvedl Benkovič na pracovním setkání kolem dopravy ve městě na pražském magistrátu.

DB Cargo

Krize na kolejích: Německý lídr propouští tisíce, dopad může pocítit i Česko

Zprávy z firem

Německý železniční nákladní dopravce DB Cargo plánuje do roku 2030 zrušit zhruba 6200 pracovních míst, tedy téměř polovinu současných pozic v zemi. Agentuře DPA to potvrdil nový šéf společnosti Bernhard Osburg. Opatření se mají dotknout prakticky všech oddělení – od řízení a dispečinku přes plánování, administrativu a prodej až po IT.

nst

Přečíst článek

Cena za modré zóny půjde nahoru

Klíčovou otázkou je cena za parkování. To je to, co městské části nyní nejvíce řeší. Podle architekta Jiřího Řezáka, jehož studio Quarta vyprojektovalo několikapodlažní parkovací dům v Nových Butovicích, se cena jednoho stání vyšplhala nad osm set tisíc korun. Městské části chtějí, aby se na takových projektech hlavní město podílelo. Z debaty vyplynulo, že na budoucím magistrátu se bude řešit také cena za modré zóny. Půjde nahoru. Část těchto peněz by se podle návrhů ODS nebo ANO měla vracet do výstavby infrastruktury parkování.

Podle průzkumu STEM/MARK jsou dvě třetiny Pražanů ochotné za kryté parkovací stání platit. Nejvíce z nich by si představovalo cenu do tisíce korun (45 procent) nebo od tisíce do dvou tisíc (17 procent). Kryté parkování by podle průzkumu mezi starosty městských částí mělo být maximálně do pěti minut chůze od domu. Na projektech nového parkování nyní pracuje většina městských částí.

