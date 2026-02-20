Maďarsko sahá do ropných rezerv. Čtyřicet procent zásob získá přednostně MOL
Budapešť uvolní 250 tisíc tun ropy ze strategických zásob kvůli přerušeným dodávkám ropovodem Družba. Největší část připadne skupině MOL. Zásoby musí stát doplnit do konce srpna.
Maďarsko reaguje na přerušení dodávek ruské ropy ropovodem Družba uvolněním 250 tisíc tun suroviny ze svých strategických rezerv. Vyplývá to z nařízení maďarského ministerstva energetiky, o němž informovala agentura MTI.
Uvolněné množství představuje zhruba 40 procent státních zásob. Podle ministerstva musí být tato ropa do konce srpna nahrazena, aby se strategické rezervy vrátily na původní úroveň.
Přednostní přístup k ropě získá maďarská energetická skupina MOL, která je klíčovým hráčem na domácím trhu a provozuje hlavní rafinerské kapacity v zemi.
Dodávky stojí, spor sílí
Maďarsko je na ropovodu Družba dlouhodobě závislé. Potrubí přivádí ruskou ropu do střední Evropy přes území Ukrajiny, která se už třetím rokem brání ruské agresi. Právě přes ukrajinské území vede jižní větev ropovodu zásobující Maďarsko i Slovensko.
Dodávky byly přerušeny po lednových útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Maďarské ministerstvo energetiky uvedlo, že ačkoli jsou od začátku února technicky proveditelné, zůstávají na neurčitou dobu zastaveny. Podle Budapešti Ukrajina blokuje tranzit z politických důvodů.
Ministr zahraničí Péter Szijjártó hovořil o „politickém vydírání“, které má Maďarsko přimět ke splnění požadavků Kyjeva, včetně podpory vstupu Ukrajiny do Evropské unie.
Protiopatření i reakce Slovenska
Maďarská vláda už v reakci na situaci zastavila vývoz nafty na Ukrajinu a zvažuje další kroky. Energetická bezpečnost se tak znovu stává jedním z hlavních témat maďarské politiky.
Podobný krok učinilo i Slovensko. Tamní vláda vyhlásila stav ropné nouze a schválila zapůjčení až 250 tisíc tun ropy ze státních nouzových zásob bratislavské rafinerii Slovnaft.
Závislost bez rychlého řešení
Maďarsko i Slovensko patří v rámci Evropské unie k zemím nejvíce závislým na ruské ropě přepravované Družbou. Alternativní trasy, například ropovod Adria přes Chorvatsko, mají omezenou kapacitu a vyšší náklady.
Uvolnění části rezerv má překlenout krátkodobý výpadek a stabilizovat zásobování trhu. Pokud by se však přerušení dodávek protáhlo, může se otázka energetické bezpečnosti znovu dostat do centra politického napětí ve střední Evropě.
