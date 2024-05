Macron zve zahraniční investory do Versailles. Někteří už Francii přislíbili velké peníze

Americké firmy Amazon, Microsoft a Pfizer ve Francii chystají velké investice. Francouzský prezident Emmanuel Macron si korporátní manažery pozval do Versailles na investiční fórum Choose France, kde chce Francii představit jako atraktivní destinaci pro zahraniční investice.

Americká internetová společnost Amazon plánuje investovat ve Francii přes 1,2 miliardy eur (téměř 30 miliard korun) a vytvořit více než 3000 pracovních míst. Podle agentury AFP to oznámila kancelář francouzského prezidenta. Microsoft pak avizoval investice do datových center za čtyři miliardy eur (téměř 100 miliard korun). Investice budou podrobně představeny v rámci investičního fóra Choose France, které v pondělí začíná ve Versailles u Paříže.

Amazon bude ve Francii investovat do generativní umělé inteligence (AI), rozvoje logistických center a rozvoje cloudové infrastruktury Amazon Web Services (AWS). Obdobné záměry má i Microsoft. Investice slíbilo také několik farmaceutických firem, včetně americké společnosti Pfizer a britské AstraZeneca.

Z průmyslových projektů by ve Versailles mohla být představena vize továrny na hnojiva, která by výrazně snížila emise oxidu uhličitého. Evropské konsorcium FertigHy oznámí záměr investovat 1,3 miliardy eur (přes 32 miliard korun), řekl serveru Tribune Dimanche náměstek pro průmysl Roland Lescure.

Elysejský palác pořádá setkání prezidenta Emmanuela Macrona se 180 manažery zahraničních firem ve snaze upevnit pozici Francie v oblasti investic.

Hlavními tématy bude na konferenci umělá inteligence, dekarbonizace a finance. Macron a vláda nabízejí firmám stabilní daňové prostředí, na oplátku očekávají prostředky pro oživení francouzského průmyslu, píše ekonomický server Les Échos. Podle AFP jsou přislíbené projekty nejčastěji rozšířením těch stávajících s plány na několik let dopředu.

