Další rozvoj umělé inteligence ohrožuje nedostatek vody

Spotřeba vody v datových centrech velkých technologický společností může být do budoucna stále větší problém. V oblastech kolem měst Fairfax a Loudoun na severu amerického státu Virginie, kterému se někdy přezdívá „Silicon Valley východu“, mezi lety 2019 a 2023 vzrostla o dvě třetiny. Ve své analýze to uvádí britský list Financial Times (FT).

Koncentrace datových center ve Virginii je největší na světě. Patří mezi ně komplexy velkých technologických korporací, jako je Amazon, Google nebo Microsoft. Ekologičtí aktivisté přitom varují, že poptávka po datové infrastruktuře v nejbližší době kvůli technologii umělé inteligence (AI) prudce poroste.

Rozsáhlé skladištní prostory plné počítačů a síťového vybavení loni spotřebovaly nejméně sedm miliard litrů vody, vyplývá z dat, která list FT získal na základě žádosti o svobodný přístup k informacím.

Ještě v roce 2019 to bylo 4,27 miliardy litrů, jak vyplývá z dat úřadů v okresech Fairfax, Loudoun, Prince William a Fauquier, do jejichž působnosti lokalita v severní Virginii známá též jako „data center alley“ (ulička datových center) spadá. Data přitom nezahrnují alternativní poskytovatele vody, kteří v regionu rovněž působí.

Sledovaný trend ve Virginii „vyvolává otázky, nakolik je to udržitelné“, vzhledem k „explozivnímu růstu (datových center), který očekáváme v nejbližších letech“, uvedla ředitelka pro využívání půdy ve virginské neziskové organizaci Piedmont Environmental Council Julie Bolthouseová.

Žíznivá datacentra

Velké technologické společnosti do datových center po celém světě investují desítky miliard dolarů ve snaze získat náskok před konkurencí při vývoji vlastní AI, která je nesmírně náročná na spotřebu energie a výpočetní výkon. Firmy jako Google a Microsoft nicméně věří, že se pro ně tato technologie v příštích letech stane lukrativním zdrojem příjmů. Sever Virginie pak společně s pekingskou aglomerací v Číně představují 22 procent světové kapacity datových center.

Celkem datová centra ve Spojených státech v loňském roce spotřebovala téměř 284 miliard litrů vody, což je přibližné stejné množství, jaké britská metropole Londýn spotřebuje za čtyři měsíce, vyplývá z odhadů výzkumné společnosti Dgtl Infra.

Voda v datových centrech slouží především k ochlazování výpočetních zařízení, ale i k výrobě paliv a energie. Některá z těchto rozsáhlých výpočetních zařízení se podle FT nacházejí v oblastech s nedostatkem vody. Jde mimo jiné o místa, která ve Virginii trpí suchem.

Podle představitelů loudounských úřadů se plocha využívaná datovými centry od roku 2019 více než zdvojnásobila s tím, že další areály jsou ve výstavbě. Finanční ústav Bank of America loni v listopadu odhadl, že datová centra jsou desátým největším spotřebitelem vody v USA.

Jednotlivá zařízení mohou spotřebovat miliony litrů vody měsíčně, přestože technologické společnosti se míru spotřeby snaží snižovat. Jedním ze způsobů je využívání regenerované a recyklované vody.

Rozvoj umělé inteligence problém ještě prohloubí

Spotřeba vody ve společnosti Google přesto v roce 2023 stoupla o 14 procent, jak vyplývá z výroční zprávy o dopadu činnosti firmy na životní prostředí.

Místní poskytovatel komunálních služeb Prince William County Service Authority v datech poskytnutých listu FT uvádí, že kombinovaná spotřeba vody 35 provozovaných datových center v okrese v letošním roce dosáhne přibližně šesti procent jeho maximální denní spotřeby. Počet datových center se od roku 2019 zvýšil o 59 procent.

V sousedním okrese společnost Fairfax Water zpřístupnila informace o spotřebě pouze u dvou datových center, která patřila mezi 100 jejích největších zákazníků. Ostatní z jedenácti aktivních center v okrese data nezahrnují. Úřady navíc obdržely žádosti o povolení činnosti dalších dvanácti datových center.

Virginské ministerstvo pro kvalitu životního prostředí v letošním roce schválilo převod povolení ze staré elektrárny na firmu Amazon, které technologické podniky umožní odebírat z řeky Rappahannock až 5,3 miliardy litrů vody ročně na chlazení nového datového centra ve starém průmyslovém areálu.

Úřady stanovily denní, měsíční a roční limity, které mohou držitelé povolení využít, aniž by poškodili vodstvo, ze kterého vodu odebírají. Skutečná spotřeba se obvykle do těchto limitů vejde.

Ekologické organizace upozornily, že datová centra se mohou nacházet v oblastech s nedostatkem vody. Společnost Microsoft uvedla, že 42 procent vody, kterou loni celosvětově spotřebovala, pochází z takových oblastí. Google uvedl, že 15 procent jeho celosvětových odběrů sladké vody pochází z oblastí s „vysokým nedostatkem vody“. Společnost Amazon srovnatelné číslo neposkytla.

Místní úřady po nedávném období dešťů odvolaly přísnější pravidla pro hospodaření s vodou. Amazon přesto uvedl, že se „zavázal být dobrým vodním hospodářem“ a že jeho datová centra budou do roku 2030 s vodou hospodařit „pozitivně“. To znamená, že společnost vrátí místním více vody, než kolik jí spotřebuje na přímý provoz. Podobné závazky přijaly i Microsoft a Google, uzavírá FT.

