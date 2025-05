Facebook a Microsoft slaví. Naopak Apple či Amazon krvácejí

První výsledková sezona za Donalda Trumpa 2.0 ukazuje, jaké technologické firmy budou mít v dalších měsících navrch. Podle očekávání to jsou ty, které nabízejí digitální služby. Naopak velké firmy prodávající jakékoli zboží nejspíš budou mít smůlu. A investoři to už pochopili, jak ukazují akcie jednotlivých titulů.

Microsoft se opět pozvolna vrací na pozici nejhodnotnější veřejně obchodované společnosti světa. Podle Financial Times nejspíš velmi brzy sesadí Apple, který tuto pozici momentálně okupuje. „Investoři si v aktuální situaci velmi pečlivě vybírají, na kterou firmu vsadí. A Microsoft jim dává dostatek důvodů ukázat, že právě on dokáže v nejisté době vítězit,“ uvádí FT.com.

Tvůrci analýzy vycházejí z toho, že to je právě Microsoft, kterému se povedlo doručit nejlepší výsledky za první kvartál z celé sedmičky nejvlivnějších technologických firem světa, známé pod názvem Magnificent 7.

„Navzdory všeobecnému pesimismu před vyhlášením výsledků vykázala společnost Microsoft rekordní tržby ve své cloudové divizi Azure, za což vděčí partnerství s OpenAI a poptávce po softwaru využívajícím umělou inteligenci. To poskytlo investorům útěchu uprostřed obav z recese v USA a obav, že obrovské výdaje na umělou inteligenci jsou neopodstatněné,“ dodávají autoři z Financial Times.

Investoři stahují peníze

Akcie Microsoftu se tak jako jediné z celé Mag7 vrátily nad cenu z 1. ledna. Ostatní jsou stále pod touto hladinou. A to poměrně výrazně. Celkově investoři vybrali z těchto titulů dva biliony dolarů. Počítáno od inaugurace Donalda Trumpa prezidentem 20. ledna činí odliv kapitálu dokonce 2,3 bilionu dolarů.

Vedle Microsoftu se ve velkém vrací také Meta Platforms, která po inauguraci Donalda Trumpa na trzích nejprve masivně posílila, ale poté ztratila až 30 procent hodnoty. Nyní se sice stále ještě obchoduje pod cenou z 1. ledna, ale blíží se moment, kdy bude Meta hodnotnější.

Naopak největším poraženým je jednoznačně Tesla, které se hrubě nevyplácí angažmá jejího CEO a největšího akcionáře Elona Muska v administrativě Donalda Trumpa. Na Teslu dopadl hněv spotřebitelů z celého světa a klesly jí prodeje o desítky procent.

V hlavní roli cla

Ačkoli se americký prezident Donald Trump neustále zaklíná, že výsledky firem ani celé americké ekonomiky nijak nesouvisejí s cly, která oznámil na začátku dubna, ekonomové tvrdí, že právě dlouhodobá příprava na ohlášení obchodních bariér má největší dopad na řadu firem. A to před samotným vyhlášením cel. Globální obchodní aktivita totiž v důsledku očekávání reálné výše cel značně polevila, což pocítili hráči, jako je Amazon.

Opět se tak potvrzuje, že Trumpova orientace na zboží je v důsledcích neférová vůči zemím, na něž chce americký prezident uvalit takzvaná reciproční cla. Trump totiž ve svém výpočtu započítává obchodní bilanci právě na zboží a ignoruje například služby, kde je naopak Amerika ve výrazném obchodním přebytku. Aktuální výsledky jednotlivých firem v Mag7 to jasně ukazují.

Kdo ví, ví. Mark Zuckerberg a další Trumpovi lidé prodali akcie před pádem burz. Vydělali miliardy dolarů Leaders Neuvěřitelný cit prokázali někteří šéfové největších technologických společností. Těsně před propadem trhů prodali akcie svých firem a vydělali miliardy dolarů. Možná „překvapivě“ to většinou byli lidé podporující stávajícího amerického prezidenta, který svou politikou propad trhů zapříčinil. Stanislav Šulc Přečíst článek

V Tesle hledají Muskova nástupce, píše The Wall Street Journal. Není to pravda, oponuje firma Zprávy z firem Předsedkyně správní rady americké automobilky Tesla Robyn Denholmová popřela zprávu listu The Wall Street Journal, který napsal, že členové správní rady asi před měsícem oslovili několik firem zaměřených na nábor vrcholových manažerů s cílem najít nástupce Elona Muska v pozici generálního ředitele Tesly. Zpráva je podle ní zcela nepravdivá, napsala agentura Reuters. ČTK Přečíst článek