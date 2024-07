Chci předcházet problémům s přepravou, říká nový krizový manažer pražského letiště

Na to, aby na letišti nedocházelo k excesům se zavazadly má dohlídnout nový krizový manažer. Role se od prvního srpna ujme Jiří Jarkovský. Současný předseda představenstva Tomáš Svoboda podal rezignaci.

Novým členem představenstva odbavovací společnosti Czech Airlines Handling (dceřiná společnost Letiště Praha) bude od prvního srpna Jiří Jarkovský. Jeho hlavním úkolem bude strategické plánování činností společnosti CSAH v kombinaci s nepravidelností provozu.

Jarkovský bude ve své nové roli zejména pracovat s nepravidelnostmi provozu, se kterými se momentálně potýká většina evropských letišť, a to tak, aby na ně společnost Czech Airlines Handling dokázala včas reagovat a plánovat dle nich své personální kapacity.

Eliminace problémů

„Věřím, že se nám podaří předcházet situacím, které se staly v posledních dnech na pražském letišti. V současné chvíli bude mojí prioritou rychlá revize již přijatých operativních opatření a nastavení odbavovacích postupů tak, aby se eliminovalo opakování podobné situace. Společnost znám velmi dobře, a tak bude moje začlenění do představenstva, věřím, velmi rychlé,“ říká Jiří Jarkovský, který nastoupí do své funkce od 1. srpna, a to poté, co ukončí své závazky u svého aktuálního zaměstnavatele.

Jarkovský se pohyboval v oblasti letectví už od roku 1995, kdy byl nejdříve vedoucím provozu a následně výkonným ředitelem úseků odbavení u Českých aerolinií. Následně se přesunul do společnosti Czech Airlines Handling jako člen představenstva, kde působil šest let pozici předsedy představenstva. Poslední čtyři roky zastává funkci předsedy představenstva ve společnosti DPOV, která je dceřinou společností Českých drah.

Změny na pozici deklarovalo letiště po problémech, které nastaly s odbavováním zavazadel v minulém týdnu, kdy z Prahy do cílových destinací odletělo devět letadel bez zavazadel. Těch v Praze zůstala více než tisícovka.

