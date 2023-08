Další z velkých bank hlásí pokles zisku. Komerční bance spadly i výnosy a vklady klientů

Čistý zisk Komerční banky v letošním prvním pololetí meziročně klesl o 2,9 procenta na 8,1 miliardy korun. Celkové výnosy se jí snížily o 5,6 procenta na 18,1 miliardy korun. Banka neauditované konsolidované výsledky zveřejnila na svém webu. Francouzská mateřská banka Société Générale se ve druhém čtvrtletí vrátila k zisku.

Podle banky čistý úrokový výnos klesl hlavně kvůli zvýšení průměrných nákladů na vklady, zatímco čistý příjem z poplatků a provizí mírně vzrostl díky větším transakcím klientů a zvyšujícím se investicím zákazníků do podílových fondů.

„Výsledky prvního pololetí ukázaly řadu pozitivních trendů ve vývoji obchodních objemů a neúrokových výnosů. S ohledem na vynikající kvalitu úvěrového portfolia jsme mohli rozpustit část vytvořených opravných položek, což vnímáme jako výjimečnou situaci," uvedl k pololetním výsledkům KB její generální ředitel Jan Juchelka.

Úvěry klientům se proti loňskému prvnímu pololetí zvýšily o 3,3 procenta na 794,6 miliardy korun. Z toho půjčky na bydlení byly meziročně vyšší o 3,4 procenta a spotřebitelské úvěry o 6,6 procenta vyšší.

Lidé přesouvají peníze z běžných účtů na spořící

Vklady klientů meziročně klesly o 2,9 procenta na 994,7 miliardy korun. „Konkurence o vklady na trhu zůstala silná. Klienti rovněž často přesouvali své vklady z běžných účtů na výnosnější termínované a spořicí účty," uvedla banka a doplnila, že vklady občanů v KB byly meziročně nižší o 6,7 procenta, činily tak 323,7 miliardy korun, a vklady korporátních a podnikatelských klientů klesly o 0,2 procenta na 610,9 miliardy korun. Vlivem toho, že klienti hledali vyšší zhodnocení svých peněz na spořicích a termínovaných účtech a v podílových fondech, stoupl ale objem aktiv klientů Skupiny KB v podílových fondech, penzijním spoření a životním pojištění o 14,6 procenta na 235,6 miliardy korun.

KB patří mezi největší bankovní domy v Česku, týká se jí tedy daň z mimořádných zisků. Takzvanou windfall tax schválila vláda jako 60procentní daňovou přirážku na nadměrný zisk. Odpovídá rozdílu mezi základem daně a průměrem nákladů základu daně za poslední čtyři roky navýšeného o 20 procent. Výnos z daně má vládě sloužit k pokrytí mimořádných nákladů, které stát bude mít v souvislosti se stanovením maximálních cen energií.

Meziroční pokles čistého zisku v pololetí zaznamenaly i některé další banky. České spořitelně se snížil o 16 procent na 9,3 miliardy korun, Monetě o 13,7 procenta na 2,5 miliardy korun a Raiffeisenbank o 21 procent na 2,37 miliardy korun. Česká a slovenská UniCredit Bank vykázala v prvním pololetí letošního roku čistý zisk 5,3 miliardy korun, což je meziroční nárůst o 23 procent.

Francouzský finanční ústav Société Générale, který v České republice vlastní Komerční banku, se ve druhém čtvrtletí vrátil k zisku. Výsledky rovněž překonaly očekávání analytiků díky nižším rezervám na ztrátové úvěry a řízení nákladů. Čistý zisk za duben až červen činil 900 milionů eur (21,6 miliardy korun), zatímco ve stejném období loni firma vykázala ztrátu 1,5 miliardy eur.

Analytici očekávali v průměru zisk jen 670 milionů eur. Banka ve druhém čtvrtletí zvýšila rezervy na ztrátové úvěry o 166 milionů eur, zatímco trhy očekávaly, že tato částka bude činit až 430 milionů eur. Výnosy se snížily o 8,9 procenta na 6,29 miliardy eur. Důvodem bylo hlavně snížení výnosů francouzské divize drobných bankovních služeb o 14 procent. S