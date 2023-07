Evropské banky by krizi zvládly. Až na tři výjimky, ukázaly testy

Většina bank Evropské unie by zvládla prudký hospodářský pokles. Pouze tři banky by nesplnily závazné požadavky na výši kapitálu. Vyplývá to z nejnovějšího zátěžového testu Evropského bankovního úřadu (EBA). Test se týkal 70 bank v regionu, což bylo o 20 více než při předchozím testu v roce 2021. Do testu nebyla přímo zahrnuta žádná česká banka, pouze mateřské firmy některých bank působících v Česku.

Reklama

Zátěžové testy bank v Evropě a Spojených státech se staly běžné po globální finanční krizi v roce 2008, kdy museli daňoví poplatníci zachraňovat některé ústavy, které neměly dostatek kapitálu. Nyní jsou součástí rutinního dohledu, který má zajistit, aby banky byly schopné podporovat ekonomiku i v době, kdy jsou trhy pod tlakem.

Trinity Bank hlásí v pololetí nárůst zisku, bilanční sumy, úvěrů i klientů Zprávy z firem Tuzemská Trinity Bank vykázala v prvním pololetí zisk před zdaněním 427 milionů korun. Jde o meziroční nárůst o 37 procent, uvedla banka ve své zprávě. Počet jejích klientů přesáhl 121 tisíc. ČTK, duk Přečíst článek

Ze 70 testovaných bank jich 57 bylo z eurozóny. Na celkových bankovních aktivech v EU se testované ústavy podílejí zhruba 75 procenty.

Jména hříšníků úřad tají

EBA nezveřejnil, které tři banky by podle testu měly při poklesu problémy. Podle Evropské bankovní federace, jejímiž členy jsou bankovní asociace jednotlivých členských zemí EU, výsledky potvrdily odolnost unijního bankovního sektoru.

video Bankéři: Válka na Ukrajině ukázala na sílu středoevropských měn Money Dlouhodobě středoevropské měny spíše posilují, s výjimkou maďarského forintu. Vliv mají i rozpočtové deficity. tzv Přečíst článek

Úřad označil svůj nejnovější test za doposud nejtvrdší. Zkoumal období příštích tří let. Předpokládal vysokou inflaci, globální recesi a zvýšení úrokových sazeb, zahrnoval pokles hospodářského růstu celkem až o šest procent a prudký propad cen nemovitostí.

Banky by ustály ztrátu půl bilionu eur

EBA uvedl, že u bank, které se testu zúčastnily, se při nepříznivém scénáři snížil důležitý kapitálový poměr o 4,59 procentního bodu na 10,4 procenta. Při předchozím testu před dvěma lety se snížil o 4,85 procentního bodu, tento test se ale týkal menšího počtu bank.

UniCredit Bank v ČR a SR hlásí zisk přes pět miliard. Válečné dani se zřejmě vyhne Money Česká a slovenská UniCredit Bank vykázala v prvním pololetí letošního roku čistý zisk 5,3 miliardy korun (221 milionů eur), což je meziroční nárůst o 23 procent. Vyplývá to z informací, které ve středu zveřejnila mateřská společnost banky. Ostatní velké banky pololetní výsledky zatím nezveřejnily. ČTK Přečíst článek

Podle testu by banky utrpěly kombinovanou ztrátu 496 miliard eur (11,9 bilionu korun), zůstávají však podle EBA dostatečně kapitalizované, aby mohly pokračovat v podpoře ekonomiky i v dobách silného napětí na trhu.

EBA ale upozornil, že srovnání výsledků s předchozími testy je obtížné a může být zavádějící vzhledem k tomu, že použil jiné scénáře, větší soubor bank a změněné hodnoty kapitálových poměrů a rozvah. Regulátoři výsledky testu využívají ke stanovení individuálních kapitálových požadavků a k přezkumu plánů bank na udržení dostatečné úrovně finančních rezerv, upozornila agentura Bloomberg.

Evropa i Amerika budou dál škrtit ekonomiku. Naopak Čína povoluje šrouby a akcie letí nahoru Trhy Konec července se ponese ve znamení důležitých rozhodnutí globálních hráčů na poli měnové politiky. Rozhodovat o úrokových sazbách budou postupně americký Fed i Evropská centrální banka. U obou se očekává mírné zvýšení sazeb. Naopak čínští představitelé pokračují v „holubičí“ rétorice a nejspíš dojde na další snížení sazeb po červnovém zasedání čínské centrální banky. Stanislav Šulc Přečíst článek