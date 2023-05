AKTUALIZOVÁNO: Komerční banka přes nižší důvěru spotřebitelů v ekonomiku zvýšila zisk

Komerční bance stoupl v prvním čtvrtletí čistý zisk meziročně o 1,4 procenta na 3,6 miliardy korun. Celkové výnosy klesly o 5,5 procenta na devět miliard korun. Banka neauditované konsolidované výsledky zveřejnila na svém webu. Mateřská firma Komerční banky, francouzský finanční ústav Société Générale, v prvním čtvrtletí zvýšil čistý zisk meziročně o 5,7 procenta na 868 milionů eur.

Výsledky byly podle banky ovlivněny nižší úrovní ekonomické důvěry mezi spotřebiteli a podniky a také tvrdou konkurencí na bankovním trhu, uvedla banka.

Stoupá poptávka po hypotékách a úvěrech

„Celkové výsledky přesto byly solidní, klienti nadále prokazovali velmi dobrou disciplínu při splácení svých úvěrů, a dokonce jsme zaznamenali známky zlepšující se poptávky po úvěrech na bydlení a spotřebitelské úvěry, což snad naznačuje zlepšení optimismu lidí,” uvedl předseda představenstva a generální ředitel Jan Juchelka.

Celkový hrubý objem úvěrů vzrostl meziročně o 5,1 procenta na 789,1 miliardy korun. Půjčky na bydlení stouply o 3,8 procenta. Objem spotřebitelských úvěrů se zvýšil o 6,6 procenta. Objem úvěrů poskytnutých podnikům a ostatním subjektům byl meziročně vyšší o 6,2 procenta.

Vklady klesly o čtyři procenta

Vklady klientů v 1. čtvrtletí meziročně klesly o 3,5 procenta na 979,5 miliardy korun. "Vývoj byl ovlivněn tím, že klienti přesouvali část svých úspor do podílových fondů. Konkurence o vklady na trhu zůstala silná," uvedla banka. Vklady občanů se snížily meziročně o devět procent, vklady korporátních a podnikatelských klientů nepatrně vzrostly.

Čistý úrokový výnos klesl o 7,4 procenta na 6,3 miliardy korun, protože podle banky vliv vyšších průměrných nákladů na vklady nestačily kompenzovat rostoucí objemy úvěrů. Čistý výnos z poplatků a provizí mírně vzrostl na 1,5 miliardy korun, a to především díky větší transakční aktivitě s platebními kartami. Čistý zisk z finančních operací klesl o 7,5 procenta z rekordního výsledku prvního čtvrtletí minulého roku na jednu miliardu korun.

Podle analytika CTB Tomáše Cverny provozní výnosy Komerční banky za první čtvrtletí nesplnily očekávání trhu, zatímco čistý zisk ano. „Na nesplnění konsenzu výnosů se výraznou měrou podílely čisté úrokové výnosy, které mezičtvrtletně klesly o 11 procenta," uvedl.

Dodal, že vzhledem k tomu, že Komerční banka působí zejména v Česku a je závislá na výši úrokových sazeb ČNB, budou se její výnosy odvíjet právě od politiky centrální banky.

KB patří mezi největší bankovní domy v Česku. Týká se jí proto daň z mimořádných zisků. Takzvanou windfall tax schválila vláda jako 60procentní daňovou přirážku na nadměrný zisk. Ten odpovídá rozdílu mezi základem daně a průměrem nákladů základu daně za poslední čtyři roky navýšeného o 20 procent. Výnos z daně má vládě sloužit k pokrytí mimořádných nákladů, které stát bude mít v souvislosti se stanovením maximálních cen energií.

Mateřská firma Komerční banky, francouzský finanční ústav Société Générale, v prvním čtvrtletí zvýšil čistý zisk meziročně o 5,7 procenta na 868 milionů eur (20,4 miliardy korun). Výsledky překonaly odhady analytiků, zejména díky obchodování s dluhopisy, které kompenzovalo slabý výkon divize bankovních služeb pro drobné klienty ve Francii.