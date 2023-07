AKTUALIZOVÁNO: Největší tuzemské bance podle počtu klientů výrazně klesl zisk

České spořitelně klesl v prvním pololetí čistý zisk meziročně o 16 procent na 9,3 miliardy korun. Provozní zisk se ve stejném období snížil o 17,3 procenta na 12,3 miliardy korun, uvádí banka v dnes zveřejněných neauditovaných výsledcích hospodaření za první pololetí. Rakouská mateřská Erste Group, která vlastní Českou spořitelnu, v pololetí zvýšila čistý zisk o 30,7 procenta na 1,49 miliardy eur (35,7 miliardy korun).

Meziroční pokles provozního zisku byl způsobený kombinací nižších provozních výnosů a vyšších provozních nákladů. Provozní výnosy se bance snížily v meziročním porovnání o 6,1 procenta. Celkové provozní náklady se zvýšily o 9,6 procenta na 11,6 miliardy korun.

Čistý výnos z poplatků a provizí spořitelně v prvním pololetí meziročně stoupl o 6,2 procenta na 5,1 miliardy korun. Čistý úrokový výnos se ve srovnání se prvním pololetím loňského roku naopak snížil, a to o 9,7 procenta na 16,7 miliardy korun. „Vývoj čistého úrokového výnosu byl ovlivněn především prostředím vyšších úrokových sazeb," uvedla banka. Nárůst úrokových nákladů byl podle ní částečně kompenzován růstem úrokových výnosů, který odrážel nárůst úvěrů a investic v kombinaci s vyššími výnosy.

Banka dokončila akvizici zkrachovalé Sberbanky

Celkové provozní náklady spořitelny zůstaly pod mírou inflace a meziročně se zvýšily o necelou desetinu na 11,6 miliardy korun. Důvodem byl zejména nárůst nákladů na zaměstnance a zvýšení ostatních správních nákladů.

„Díky naší silné pozici jsme dokázali během prvního pololetí dokončit akvizici úvěrového portfolia Sberbank CZ," uvedl k dnes publikovaným hospodářským výsledkům člen představenstva ČS zodpovědný za finanční řízení Ivan Vondra. Úvěroví klienti zkrachovalé české pobočky ruské Sberbank přešli do České spořitelny poslední dubnový víkend. Podle dřívějších informací spořitelna za úvěry v nominální hodnotě 47,1 miliardy korun zaplatila 41,053 miliardy korun.

Hrubý objem klientských úvěrů Skupiny ČS, který byl ovlivněn akvizicí Sberbank CZ, vzrostl meziročně o 9,5 procenta na 987,7 miliardy korun. Úvěry domácnostem v meziročním srovnání stouply o 9,3 procenta na 628,3 miliardy Kč. Objem úvěrů firmám vzrostl rovněž o 9,3 procenta na 355 miliard korun.

Vklady klientů ČS vzrostly v meziročním porovnání o 6,1 procenta na 1455,9 miliardy korun, což bylo způsobeno růstem vkladů korporátní klientely téměř o 40 procent na 383,6 miliardy korun. Vklady domácností se meziročně téměř nezměnily a zůstaly na 924,2 miliardy korun.

Česká spořitelna je největší banka v ČR podle počtu klientů, kterých měla loni 4,5 milionu. Rakouská finanční skupina Erste Group Bank, která Českou spořitelnu vlastní, je hlavní společností na bankovním trhu střední a východní Evropy. Za první pololetí letošního roku vykázala Erste provozní výsledek 2,7 miliardy eur (zhruba 64,7 mld. korun), meziročně o 44,5 procenta více. Čistý zisk Erste Group stoupl o 31 procent a činil 1,49 miliardy eur (přibližně 35,7 mld. korun).

