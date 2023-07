Monetě klesl pololetní zisk, i přesto je spokojená

Čistý zisk Moneta Money Bank za letošní první pololetí meziročně klesl o 13,7 procenta na 2,5 miliardy korun. Provozní výnosy byly nižší o 3,6 procenta, dosáhly 5,9 miliardy korun a provozní náklady stouply o 4,4 procenta na 2,9 miliardy korun. Banka o tom informovala v tiskové zprávě. Oznámila rovněž, že zvyšuje cíl čistého zisku pro letošní rok minimálně na 4,7 miliardy korun.

„Naše výsledky za první polovinu letošního roku byly lepší, než jsme očekávali, a překonaly tak náš plán," uvedl předseda představenstva Monety Tomáš Spurný.

Banka zvýšila cíl pro dalších pět let

Banka zvýšila výhled svých minimálních cílů na období 2023 až 2027. Za toto období vedení plánuje dosáhnout minimálního kumulativního čistého zisku ve výši 25,4 miliardy korun, což je o 1,8 miliardy korun více než v předchozím výhledu zveřejněném letos v únoru. „Hlavními faktory jsou nižší očekávané náklady na riziko a nižší efektivní daňová sazba," uvedla banka.

V pololetí bance meziročně klesl čistý úrokový výnos o 14 procent na 4,2 miliardy korun, podle banky to bylo zejména kvůli přetrvávajícímu tlaku na náklady na financování. Čistý výnos z poplatků a provizí se meziročně zvýšil o 20,5 procenta na 1,3 miliardy korun zejména díky zvyšujícím se prodejům produktů třetích stran.

Provozní náklady podle banky meziročně stouply zejména kvůli vyššímu příspěvku do regulatorních fondů a jednorázové kompenzaci akvizičních nákladů ve výši 113 milionů korun, kterou Moneta obdržela ve druhém loňském čtvrtletí. Regulatorní poplatky vzrostly meziročně o 34,1 procenta na 307 milionů korun a přímo podle banky souvisí s výrazným růstem klientských vkladů. Po očištění nákladů o výše zmíněnou kompenzaci zůstaly provozní náklady meziročně na stejné úrovni.

Klientské vklady stouply o čtvrtinu

Klientské vklady vzrostly v pololetí meziročně o 24 procent na 368 miliard korun. Úvěrové portfolio Monety zůstalo stabilní, k 30. červnu činilo retailové portfolio 183,9 miliardy korun a komerční portfolio 85,3 miliardy korun. Nové hypoteční úvěry zaznamenaly pokles o 69,7 procenta.

„To odráží jednak nižší poptávku v důsledku vysokých tržních úrokových sazeb, ale také konzervativní přístup skupiny Moneta k poskytování nových hypotečních úvěrů," uvedla banka.

Celková bilanční suma Monety dosáhla v prvním pololetí 424 miliard korun, což představuje meziroční nárůst o 15,5 procenta.

Moneta Money Bank je jednou z největších firem obchodovaných na pražské burze. Největším akcionářem Monety je finanční skupina PPF. Usilovala o spojení Monety se svou skupinou Air Bank. Plán ale loni na jaře padl.

