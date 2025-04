Hnutí Tálibán už není v Rusku zakázané

Ruský nejvyšší soud na žádost generálního prokurátora zrušil zákaz činnosti afghánského islamistického hnutí Tálibán v Rusku. Rozhodnutí okamžitě vstoupilo v platnost, uvedla státní agentura TASS.

Tento krok označila agentura Reuters za diplomatické vítězství Tálibánu, který v roce 2003 ruské úřady zařadily na seznam teroristických organizací. Teoreticky tak byl každý kontakt podle ruského práva trestný, ale současně se delegace Tálibánu zúčastňovaly různých akcí pořádaných Moskvou.

„Nejvyšší soud Ruské federace rozhodl pozastavit zákaz činnosti hnutí Tálibán, které bylo zapsáno na federální seznam organizací, uznaných za teroristické,“ citovala agentura TASS z rozhodnutí soudu, který jednal za zavřenými dveřmi, tedy bez médií a veřejnosti.

Podle TASS jde o první rozhodnutí v rámci zákona, který loni v prosinci podepsal ruský prezident Vladimir Putin a který umožňuje pozastavit zákaz činnosti organizací ze seznamu teroristických uskupení. Zákon podle šéfa zahraničního výboru sněmovny Leonida Sluckého umožňuje legálně spolupracovat s hnutím vládnoucím Afghánistánu.

Islamistické hnutí Tálibán se znovu chopilo moci v Afghánistánu v roce 2021 během stahování Američanů a dalších západních sil ze země. Většina zemí vládu Tálibánu stále neuznává. Rusko nicméně začalo postupně budovat vztahy s Tálibánem a loni v červenci Putin označil Tálibán za spojence v boji proti terorismu.

„Pragmatický dialog“

Loni v říjnu Putinův zmocněnec pro Afghánistán Zemir Kabulov řekl novinářům, že Rusko se rozhodlo vyřadit Tálibán ze seznamu teroristických organizací. Rozhodnutí podle něj padlo na nejvyšší úrovni, proces je ale ještě potřeba dokončit. Vyškrtnutí ze seznamu by bylo důležitým krokem Moskvy k normalizaci vztahů s Afghánistánem. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov k tomu tehdy uvedl, že Moskva je přesvědčena o nutnosti vést „pragmatický dialog“ se současnou afghánskou vládou.

Podle analytického Carnegieho střediska Moskva pravděpodobně usiluje o užší spolupráci s Kábulem v boji proti teroristické organizaci Islámský stát (IS), která se přihlásila k útoku na koncertní síň v Krasnogorsku na okraji Moskvy. Tento útok si loni v březnu podle úřadů vyžádal 145 mrtvých a 550 zraněných.

Rusko má s Afghánistánem komplikovanou historii. V roce 1979 tehdejší Sovětský svaz podnikl do země invazi, jejímž cílem bylo udržet v zemi nastolený spřátelený režim, ovšem v boji s mudžáhidy Moskva utrpěla těžké ztráty a po téměř deseti letech se její vojska stáhla.

