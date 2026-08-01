Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Komárek posiluje v evropském IT, jeho Aricoma nakupovala ve Švýcarsku

Komárek posiluje v evropském IT, jeho Aricoma nakupovala ve Švýcarsku

Komárek posiluje v evropském IT, jeho Aricoma koupila švýcarskou firmu Dentsu Tracking
ČTK
ČTK
ČTK

Technologická společnost Aricoma ze skupiny KKCG koupila švýcarskou firmu Dentsu Tracking, která poskytuje technologická řešení pro kontrolu dodavatelských řetězců nadnárodním firmám a veřejným institucím v Evropě. Přibližně 60 odborníků společnosti bude nově poskytovat své služby pod značkou Aricoma. Uvedla to v tiskové zprávě. Cenu nezveřejnila.

Aricoma získala samostatnou divizi od globální marketingové, reklamní a komunikační skupiny Dentsu. Dentsu Tracking sídlí ve Švýcarsku a vedle něj působí zejména ve Španělsku. Mezi její zákazníky patří evropské instituce a národní vlády v Evropské unii i mimo ni, včetně Spojeného království a Gibraltaru, stejně jako mezinárodní luxusní značky a společnosti z hodinářského průmyslu.

Lepší pozice ve Švýcarsku a Španělsku

„Aricoma se stala v oblasti IT služeb nejen domácím leaderem, ale v posledních letech i důležitým hráčem v části západní Evropy. Jsme proto rádi, že můžeme nové technologické experty na takzvaný tracking a tracing, tedy řešení, která pomáhají významným institucím i mezinárodním společnostem dohlížet na jejich dodavatelský řetězec, začlenit do naší firmy. Současně s tím rozšíříme naše působení ve Švýcarsku a ve Španělsku,“ uvedl generální ředitel Aricomy Milan Sameš.

Podpis memoranda budoucí spolupráce na rehabilitačním centru ve Lvově

Komárkova MND investuje až milion dolarů do rehabilitačního centra ve Lvově

Zprávy z firem

Energetická skupina MND ze skupiny KKCG podnikatele Karla Komárka podepsala dvě dohody o spolupráci na Ukrajině. Na vznik rehabilitačního centra ve Lvově chce poskytnout až milion dolarů, tedy přibližně 21 milionů korun. Další projekty zaměřené na infrastrukturu a válečné veterány připravuje s městem Poltava. O uzavření dohod firma informovala v tiskové zprávě.

nst

Přečíst článek

Aricoma nejnovější akvizicí posiluje svou pozici na západoevropských trzích. Už v roce 2024 koupila lucemburské softwarové vývojáře NeoFacto a letos v lednu od společnosti Convotis poskytovatele SAP služeb Sapphir ve Slovinsku a SAP divizi v Rakousku.

Aricoma poskytuje služby v oblasti IT infrastruktury, cloudu, podnikových aplikací, kybernetické bezpečnosti, digitalizace veřejného sektoru a systémové integrace. Pod hlavičku Aricoma spadají softwaroví vývojáři Neofacto z Lucemburska, Sapphir ve Slovinsku a společnost Clarystone.

Aricoma je součástí technologického pilíře investiční skupiny KKCG, zaměstnává na 2300 lidí a její tržby přesahují 12 miliard korun.

VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

Související

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (vlevo) a korejský ministr pro obchod, průmysl a zdroje Kim Čung-Kwan na tiskové konferenci po jednání o dalších krocích v přípravě nových bloků jaderné elektrárny Dukovany

Problém nové hospodářské strategie je, že řeší vše. Potřebujeme priority, říká ekonom

Money

Ivana Pečinková

Přečíst článek
Areál Vlněna v Brně

Česko poprvé předstihlo Polsko v realitních investicích. Tahounem zůstává logistika, lákají i hotely

Reality

nst

Přečíst článek

Česko chce evropskou gigafactory pro AI. Projekt za 100 miliard má vyrůst na Zbraslavi

Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka by projekt českým firmám a vědcům otevřel přístup k výpočetní kapacitě světové úrovně a zásadně zvýšil konkurenceschopnost země.
Profimedia
nst
nst

Česko vstupuje do rozhodujícího souboje o jednu z evropských gigafactory pro umělou inteligenci. Obří datové centrum za přibližně 100 miliard korun by vybudovaly České Radiokomunikace v Praze na Zbraslavi. Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka by projekt českým firmám a vědcům otevřel přístup k výpočetní kapacitě světové úrovně a zásadně zvýšil konkurenceschopnost země.

Česká republika se uchází o jednu z velkých evropských továren na umělou inteligenci. Evropská unie ve čtvrtek vyhlásila soutěž na vybudování až sedmi takzvaných AI gigafactory, tedy rozsáhlých datových center určených k vývoji, trénování a provozu nejpokročilejších modelů umělé inteligence.

Projekt má podle dosavadních plánů vyrůst jako součást budovaného datového centra Českých Radiokomunikací v Praze na Zbraslavi. Celková investice by měla dosáhnout přibližně 100 miliard korun.

Česká republika nechce být pouze uživatelem technologií, které vznikají jinde. Chceme být zemí, kde se bude špičková evropská infrastruktura pro umělou inteligenci budovat a kde budou vznikat nové modely, aplikace a technologická řešení,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO).

Investici by táhly České Radiokomunikace

Největší část nákladů, zhruba 70 miliard korun, by měly nést České Radiokomunikace jako soukromý investor. Český stát by přidal 15 miliard a stejnou částkou by měla přispět Evropská komise.

Evropská unie vyhlásila výběrové řízení na vybudování až sedmi velkých datových center pro umělou inteligenci napříč Evropou

Evropa postaví až sedm gigafactory pro umělou inteligenci. O jednu usiluje i Česko

Politika

Evropská unie vyhlásila soutěž na vybudování až sedmi obřích datových center určených pro vývoj a provoz umělé inteligence. Do projektu chce vložit deset miliard eur z veřejných zdrojů a přilákat dalších 20 miliard eur od soukromých investorů. O umístění jedné z takzvaných AI gigafactory se uchází také Česká republika.

nst

Přečíst článek

České Radiokomunikace by zároveň nesly finanční rizika projektu a staly se vlastníkem i provozovatelem celé infrastruktury. Vláda podporu české přihlášce schválila už v červnu.

Podle Havlíčka nyní začíná rozhodující část soutěže. „Máme příležitost získat projekt, který může zásadně posílit konkurenceschopnost českého průmyslu, výzkumu i celé ekonomiky,“ řekl.

Česko soupeří s Francií, Finskem či Polskem

Evropská soutěž je rozdělena do dvou kategorií. Čtyři projekty mají připadnout na gigafactory střední velikosti, další tři na největší velkokapacitní zařízení.

O středně velkou gigafactory se vedle Česka ucházejí Francie, Finsko, Dánsko a Polsko. Do kategorie velkokapacitních projektů vstoupily Portugalsko, Španělsko, Německo, Itálie a Řecko.

Přihlášky mohou podávat konsorcia nebo účelově vytvořené subjekty, které propojí technologické firmy, výzkumné instituce a investory. Uzávěrka soutěže je 12. listopadu 2026.

Mezi hlavní hodnoticí kritéria budou patřit technologická úroveň projektu, jeho přínos pro Evropu, zabezpečení dat a diverzifikace dodavatelů. Evropský podnik EuroHPC následně sestaví pořadí uchazečů a vybere projekty, s jejichž provozovateli uzavře rámcové smlouvy.

Evropa dohání náskok USA a Číny

Gigafactory mají být technologickou páteří evropských ambicí v oblasti umělé inteligence. Nejde pouze o běžná datová centra. Zařízení mají spojovat desítky tisíc nejvýkonnějších AI čipů, rozsáhlá datová úložiště, vysokorychlostní sítě a zabezpečené cloudové prostředí.

Jejich výkon má sloužit k vývoji a trénování modelů s biliony parametrů, které si dnes kvůli mimořádným nákladům mohou dovolit především největší americké a čínské technologické společnosti. K infrastruktuře mají získat přístup evropské firmy, startupy, výzkumníci i veřejné instituce.

Evropská komise už v roce 2025 představila iniciativu InvestAI, jejímž cílem je mobilizovat pro rozvoj umělé inteligence v Evropě 200 miliard eur. Z toho 20 miliard eur vyčlenila právě na AI gigafactory. Nynější výběrové řízení má podle Komise odemknout investice přesahující 30 miliard eur. Evropská komise

Pro Česko by úspěch v soutěži znamenal nejen jednu z největších technologických investic v jeho historii, ale také možnost posunout se z role odběratele zahraničních technologií mezi evropská centra vývoje umělé inteligence.

Související

Strnad uzavřel miliardový obchod. Za podíl v Pirelli zaplatil zhruba 24 miliard korun

Michal Strnad, majitel skupiny CSG
CSG
nst
nst

Český miliardář Michal Strnad výrazně rozšiřuje své investice mimo zbrojní průmysl. Prostřednictvím společnosti Lumina Crown získal 14procentní podíl v italském výrobci pneumatik Pirelli. Za akcie zaplatil přibližně 987 milionů eur, tedy zhruba 24 miliard korun. Vstup českého investora zároveň oslabuje dosavadní vliv čínského státního koncernu Sinochem.

Český průmyslník Michal Strnad dokončil jednu z největších zahraničních investic tuzemského podnikatele. Jeho společnost Lumina Crown koupila 14 procent akcií italského výrobce pneumatik Pirelli a stala se jeho třetím největším akcionářem.

Akcie získala od čínského státního koncernu Sinochem, který svůj podíl snížil z 34,1 na 20,1 procenta. Největším akcionářem Pirelli se díky tomu stala italská investiční společnost Camfin, kterou ovládá dlouholetý šéf výrobce pneumatik Marco Tronchetti Provera. Camfin drží přibližně 26 procent akcií.

Obchod za bezmála miliardu eur

Transakce se uskutečnila prostřednictvím blokového obchodu na milánské burze. Akcie se prodávaly za 6,50 eura za kus, což hodnotu celého balíku stanovilo na přibližně 987 milionů eur. V přepočtu jde zhruba o 24 miliard korun. Akcie Pirelli ve čtvrtek uzavřely obchodování na ceně 6,51 eura.

Lumina Crown označila vstup do Pirelli za dlouhodobou investici. Nákup podle jejího mediálního zástupce nevyžaduje souhlas antimonopolních úřadů ani italské vlády. Sinochem při transakci zastupovala banka BNP Paribas, Strnadově společnosti radila investiční banka Jefferies.

Ceny pohonných hmot výrazně rostou

Lukáš Kovanda: Ropa zlevňuje, benzin a nafta mohou přesto výrazně zdražit. Čerpadláři čekají na vhodnou chvíli

Názory

Cena ropy Brent za poslední týden klesla o více než pět procent. Čeští řidiči se přesto musejí připravit na možné citelné zdražení benzinu a nafty. Dálniční čerpací stanice po skončení vládní regulace dosud plně neobnovily své původní marže. Další eskalace konfliktu kolem Íránu by jim však mohla poskytnout příležitost, jak ztracené zisky dohnat.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Lumina Crown není součástí Strnadovy průmyslové skupiny Czechoslovak Group. Podle českého obchodního rejstříku ji podnikatel kontroluje prostřednictvím společnosti Ytara SPV, ve které je jediným akcionářem.

Itálie dlouhodobě oslabovala čínský vliv

Vstup českého miliardáře přichází po několika letech sporů mezi hlavními akcionáři Pirelli. Italská vláda se snažila omezit vliv Sinochemu, který je napojený na čínský stát. Řím kvůli tomu opakovaně využil zvláštní pravomoci známé jako „golden power“, které vládě umožňují zasahovat do fungování strategicky významných společností.

Nejnovější opatření omezila Sinochem na tři zástupce v patnáctičlenném představenstvu Pirelli. Čínští nominanti zároveň nemohou zastávat klíčové výkonné funkce, například pozici předsedy představenstva nebo generálního ředitele. Camfin naopak v červnu získal dvanáct z patnácti míst v novém představenstvu.

Napětí souviselo také s podnikáním Pirelli ve Spojených státech. Čínské vlastnictví komplikovalo italské společnosti další rozvoj na americkém trhu, zejména v oblasti chytrých pneumatik využívajících senzory a technologie pro sběr dat.

Strnad vybudoval globální průmyslovou skupinu

Michal Strnad je většinovým vlastníkem a předsedou představenstva průmyslově-technologické skupiny CSG. Ta se zaměřuje především na obranný průmysl, výrobu munice, leteckou techniku a automobilový sektor. Pod Strnadovým vedením se z původně české strojírenské skupiny stal globální výrobce s více než 14 tisíci zaměstnanci a závody v Evropě, Spojených státech i Asii.

CSG v roce 2025 zvýšila tržby o téměř 72 procent na 6,7 miliardy eur, tedy přibližně 165 miliard korun. Čistý zisk z pokračujících činností dosáhl 872 milionů eur. K rychlému růstu přispěla silná poptávka po obranné technice i začlenění amerického výrobce munice The Kinetic Group. CSG

Významným milníkem byl letošní lednový vstup CSG na burzu Euronext Amsterdam. Strnad si i po uvedení akcií na trh ponechal nad skupinou kontrolu. Nákup podílu v Pirelli však uskutečnil jako samostatnou soukromou investici, nikoliv prostřednictvím CSG.

Pirelli letos zvýšilo zisk

Pirelli patří mezi nejznámější světové výrobce prémiových pneumatik. Za první polovinu letošního roku vykázalo tržby 3,49 miliardy eur. Čistý zisk společnosti meziročně vzrostl o 13,3 procenta na 299 milionů eur. Provozní marže po očištění dosáhla 16 procent.

Italská společnost zároveň potvrdila celoroční výhled. Očekává tržby mezi 6,75 a 6,95 miliardy eur a upravenou provozní marži kolem 16 procent. Strnad tak vstupuje do firmy v době, kdy se snaží upevnit své postavení na trhu prémiových pneumatik a současně omezit geopolitická rizika spojená s čínským akcionářem.

Související