Komárek posiluje v evropském IT, jeho Aricoma nakupovala ve Švýcarsku
Technologická společnost Aricoma ze skupiny KKCG koupila švýcarskou firmu Dentsu Tracking, která poskytuje technologická řešení pro kontrolu dodavatelských řetězců nadnárodním firmám a veřejným institucím v Evropě. Přibližně 60 odborníků společnosti bude nově poskytovat své služby pod značkou Aricoma. Uvedla to v tiskové zprávě. Cenu nezveřejnila.
Aricoma získala samostatnou divizi od globální marketingové, reklamní a komunikační skupiny Dentsu. Dentsu Tracking sídlí ve Švýcarsku a vedle něj působí zejména ve Španělsku. Mezi její zákazníky patří evropské instituce a národní vlády v Evropské unii i mimo ni, včetně Spojeného království a Gibraltaru, stejně jako mezinárodní luxusní značky a společnosti z hodinářského průmyslu.
Lepší pozice ve Švýcarsku a Španělsku
„Aricoma se stala v oblasti IT služeb nejen domácím leaderem, ale v posledních letech i důležitým hráčem v části západní Evropy. Jsme proto rádi, že můžeme nové technologické experty na takzvaný tracking a tracing, tedy řešení, která pomáhají významným institucím i mezinárodním společnostem dohlížet na jejich dodavatelský řetězec, začlenit do naší firmy. Současně s tím rozšíříme naše působení ve Švýcarsku a ve Španělsku,“ uvedl generální ředitel Aricomy Milan Sameš.
Energetická skupina MND ze skupiny KKCG podnikatele Karla Komárka podepsala dvě dohody o spolupráci na Ukrajině. Na vznik rehabilitačního centra ve Lvově chce poskytnout až milion dolarů, tedy přibližně 21 milionů korun. Další projekty zaměřené na infrastrukturu a válečné veterány připravuje s městem Poltava. O uzavření dohod firma informovala v tiskové zprávě.
Komárkova MND investuje až milion dolarů do rehabilitačního centra ve Lvově
Zprávy z firem
Energetická skupina MND ze skupiny KKCG podnikatele Karla Komárka podepsala dvě dohody o spolupráci na Ukrajině. Na vznik rehabilitačního centra ve Lvově chce poskytnout až milion dolarů, tedy přibližně 21 milionů korun. Další projekty zaměřené na infrastrukturu a válečné veterány připravuje s městem Poltava. O uzavření dohod firma informovala v tiskové zprávě.
Aricoma nejnovější akvizicí posiluje svou pozici na západoevropských trzích. Už v roce 2024 koupila lucemburské softwarové vývojáře NeoFacto a letos v lednu od společnosti Convotis poskytovatele SAP služeb Sapphir ve Slovinsku a SAP divizi v Rakousku.
Aricoma poskytuje služby v oblasti IT infrastruktury, cloudu, podnikových aplikací, kybernetické bezpečnosti, digitalizace veřejného sektoru a systémové integrace. Pod hlavičku Aricoma spadají softwaroví vývojáři Neofacto z Lucemburska, Sapphir ve Slovinsku a společnost Clarystone.
Aricoma je součástí technologického pilíře investiční skupiny KKCG, zaměstnává na 2300 lidí a její tržby přesahují 12 miliard korun.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.