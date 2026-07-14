Komárkova MND investuje až milion dolarů do rehabilitačního centra ve Lvově
Energetická skupina MND ze skupiny KKCG podnikatele Karla Komárka podepsala dvě dohody o spolupráci na Ukrajině. Na vznik rehabilitačního centra ve Lvově chce poskytnout až milion dolarů, tedy přibližně 21 milionů korun. Další projekty zaměřené na infrastrukturu a válečné veterány připravuje s městem Poltava. O uzavření dohod firma informovala v tiskové zprávě.
Česká MND působí na Ukrajině od roku 2014, nyní tam rozšiřuje své aktivity o zdravotnické a infrastrukturní projekty. Ve Lvově podpoří nové rehabilitační centrum a s vedením Poltavy připravuje pomoc válečným veteránům i obnovu města. Dohody zatím vytvářejí především rámec pro další spolupráci. Konkrétní finanční závazek MND uvedla u centra ve Lvově, které hodlá podpořit částkou až jeden milion dolarů.
Až milion dolarů do lvovského rehabilitačního centra
Rehabilitační zařízení ve Lvově vzniká ve spolupráci s tamní národní lékařskou univerzitou a místním nadačním fondem. Má poskytovat péči dospělým i dětem, včetně lidí zraněných v důsledku války a válečných veteránů.
MND chce projektu poskytnout investiční podporu, technologické vybavení a své odborné zkušenosti. Ukrajinští partneři mají zajistit prostory, zdravotnický personál a následný provoz zařízení.
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Podrobnosti o celkových nákladech, termínu zahájení stavby ani plánované kapacitě centra firma nezveřejnila.
„Jsme odhodláni přispívat nejen prostřednictvím investic, ale také sdílením odborných znalostí, technologií a zkušeností, abychom pomohli místním komunitám při obnově a rozvoji,“ uvedla vedoucí energetické divize MND Jana Hamršmídová.
Od energetiky k pomoci místním komunitám
Druhou podepsanou dohodou je memorandum s vedením Poltavy. To má vytvořit podmínky pro budoucí projekty zaměřené na rekonstrukce, infrastrukturu a rozvoj regionu.
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Společnost KKCG Financing, součást skupiny KKCG, jejímž zakladatelem je druhý nejbohatší Čech Karel Komárek, dokončila emise dluhopisů v hodnotě šesti miliard korun. Emise byla původně stanovena na pět miliard, ale na základě silné poptávky investorů byla zvýšena.
Zástupci MND se podle firmy s primátorkou Poltavy Katerynou Jamščykovou dohodli také na přímé podpoře projektů, které mají pomáhat válečným veteránům s návratem do běžného života.
Ani v tomto případě zatím skupina neuvedla konkrétní projekty, rozpočet nebo harmonogram jejich realizace.
MND pomáhá na Ukrajině dlouhodobě
MND podniká na Ukrajině od roku 2014, především v energetice. Vedle obchodních aktivit se v posledních letech zapojila také do humanitárních, vzdělávacích a komunitních projektů.
Ve spolupráci s nadací Oleny Zelenské podporuje program Schools of Superheroes, který umožňuje dlouhodobě hospitalizovaným dětem pokračovat ve vzdělávání. V Poltavě podle svých údajů financovala také vybavení pro více než 30 pěstounských rodin.
Během první zimy po začátku ruské invaze firma dodávala generátory pro kritickou infrastrukturu. Podílí se rovněž na projektu ARK neboli Archa, který pomocí mobilních zařízení zachraňuje ukrajinské knihy, archivy a další kulturní artefakty.
MND Group patří do investiční skupiny KKCG, kterou založil český podnikatel Karel Komárek. Firma se věnuje těžbě ropy a zemního plynu, dodávkám energií domácnostem i projektům v oblasti větrné a geotermální energetiky.
Kromě Česka a Ukrajiny působí také v Německu. Na Ukrajině se nyní snaží svou roli rozšířit z energetického investora také na technologického a infrastrukturního partnera.
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