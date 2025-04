Pořízení psa jako luxus? Náklady letí vzhůru, Češi ale na mazlíčcích nešetří

Češi patří mezi největší milovníky domácích mazlíčků v Evropě – a také mezi ty, kteří za ně utrácejí nejvíce. Podle studie GfK vydají ročně bezmála 9,75 miliardy korun jen za krmivo. Zatímco pořízení psa je stále považováno za běžnou součást rodinného života, v roce 2025 už tento krok znamená významné finanční rozhodnutí. Cena krmiv, veterinární péče a dalších potřeb pro psy vzrostla, a z původně relativně levné položky rodinného rozpočtu se stal nákladnější výdaj.

Průměrná pořizovací cena psa se pohybuje kolem 25 tisíc korun, přičemž za štěně s průkazem původu zaplatí majitel i 50 tisíc. Pokud si někdo pořídí psa z útulku, cena se může pohybovat od stokorun po tisíce korun. K tomu se přidávají jednorázové výdaje – například očkování, čipování nebo vybavení – které mohou činit dalších 13 tisíc až 38 tisíc korun.

Ani samotné vlastnictví psa není levné. Krmivo pro menší plemena stojí zhruba čest tisíc korun ročně, u velkých psů se však částka může vyšplhat až na 15 tisíc. Veterinární péče vyjde až na dva tisíce ročně, a pokud se objeví vážnější zdravotní problémy, náklady rychle narůstají. Stále více majitelů proto volí pojištění psa, které se pohybuje mezi 1 200 až 12 tisíc ročně. Další položkou jsou výcvikové kurzy, chovatelské poplatky nebo povinné platby obcím. Roční výdaje na psa se tak pohybují mezi osm tisíc až 23 tisíc.

V době, kdy české domácnosti stále pociťují dopady inflace a zdražování, se pořízení psa stává finančně náročným rozhodnutím. Přesto Češi na svých mazlíčcích nešetří. Jsou ochotni utrácet za kvalitnější krmivo, lepší veterinární péči i doplňkové služby. Ukazuje se tak, že i v době ekonomické nejistoty zůstává pes v mnoha rodinách prioritou, na které se nešetří.

