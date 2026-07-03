Agrofert dostal další miliony. Brusel ale střet zájmů dál prověřuje
Evropská komise stále neposoudila, zda je vyplácení zemědělských dotací společnostem ze skupiny Agrofert v souladu s pravidly proti střetu zájmů. Státní zemědělský intervenční fond ale mezitím obnovil jejich proplácení a za květen firmám poslal 204 milionů korun. Opozice varuje, že pokud Brusel podpory neuzná, mohou náklady dopadnout na český státní rozpočet.
Evropská komise nadále posuzuje, zda je přidělování evropských zemědělských dotací koncernu Agrofert v souladu s evropským nařízením ke střetu zájmů. Žádné závazné rozhodnutí ale podle Státního zemědělského intervenčního fondu zatím nevydala.
Vyplývá to z reakce fondu na dopis Evropské komise, který byl 29. června doručen členu Pirátů Januszi Koniecznému. Ten se komise mimo jiné ptal, zda fondu nařídila, aby zahájil vyplácení zemědělských dotací společnostem ze skupiny Agrofert.
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SZIF takový výklad odmítá. „SZIF nikdy nekonstatoval, že by dostal jakýkoliv pokyn ze strany Evropské komise k proplacení dotací. EK žádné takové pokyny ani nevydává, vyplácení dotací je čistě na zodpovědnosti akreditované platební agentury,“ uvedl fond.
Piráti viní fond ze lži
Piráti dnes uvedli, že SZIF lhal, když tvrdil, že Evropská komise potvrdila správnost jeho postupu při obnovování dotací pro skupinu Agrofert. Fond se proti tomu ohradil a zveřejnil také odpověď Evropské komise.
Komise v ní podle fondu potvrzuje, že žádné přidělování dotací nenařídila. Zároveň ale upozorňuje, že u zemědělských dotací mají členské státy povinnost nahlásit všechny platby.
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Brusel zároveň připomněl, že podle platných vnitrostátních předpisů může členský stát pozastavit nebo odložit své vlastní výběrové a platební postupy, pokud je to nezbytné k ochraně finančních zájmů Evropské unie.
Právě na toto riziko dlouhodobě upozorňuje opozice. Kritici obnoveného vyplácení dotací Agrofertu požadují, aby stát podpory pozastavil do doby, než bude jisté, že je Evropská unie uzná a proplatí. Varují, že v opačném případě mohou peníze zůstat na bedrech českého státního rozpočtu.
Za květen šlo Agrofertu 204 milionů
SZIF už dříve uvedl, že za květen vyplatil společnostem ze skupiny Agrofert dotace ve výši 204 milionů korun. Peníze poskytl ze svého rozpočtu a následně do Bruselu zaslal zprávu o vyplacených podporách. Podle fondu jde o standardní a dohodnutý postup.
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Fond začal firmám z Agrofertu dotace znovu přidělovat koncem dubna. Opírá se přitom o nezávislé právní analýzy, které si nechal ke střetu zájmů vypracovat. O výši poskytnutých podpor podle svých slov Evropskou unii pravidelně informuje.
SZIF již dříve uvedl, že Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropské komise, známé jako DG Agri, potvrdilo, že fond při administraci a vykazování dotací postupuje správně. Mluvčí Evropské komise Louise Bogeyová ale následně uvedla, že Evropská unie zatím žádné peníze neproplácí, dokud celou záležitost s možným střetem zájmů premiéra Andreje Babiše neprověří.
Brusel dál řeší Babišův střet zájmů
Evropská komise posuzuje, zda Andrej Babiš vložením Agrofertu do svěřenského fondu vyhověl pravidlům zakazujícím střet zájmů. Kvůli tomu už zaslala dopis českým úřadům. Opozice tento krok považuje za nedostatečný.
V odpovědi Koniecznému komise potvrdila, že se věcí stále zabývá. „Komise v současné době posuzuje relevantní skutečnosti týkající se uspořádání svěřeneckého fondu a možného použití článku 61 finančního nařízení, stejně jako opatření, která je třeba přijmout,“ uvedla komise.
SZIF doplnil, že v případě jakéhokoli verdiktu budou následovat další standardní kroky platební agentury. Fond zároveň zopakoval, že s DG Agri o problematice střetu zájmů aktivně komunikuje a poskytl mu i právní stanoviska, která si nechal vypracovat.