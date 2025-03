David Ondráčka: Taky nemáte koho volit? Tak si to shrňme

Většina lidí kolem mě jen kroutí hlavou a říkají, nemáme koho volit. Politická scéna je zoufale rozbitá, politické strany vyprázdněné. Chybí všechno, strategie, lídři, osobnosti, odborné zázemí, zůstává jen marketing a prachy.

Žádnou odpověď, koho volit, nechci dávat. Podívejme se, jak si politické strany stojí půl roku před volbami. Řečeno hokejově, v jaké formě jsou týmy před začátkem play-off. Nabízím lehké shrnutí stavu z března 2025, s nadsázkou a humorem, pochopitelně.

Spolu (ODS)

ODS je v úplně letargii, nikdo z nich reálně nevěří, že snad vyhrají. Fiala je natolik neoblíbený premiér, je volebním závažím, ale zároveň ho nejsou schopni vyměnit. TOP 09 už fakticky neexistuje, v říjnu definitivně skončí a pár lidí přejde do ODS. KDU-ČSL si žije tím svým vlastním lidoveckým životem ve svých regionech. A s nadsázkou, dokud kontrolují státní podnik Lesy ČR, je pro ně všechno v pohodě. V rámci koalice Spolu zase nějaké své poslance získají a ve hře se udrží, kroužkovat jejich voliči umí.

Spolu mění barvičky v kampani, ale to opravdu není problém vládní politiky. Fialu se marketéři pokouší vykreslit jako lídra a jestřába, což je u něj zvlášť komické. A doufají už jen, že se mezinárodní politika tak vyhrotí, že se část voličů bude bát Babiše a možná se k nim vrátí.

STAN

STAN je v lepší kondici. Předseda Rakušan se snaží něco ze STAN udělat. Najali si marketéry a jedou kampaň, mají šanci posbírat hodně zklamaných voličů Spolu a Pirátů a uhrát slušný výsledek. Ale samozřejmě je to hodně marketingové uskupení. Silně maskuje to pnutí mezi komunálními politiky z malých vesnic a poměrně liberální politikou v Praze. A ještě se začne projednávat kauza Dozimetr u soudu, což nebude hezký pohled pro STAN.

Ve vládě mají opravdu nepopulárního ministra školství Beka, ale asi nemají kým ho vyměnit. I kdyby tam Rakušan dal i nějakého nevýrazného poslance, ten se aspoň zviditelní a dostane šanci komunikačně se předvést. Udělali to tak s Vlčkem, který teď je ministr průmyslu a minimálně ho lidi vidí v televizi.

Piráti

Jsme svědky úplného rozpadu této protestní strany v přímém přenosu, jakési imploze po vyhazovu z vlády. Jejich lídr Hřib je spíš parodie na lídra. Má někdy až lehce autistické komunikační projevy a plno průšvihů v Praze (jmenujme zaseklé metro D a DPP). Chybí tu autentičnost a charisma, které v nějaké podobě měl Bartoš. Obecně je problém určitá empatie a schopnost mluvit s lidmi úplně normálně. Když vidím Hřiba s Michálkem, mám pocit, že součet jejich EQ se blíží počtu současných poslanců. Spoustu lidí tak práská dveřmi a celá ta krize se projeví i na preferencích. Žádnou protestní nadějí na změnu čehokoli už ta parta nepředstavuje.

Okamura a jeho Čtyřkolka

Okamura je ve velkém stresu, že politicky skončí, že jeho politická mašina na peníze rozbije, a co by pak dělal. Má strach, že vůbec 5 procent nepřeleze a hlasy úplně propadnou. Proto se spojuje se všemi dalšími bizarními partičkami a udělal slepenec vlastenců, takovou Čtyřkolku.

Bude se snažit lidi přesvědčit, že to není podraz. Ale hned po volbách se mu to může rozpadnout. Takže bude malý klub SPD, a pak jednotliví poslanci, volní radikálové doslova. Bude Babiš takový hazardér, aby vzal takovou nejistou tlupu do vládní koalice? Myslím, že ne. A Okamura zůstane dále jen sněmovní zlatokop bez vlivu.

Huntí ANO

Babiš je jasný favorit voleb. Otřepal se z porážek ve sněmovních i prezidentských volbách a čeká na jasnou výhru. Neoblíbený Fiala je pro něj ideální soupeř. Po současné vládě ho už ani spousta lidí nevidí jako takovou hrozbu pro právní stát. Tou samozřejmě pořád je, střet zájmů bude mít s Agrofertem pořád, ale lidi si ho asi stejně znovu zvolí.

Zároveň vidí rizika a pořád to nemá jisté. Jeho stínová vláda je na reálné funkce téměř nepoužitelná (kromě Havlíčka a Schillerové), tak řeší návrat bývalých ministrů a hledá kohokoliv dalšího. A musí udržovat v kampani ostrou rétoriku, aby mu další vyhroceně opoziční strany ta procenta nevyfoukly. Musí vymyslet, na koho z nich má vsadit jako na případného partnera do vlády.

Stačilo!

Zvláštní spojení komunistů a agrobaronů pod novou slupkou, která to má celé trochu zamaskovat. Evidentně tam je cítit i dost peněz. Moc levicového v tom není, mnohem víc je slyšet národovectví a konspirace. Je tam cítit snaha úplně změnit současný režim. Není to jen protivládní (to je v pořádku), ale vlastně proti režimu, to už je docela nebezpečné. Konečná se ostrou opoziční rétoriku dobře naučila, některé televize jí dávají opravdu hodně prostoru. Je možné, že jim to bude na sněmovnu stačit.

Socdem

Maláčová to nemá jednoduché, ten úpadek a krize této strany trvá mnoho let. Zkouší to nějak prorazit, ale nedaří se to, možná to už ani nejde. Poslední pragmatickou šancí Maláčové může být uprchnout na kandidátku ANO, a třeba by to pak vyšlo i na návrat na ministerstvo práce.

Motoristé

Zvláštní nostalgická retropartička vzpomínající na zlaté devadesátky. V pozadí je silně cítit režisér Václav Klaus, což může být i jejich prokletí. Pokud ukecají Turka, aby kandidoval, mají viditelný obličej lídra a šanci se do parlamentu dostat. Ale tím by přišel o mandát europoslance a velké prachy. Není vůbec jisté, že to bude chtít riskovat. Pokud do toho nepůjde, budou mít velký problém se do sněmovny dostat.