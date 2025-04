Z trojice čtyřlístek. Do pojištění dlouhodobé péče se v Česku pouští i Uniqa

Na riziko nesoběstačnosti ve stáří už vás v Česku pojistí ve čtyřech pojišťovnách. Nejnověji s tím teď přichází pojišťovna Uniqa, která toto specifické pojištění rozšiřuje i o další pojistná rizika, jež standardně bývají v životních pojistkách. Přečtěte si, jak vypadá novinka od Uniqa, kde jinde se taková pojistka dá v Česku pořídit a kdy se může hodit.

Trojici pojišťoven, která loni rozjela prodej speciálního životního pojištění zaměřeného na dlouhodobou péči ve stáří, nyní rozšiřuje další pojistný dům. Vedle nizozemské NN, Simplei z finanční skupiny Partners a Kooperativy z Vienna Insurance Group spustila tuto pojistku také Uniqa.

Jak to je s pojištěním dlouhodobé péče

Každá ze tří zmiňovaných pojišťoven má svou pojistku dlouhodobé péče jinak profilovanou, nicméně všechny tři produkty pokrývají nová rizika týkající se nesoběstačnosti a také oproti jiným pojistkám výrazně prodlužují i dobu plnění. Pokrývají totiž až do vysokého věku období, kdy se pojištění stávají závislí na péči svých blízkých nebo jiných pečujících a doplňují tak příspěvek na péči od státu, který by jim sám o sobě nestačil na pokrytí potřebných služeb či na umístění v pečovatelském domě.

Zatímco pojištění od NN aktuálně garantuje pojistné plnění na základě v současnosti platných příspěvků na péči, Kooperativa slibuje doživotní krytí bez omezení limitu věku či klienta. Simplea stále jako jediná v tuto chvíli nabízí v rámci pojistky i možnost umístění klientů přímo v pobytových zařízeních v rámci finanční skupiny. Současně umožňuje zapojení do celé problematiky dlouhodobé péče také investorům, a to přes nemovitostní fond Ambeat Care ze skupiny, který investuje právě do pobytových zařízení.

Stát také chce, aby si lidi spořili na stáří dlouhodobě a tak od loňského roku pojištění dlouhodobé péče uznává i jako daňově uznatelné. Spolu s investicemi až 48 tisíc korun ročně do dalších investičních produktů, jako je DIP (dlouhodobý investiční produkt), doplňkové penzijní spoření a investiční životní pojištění, si tak investoři do těchto produktů mohou odečíst ročně maximální daňovou úsporu až 7200 korun.

Fiala posvětil nový projekt. V Česku vyroste síť domovů pro seniory Politika Vláda chce zlepšovat situaci ohledně zařízení dlouhodobé péče o seniory v Česku. Premiér Petr Fiala proto podepsal memorandum o rozvoji těchto zařízení s Českou asociací pojišťoven (ČAP), která celý projekt tuzemských pojišťoven zastřešuje. Do roku 2034 by tak měla na základě této spolupráce v Česku vyrůst síť nových domovů pro seniory s 2,5 tisíci lůžky. Věra Tůmová Přečíst článek

Co přináší novinka od Uniqa

Novinka od pojišťovny Uniqa s názvem Život & radost má krýt sníženou soběstačnost netypicky i bez čekací doby, a to jak pro dospělé, tak i pro děti. „V případech, kdy se život rodiny změní během krátké doby, je okamžitá pomoc klíčová. Sníženou soběstačnost kryjeme již od III. stupně závislosti, bez čekací doby, a vyplácíme doživotní rentu. U dětí plníme formou jednorázové výplaty již od II. stupně,“ říká manažerka pojištění osob Uniqa Eva Trajboldová.

Kromě rizika nesoběstačnosti pojistka od Uniqa může zajišťovat řadu dalších rizik, která bývají součástí klasických životních pojistek, a kryje tak nejen zdraví, ale i příjmy a zajištění péče. „Vedle krytí snížené soběstačnosti chrání klienty i pro případy smrti, invalidity, kritických nemocí, pracovní neschopnosti, trvalých následků úrazů a hospitalizace,“ popisuje Trajboldová a dodává, že tato pojistka zahrnuje i krytí psychických diagnóz u dospělých bez výluk, zvýhodnění sazby pro nekuřáky s optimálním BMI či třeba možnost pojištění až osmi členů rodiny v jedné smlouvě.

Klienti s novou pojistkou od Uniqa také získají přístup k Virtuální klinice Dr. Digital. Zdravotní péči, respektive konzultace s lékaři a dalšími zdravotnickými profesionály, mohou využívat každý den a odkudkoli ze svého chytrého telefonu. „Díky mobilní aplikaci mohou klienti konzultovat své potíže s odborníkem, získat lékařskou zprávu, eRecept nebo eNeschopenku. Služba je dostupná bez omezení a zahrnuje také partnera pojištěné osoby,“ shrnuje Trajboldová.

Jak to vypadá s pojištěním dlouhodobé péče jinde

Letos by mělo podle původních plánů přijít se svou pojistkou dlouhodobé péče ještě dalších pět tuzemských pojišťoven. Zda se tak ale skutečně stane, není v tuto chvíli jisté. V zákulisí mezi pojistnými experty prý totiž kolují obavy, že o tento typ pojištění není mezi klienty zatím moc zájem. Je tak možné, že některé pojišťovny s touto pojistkou budou ještě nějakou dobu vyčkávat.

Jak být rentiérem už před penzí. Na předčasný důchod zapomeňte Money Počet lidí, kteří čerpají rentu předdůchod místo odchodu do předčasného důchodu se rok od roku v Česku zvyšuje. Za posledních 11 let dokonce více jak 22krát. A díky této rentě se dá zafixovat i důchod, aby neklesl. Vyplácí se to tak především těm, kdo mají vyšší příjmy. Týká se to i vás? Věra Tůmová Přečíst článek

Na český trh vstupuje další nemovitostní fond, tentokrát je i pro běžné investory Money Čeští retailoví investoři budou mít od letošního dubna možnost investovat do dalšího nemovitostního fondu. Ten je z dílny bankovní skupiny ČSOB a aktuálně cílí na komerční nemovitosti v České republice a na Slovensku. Věra Tůmová Přečíst článek

Nejlepší spořicí účty bez podmínek začínají v dubnu už jen trojkou Money Zhodnocování úspor na českých spořicích účtech není aktuálně žádná hitparáda, ale stále je ještě možné získat i čtyřprocentní sazbu. Bez splnění několika podmínek to ale už nepůjde. Pokud tak nechcete být svázáni pravidly banky, musíte se smířit se zhodnocením začínajícím trojkou. Podívejte se, které spořicí účty jsou pro vaše úspory nyní v Česku nejvýhodnější. Věra Tůmová Přečíst článek

Fiala posvětil nový projekt. V Česku vyroste síť domovů pro seniory Politika Vláda chce zlepšovat situaci ohledně zařízení dlouhodobé péče o seniory v Česku. Premiér Petr Fiala proto podepsal memorandum o rozvoji těchto zařízení s Českou asociací pojišťoven (ČAP), která celý projekt tuzemských pojišťoven zastřešuje. Do roku 2034 by tak měla na základě této spolupráce v Česku vyrůst síť nových domovů pro seniory s 2,5 tisíci lůžky. Věra Tůmová Přečíst článek