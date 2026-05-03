Ještě pár týdnů a luxusní vozy mohou mít problém. Válka v Íránu ohrožuje výrobu motorových olejů

Globální nedostatek základních olejů začíná dopadat i na majitele luxusních automobilů. Analytici a oborové organizace varují, že pokud se konflikt s Íránem protáhne, zásoby pro náročná auta mohou během krátké doby dojít. Upozornil na to web CNBC.

Hlavním problémem je narušení dopravy v Hormuzském průlivu. Mezinárodní energetická agentura situaci označila za „největší hrozbu pro energetickou bezpečnost v historii“. Dopady se přitom netýkají jen ropy, ale zasahují i další suroviny, včetně základních olejů

Ty tvoří základ pro výrobu vysoce výkonných maziv používaných v motorových olejích i průmyslových kapalinách. Zásadní roli hrají zejména oleje skupiny III a IV, například polyalfaolefiny (PAO), které jsou klíčové pro syntetická maziva v automobilovém průmyslu. Právě tyto produkty jsou nezbytné i pro luxusní vozy, protože odolávají extrémním teplotám, vysokým otáčkám i tlaku.

Region Perského zálivu přitom zajišťuje až pětinu světové kapacity výroby těchto olejů. Podle údajů společnosti Argus Media, kterou cituje CNBC, pocházelo loni 72 procent dovozu olejů skupiny III do Evropy a 47 procent do Spojených států právě z tohoto regionu.

Ceny na rekordu

V posledních týdnech ceny základních olejů prudce vzrostly a dosáhly rekordních hodnot. V severní Evropě se ceny olejů skupiny III od začátku konfliktu s Íránem zvýšily téměř o 100 procent.

Za růstem cen stojí nejen omezení dopravy v Hormuzském průlivu, ale také poškození zařízení na převádění plynu do kapalné podoby společnosti Shell v Kataru při íránských raketových útocích či vyhlášení vyšší moci producenty v Bahrajnu a Spojených arabských emirátech. K situaci přispěla i Jižní Korea, která zavedla exportní limity na rafinované ropné produkty, aby ochránila domácí zásoby.

nst

Podle expertů se prudký růst cen nevyhne konečným zákazníkům. „Tyto historické nárůsty cen někdo zaplatí – a náklady se přenesou na ceny finálního maziva i na jeho zákazníka,“ uvedla analytička Gabriella Twining ze společnosti Argus Media. Pokud se situace nezlepší, zásoby se mohou vyčerpat během jednoho měsíce, což by vedlo k omezení výroby maziv.

Ekonom Rico Luman z banky ING varuje, že současný tlak na ropný trh a silná závislost na Asii a Blízkém východě povede k nedostatku dodávek. Dodací lhůty se mohou prodlužovat a ohrozit plynulé zásobování.

nst

Na problémy upozorňuje i Nezávislá asociace výrobců maziv (ILMA), podle níž pochází zhruba 44 procent dodávek základových olejů do Spojených států z Perského zálivu. Organizace očekává, že trh zůstane pod tlakem minimálně do roku 2027 a náklady v celém dodavatelském řetězci porostou.

Odvětví podle ní čelí kombinaci několika negativních faktorů – výpadkům dodávek z Perského zálivu, omezené produkci v Jižní Koreji a přesunu části výroby do paliv. Situaci navíc může zhoršit blížící se hurikánová sezona v USA, která by mohla dále omezit výrobní kapacity a prohloubit napětí na trhu.

Rakouská policie zadržela podezřelého z otravy dětské výživy

Rakouská policie zadržela muže, kterého spojuje s otravou dětských výživ
ČTK
ČTK
ČTK

Rakouská policie zadržela 39letého muže. Považuje jej za vyděrače, který otrávil dětské výživy v Rakousku, Česku a na Slovensku, informovala agentura APA s odvoláním na policii ve spolkové zemi Burgenland. Policie podrobnosti o zadržení muže či jeho identitě zatím z vyšetřovacích důvodů nesdělila, podle rakouských médií ale vychází z toho, že za případem stojí pouze jeden člověk.

Mluvčí burgenlandské policie řekl agentuře APA, že muže zadržela policie s pomocí spolkového kriminálního úřadu. Dodal, že vyšetřovatelé jej stále vyslýchají.

List Kronen Zeitung s odvoláním na své zdroje napsal, že zadržení se odehrálo v rakouské spolkové zemi Salcbursko. První zprávy zmiňovaly naopak Burgenland. Deník dále připomenul, že na případu pracoval mezinárodní tým vyšetřovatelů.

Pachatel chtěl dva miliony eur

Potravinářská společnost HiPP, která sídlí v Německu, dostala koncem března e-mail, ve které vyděrač podle listu Die Presse požadoval dva miliony eur (49 milionů korun), v opačném případě hrozil otravou dětské výživy. Zprávy si ale firma všimla až 16. dubna, kdy informovala policii. Společnost ke zpoždění uvedla, že e-mail přišel na obecnou adresu a nikoli do schránky konkrétního pracovníka.

nst

Předpokládá se, že vyděrač otrávil šest skleniček s výživou. Policie jich dosud zajistila pět a ve všech byl jed na krysy. Dvě balení úřady zajistily v České republice, dvě na Slovensku a jedno v Rakousku. Tam se dále pátrá po jednom dalším kontaminovaném balení. Mohlo být prodané ve městě Eisenstadt, které se nachází nedaleko hranic s Maďarskem a které je metropolí Burgenlandu. Podle úřadů není vyloučené, že zatím nezjištěné balení koupil zákazník z Maďarska.

Rakouská Agentura pro zdraví a bezpečnost potravin (AGES) po zajištění první skleničky v zemi upozornila, že látky obsažené v jedech na krysy snižují srážlivost krve a jejich požití se může projevit krvácením z dásní či z nosu, modřinami nebo přítomností krve ve stolici.

Americká investiční společnost Berkshire Hathaway, kterou vybudoval legendární investor Warren Buffett, v prvním čtvrtletí více než zdvojnásobila čistý zisk na 10,1 miliardy dolarů (zhruba 210 miliard korun) ze 4,6 miliardy dolarů před rokem. Oznámila to firma.

Provozní zisk se zvýšil o 18 procent na 11,35 miliardy dolarů, ačkoli na výsledky některých divizí měla negativní dopad ekonomická nejistota. Firma považuje provozní zisk za lepší ukazatel výkonů podniku než čistý zisk. Ten zahrnuje také nerealizované zisky či ztráty u hodnoty investic, takže prochází značnými výkyvy.

Woodstock pro kapitalisty

Pětadevadesátiletého Buffetta na začátku letošního roku v čele společnosti Berkshire vystřídal Greg Abel, který do té doby působil jako místopředseda správní rady podniku.

Třiašedesátiletý Abel dnes poprvé řídil výroční valnou hromadu akcionářů společnosti Berkshire. Ta se v minulosti pod Buffettovým vedením postupně stala téměř kultovním setkáním, kterému se začalo přezdívat Woodstock pro kapitalisty.

Skupina Berkshire Hathaway sídlí v Omaze v americkém státě Nebraska a ovládá desítky dceřiných společností, které podnikají v různých odvětvích. Vlastní rovněž významné podíly v řadě firem známých po celém světě. Buffett firmu řídil od roku 1965 a díky svým úspěšným investicím si vysloužil přezdívku Věštec z Omahy.

