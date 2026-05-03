Ještě pár týdnů a luxusní vozy mohou mít problém. Válka v Íránu ohrožuje výrobu motorových olejů
Globální nedostatek základních olejů začíná dopadat i na majitele luxusních automobilů. Analytici a oborové organizace varují, že pokud se konflikt s Íránem protáhne, zásoby pro náročná auta mohou během krátké doby dojít. Upozornil na to web CNBC.
Hlavním problémem je narušení dopravy v Hormuzském průlivu. Mezinárodní energetická agentura situaci označila za „největší hrozbu pro energetickou bezpečnost v historii“. Dopady se přitom netýkají jen ropy, ale zasahují i další suroviny, včetně základních olejů.
Ty tvoří základ pro výrobu vysoce výkonných maziv používaných v motorových olejích i průmyslových kapalinách. Zásadní roli hrají zejména oleje skupiny III a IV, například polyalfaolefiny (PAO), které jsou klíčové pro syntetická maziva v automobilovém průmyslu. Právě tyto produkty jsou nezbytné i pro luxusní vozy, protože odolávají extrémním teplotám, vysokým otáčkám i tlaku.
Region Perského zálivu přitom zajišťuje až pětinu světové kapacity výroby těchto olejů. Podle údajů společnosti Argus Media, kterou cituje CNBC, pocházelo loni 72 procent dovozu olejů skupiny III do Evropy a 47 procent do Spojených států právě z tohoto regionu.
Ceny na rekordu
V posledních týdnech ceny základních olejů prudce vzrostly a dosáhly rekordních hodnot. V severní Evropě se ceny olejů skupiny III od začátku konfliktu s Íránem zvýšily téměř o 100 procent.
Za růstem cen stojí nejen omezení dopravy v Hormuzském průlivu, ale také poškození zařízení na převádění plynu do kapalné podoby společnosti Shell v Kataru při íránských raketových útocích či vyhlášení vyšší moci producenty v Bahrajnu a Spojených arabských emirátech. K situaci přispěla i Jižní Korea, která zavedla exportní limity na rafinované ropné produkty, aby ochránila domácí zásoby.
Podle expertů se prudký růst cen nevyhne konečným zákazníkům. „Tyto historické nárůsty cen někdo zaplatí – a náklady se přenesou na ceny finálního maziva i na jeho zákazníka,“ uvedla analytička Gabriella Twining ze společnosti Argus Media. Pokud se situace nezlepší, zásoby se mohou vyčerpat během jednoho měsíce, což by vedlo k omezení výroby maziv.
Ekonom Rico Luman z banky ING varuje, že současný tlak na ropný trh a silná závislost na Asii a Blízkém východě povede k nedostatku dodávek. Dodací lhůty se mohou prodlužovat a ohrozit plynulé zásobování.
Na problémy upozorňuje i Nezávislá asociace výrobců maziv (ILMA), podle níž pochází zhruba 44 procent dodávek základových olejů do Spojených států z Perského zálivu. Organizace očekává, že trh zůstane pod tlakem minimálně do roku 2027 a náklady v celém dodavatelském řetězci porostou.
Odvětví podle ní čelí kombinaci několika negativních faktorů – výpadkům dodávek z Perského zálivu, omezené produkci v Jižní Koreji a přesunu části výroby do paliv. Situaci navíc může zhoršit blížící se hurikánová sezona v USA, která by mohla dále omezit výrobní kapacity a prohloubit napětí na trhu.
