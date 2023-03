I přes pomoc Fedu se propadají akcie dalších amerických bank až o desítky procent

I přes nedělní zásah amerického Fedu a pomoc klientům z krachujících Silicon Valley Bank a Signature Bank dnes až o desítky procent klesly akcie dalších bank ve Spojených státech. Největší propad zaznamenaly Western Alliance Bancorp. a First Republic Bank, uvedl server CNBC.

Americká First Republic Bank se sídlem v San Francisku v pondělí ráno newyorského času zaznamenala propad akcií o 65 procent, a to přesto, že Fed zavedl v neděli večer mimořádná opatření na pomoc klientům krachujících Silicon Valley Bank a Signature Bank. Padají i akcie dalších bank, ačkoli se regulačním úřadům podařilo zastavit snahu klientů bank vybírat urychleně svou hotovost, uvedl CNBC.

Výrazně oslabují například akcie amerických bank First Republic, Western Alliance Bancorp, PacWest Bancorp a společnosti Charles Schwab, která poskytuje makléřské a další finanční služby.

Pro First Republic Bank je to další pokles, neboť již minulý týden se cena akcií snížila o 33 procent. Akcie ráno klesly i PacWest Bancorp (o 42 procent), Western Allaince Bancorp. (o 70 procent), Zions Bancorporation (o 39 procent), KeyCorp (o 23 procent) nebo Charles Schwab (o 18 procent), uvedl CNBC.

Obchodování s akcie Charles Schwab zastaveno

„Akcie finančního domu Charles Schwab padají nejvíce v historii a obchodování s nimi muselo být přerušeno. Finanční dům Charles Schwab zastřešuje osmou největší banku v USA a současně vůbec největšího tamního obchodníka s cennými papíry. Akcionáři domu nevěří, že má dost kapitálu,“ uvedl na Twitteru hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Pokles přišel navzdory nedělním zprávám, že americká centrální banka (Fed) vytvořila nový program bankovního termínovaného financování, která bude bankám nabízet půjčky až na jeden rok výměnou s vysokou mírou zajištění, například ze strany ministerstva financí.

First Republic Bank přitom také v neděli oznámila, že obdržela dodatečnou likviditu od Fedu, což zvyšuje její nevyužitou likviditu na 70 miliard dolarů, a to do doby, než bude moct získat finanční prostředky z nového nástroje Fedu.

Americký prezident Joe Biden v pondělí uvedl, že americký bankovní systém je bezpečný a že vláda učiní vše pro ochranu střadatelů.

„Vaše vklady tam budou, až je budete potřebovat,” uvedl Biden. Totéž podle něj platí i pro malé podniky. Americký prezident zopakoval, že peníze daňových poplatníků na řešení situace použít nehodlá. Investory ale vláda chránit nebude, protože nikdo není podle něj nad zákonem. Manažeři obou bank, které přešly pod státní kontrolu, budou propuštěni. „Vědomě riskovali, a když se riziko nevyplatilo... přijdou o peníze. Tak funguje kapitalismus,” dodal Biden.

Americké akcie kvůli krachu finančníh ústavů Silicon Valley Bank (SVB) a Signature Bank zahájily dnešní obchodování poklesem. Později většinu ztrát smazaly, obchodování je ale velmi rozkolísané. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, se krátce před 16:00 SEČ pohyboval kolem 31 918 bodů, což bylo v těsné blízkosti pátečního závěru. Předtím sestoupil až na 31 624,87 bodu.