Lukáš Kovanda: Krach SVB může poslat britské technologické firmy o dvacet let nazpět

Nadcházející týden by měl ukázat, zda je páteční kolaps šestnácté největší banky v USA, Silicon Valley Bank, pouze izolovanou záležitostí, nebo zda může jít o předzvěst plošnějšího problému, potenciálně dokonce bankovní krize s mezinárodním přesahem.

Řada indicií hovoří pro první, optimističtější ze scénářů. Silicon Valley Bank totiž skutečně představuje poměrně specifickou banku. Zaměřovala se, až příliš koncentrovaně, na mladé technologické firmy. Ty jsou obecně vysoce citlivé na růst úrokových sazeb v ekonomice. Byla tak zranitelnější než jiné banky tváří v tvář vysokoinflačnímu prostředí, které se americká centrální banka už zhruba rok snaží rozptýlit rapidním zvedáním svých úrokových sazeb.

Část mladých technologických firem, klientů banky, se nyní nemůže dostat ke svým vkladům. Dalším specifikem Silicon Valley Bank je totiž nebývale vysoký podíl nepojištěných vkladů. Ten je důsledkem toho, že v bance má relativně vysoký podíl klientely zůstatky přesahující limit zákonného pojištění vkladů.

Potíže se netýkají jen mladých technologických firem v USA. Britská divize společnosti Silicon Valley Financial Group, pod jejíž křídla Silicon Valley Bank spadá, se nyní ocitá na prahu insolvence. Už dále neotvírá účty novým klientům a je jen otázkou času, než přestane řádně fungovat. Šéfové zhruba 180 britských technologických firem proto včera dopisem požádali ministra financí Jeremyho Hunta, aby se do situace vložil. Pokud o své vklady přijdou, branže britských technologických firem se vrátí o dvacet let nazpět, upozorňují. Řada firem by prý přes noc zkrachovala.

To však může být jen začátek. Silicon Valley Bank měla pobočky v Číně, v Německu, Dánsku, Indii, Izraeli či Švédsku.

Zítřek bude podle šéfů technologických firem na ostrovech začátkem skutečné krize, pokud britská vláda nezasáhne.