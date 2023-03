Další banka padla. Po SVB skončila newyorská Signature Bank

Americké úřady uzavřely newyorskou banku Signature Bank. Rozhodnutí následuje po pátečním uzavření Sillicon Valley Bank (SVB), které se stalo největším krachem banky v USA od zhroucení Washington Mutual v roce 2008. Signature Bank měla na konci loňského roku vklady 88,59 miliardy dolarů (dva biliony korun) a aktiva 110,36 miliardy dolarů, oznámilo ministerstvo financí státu New York.

Reklama

K vašim penězům se dostanete, uklidňuje Biden po krachu SVB Money Americký prezident Joe Biden po krachu banky Silicon Valley Bank (SVB) ujistil Američany, že jejich vklady budou k dispozici. Podle agentury Reuters také uvedl, že chce pohnat ke zodpovědnosti osoby, co za „průšvih” mohou. Peníze daňových poplatníků na řešení situace použít nehodlá. Následně britská banka HSBC oznámila, že získá za jednu libru (26,7 koruny) britskou dceřinou společnost SVB. ČTK, obi Přečíst článek

Kontrolu nad Signature Bank převzala Federální společnost pro pojištění vkladů (FDIC). Všichni střadatelé budou odškodněni a daňoví poplatníci neponesou žádné ztráty, dodalo americké ministerstvo financí a bankovní regulační orgány ve společném prohlášení.

Signature byla komerční banka s pobočkami pro soukromé klienty v New Yorku, Connecticutu, Kalifornii, Nevadě a Severní Karolíně. Téměř čtvrtina jejích vkladů byla ze sektoru kryptoměn, ale v prosinci banka oznámila, že vklady související s kryptoměnami zmenší o osm miliard USD.

Lukáš Kovanda: Krach SVB může poslat britské technologické firmy o dvacet let nazpět Názory Nadcházející týden by měl ukázat, zda je páteční kolaps šestnácté největší banky v USA, Silicon Valley Bank, pouze izolovanou záležitostí, nebo zda může jít o předzvěst plošnějšího problému, potenciálně dokonce bankovní krize s mezinárodním přesahem. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Signature Bank měla dlouhodobé vztahy s bývalým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho rodinou. Poskytovala Trumpovi a jeho podnikům běžné účty a financovala několik rodinných podniků. Své vztahy s Trumpem však přerušila v roce 2021 po lednových nepokojích u budovy Kapitolu a vyzvala Trumpa k rezignaci.

Reklama

Krach SVB se šíří do světa. Do insolvence míří její britská pobočka, dvě stě start-upů žádá Downing Street, aby zasáhla, jinak padnou Money Důsledky největšího bankovního krachu od dob finanční krize v podobě bankrotu Silicon Valley Bank se šíří do světa. Britská pobočka banky míří podle agentury Bloomberg do insolvence a téměř dvě stě technologických firem a start-upů žádá tamní vládu, aby zasáhla, jinak jako klienti SVB zkrachují také, uvedl Bloomberg. Dušan Kütner Přečíst článek

FDIC zřídil překlenovací nástupnickou banku, která od dnešního dne umožní klientům přístup k jejich finančním prostředkům. Vkladatelé a dlužníci Signature Bank se automaticky stanou klienty překlenovací banky. Ředitelem překlenovací banky byl jmenován bývalý ředitel firmy Fifth Third Bancorp Greg Carmichael, uvedla agentura Reuters.