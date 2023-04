Nad propastí bankrotu. Akcie americké First Republic Bank se propadly o polovinu

Bankovní krize ve Spojených státech nekončí, tentokrát se nad propastí bankrotu ocitla First American Bank (FRB). Po pondělním prohlášení o odlivu vkladů klientů ve výši 100 miliard dolarů se její akcie po úterním obchodování propadly o polovinu. Oproti začátku února jde pak o propad o 94 procent. FRB je po březnové bankovní krizi nyní považována za nejzranitelnější regionální banku a to, co se s ní stane, by mohlo ovlivnit důvěru investorů v další regionální banky a finanční systém v širším měřítku, uvedl deník The New York Times.

Reklama

Akcie kalifornské First Republic Bank (FRB) v úterý uzavřely poklesem o 50 procent a zastavily se na 8,10 dolaru. Stalo se tak den po znepokojivé zprávě banky o tržbách, odlivu vkladů a konferenčním hovoru s analytiky, ve kterém vedení společnosti odmítlo odpovědět na nepříjemné otázky týkající se hospodaření a budoucnosti jedné z velkých amerických regionálních bank, uvedl deník The New York Times.

video Gabriel Eichler: V Kalifornii se nenadává, ale podniká. Teď ale start-upy přišly o investory Newstream TV Pád Silicon Valley Bank a propad cen akci technologických firem a kryptoměnového trhu způsobily, že ze sektoru start-upů se i v Kalifornii odlily peníze pryč, říká investor Gabriel Eichler. Přesto je tam mentalita už zhruba sto let neopakovatelně podnikatelská. tzv Přečíst článek

Vývoj ceny akcií americké First Republic Bank do 25. dubna 2023 (v dolarech):

V pondělí, po ukončení pravidelného obchodování s akciemi na newyorské burze, zveřejnila First Republic výsledky, které ukázaly, jak nejistá se stala budoucnost banky od poloviny března po krachu Silicon Valley Bank a Signature Bank. Banka mimo jiné uvedla, že její klienti vybrali v prvním čtvrtletí vklady ve výši 102 miliard dolarů – tedy téměř tři pětiny ze 176 miliard dolarů, které držela na konci loňského roku.

Nepomohlo ani záchranné lano od velkých bank

First Republic Bank přitom již minulý měsíc obdržela záchranné lano prostřednictvím vkladů ve výši 30 miliard dolarů od 11 největších národních bank, například Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase a Wells Fargo, s cílem pomoct překonat její obtíže. Ty začaly v polovině března po pádu SVB a Signature Bank a postihly i další regionální finanční ústavy.

Bankovní krize v USA ještě neskončila, říká vlivný americký bankéř Money Bankovní krize ve Spojených státech pokračuje a její důsledky se budou projevovat i v příštích letech. Ve své výroční zprávě pro akcionáře to uvedl šéf největší americké banky JPMorgan Chase v Co Jamie Dimon. Zdůraznil nicméně, že nynější krize není srovnatelná s globální finanční krizí z roku 2008. ČTK Přečíst článek

Velké banky však mohou své vklady vybrat již v červenci. V prvním čtvrtletí si FRB také půjčila 92 miliard dolarů, většinou od Federálního rezervního systému (Fed) a vládou podporovaných úvěrových finančních skupin, čímž v podstatě nahradila své chybějící vklady půjčkami. Vedení banky udělalo podle NYT jen málo pro nastolení důvěry během konferenčního hovoru ke čtvrtletním výsledkům banky a nabídlo pouhých 12 minut připravených komentářů bez možnosti položit otázky.

Banka v pondělí také uvedla, že sníží až čtvrtinu své pracovní síly a sníží odměny vedoucích pracovníků o blíže nespecifikovanou částku. „Jde o problém důvěry jako u každé banky – a když se důvěra ztratí, peníze odtečou,“ řekl NYT Aswath Damodaran, profesor financí na New York University.

Možnosti FRB se zachránit bez vládního zásahu jsou omezené a náročné. Pro banku jako celek se nenašel žádný kupec. Každá banka nebo investorská skupina, která by měla zájem banku převzít, by musela převzít její úvěrové portfolio, což by mohlo kupujícího zatížit miliardovými ztrátami na základě nedávných změn úrokových sazeb. Banku je také obtížné prodat po částech, protože její zákazníci využívají mnoho různých služeb najednou, jako jsou běžné účty, hypotéky a správa majetku.

Lukáš Kovanda: Až dvěma stům bank v USA hrozí kolaps, ukazuje studie. Situace nahrává bitcoinu Názory Jak pravděpodobné jsou další pády a otřesy bank v USA? Poměrně značně, ukazuje studie publikovaná americkým Národním úřadem ekonomického výzkumu. Pády bank by zřejmě vedly k růstu ceny bitcoinu a dalších kryptoměn, míní ve svém komentáři ekonom Lukáš Kovanda. Lukáš Kovanda Přečíst článek