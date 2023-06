Česko premiantem Evropy. Má stále nejnižší míru nezaměstnanosti

Míra nezaměstnanosti v Evropské unii v květnu podle sezonně přepočtených údajů klesla na 5,9 procenta z dubnových šesti procent. Ve své zprávě to oznámil unijní statistický úřad Eurostat. Nejnižší nezaměstnanost byla s hodnotou 2,4 procenta v České republice, druhá nejnižší pak v Polsku, kde činila 2,7 procenta.

Reklama

V eurozóně květnová nezaměstnanost zůstala na 6,5 procenta. Loni v květnu byla míra nezaměstnanosti v zemích platících eurem 6,7 procenta, v celé EU pak 6,1 procenta.

Bez práce je 13 milionů Evropanů

Eurostat odhaduje, že v EU bylo v květnu bez práce 12,94 milionu lidí, z toho 11,01 milionu v eurozóně. Proti dubnu se počet nezaměstnaných v EU snížil o 75 tisíc a v eurozóně o 57 tisíc. Proti loňskému květnu lidí bez práce ubylo v EU o 257 tisíc, v eurozóně pak o 227 tisíc.

Češi pokorně snáší vysokou inflaci. Mají nejmenší odvahu na světě říct si o zvýšení platu Money Ani vysoká inflace nenutí Čechy říct si šéfovi o víc peněz. Přidat chce jen větší pětina lidí, to je nejméně na světě. Vyplývá to z průzkumu prestižní PwC. vku Přečíst článek

Nezaměstnanost mezi mladými do 25 let činila v EU i v eurozóně 13,9 procenta. V případě EU se hodnota v porovnání s dubnem zvýšila o jednu desetinu procentního bodu, v eurozóně se meziměsíčně nezměnila. Práci v EU nemělo celkem 2,7 milionu mladých, z toho v zemích platících eurem 2,23 milionu.

Míra nezaměstnanosti mezi ženami v květnu klesla na 6,2 procenta z dubnových 6,3 procenta. Mezi muži zůstala na 5,7 procenta.

Lukáš Kovanda: Zrušení zaručených mezd by české ekonomice prospělo Názory České ekonomice by nejvíce prospělo, pokud by se zrušil jak institut zaručené mzdy, tak také institut mzdy minimální. Politicky je to druhé zřejmě zcela neprůchodné, takže buďme rádi za případné zrušení alespoň mezd zaručených. Jejich zrušení žádá jak Hospodářská komora, tak třeba Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Eurostat ve svých výpočtech vychází z obecně používané standardní definice nezaměstnanosti Mezinárodní organizace práce (ILO). Ta počítá mezi nezaměstnané ty, kteří si v posledních čtyřech týdnech aktivně hledali práci a jsou schopni nastoupit v nejbližších dvou týdnech.

V případě České republiky Eurostat používá údaje Českého statistického úřadu (ČSÚ), které se liší od údajů Úřadu práce ČR. Podle těch míra nezaměstnanosti v České republice v květnu dál klesla, tentokrát o desetinu procentního bodu na 3,5 procenta. ČSÚ vychází u míry nezaměstnanosti z výběrového šetření pracovních sil, Úřad práce z počtu registrovaných uchazečů o zaměstnání.

Lukáš Kovanda: Drahota pro český trh práce nepředstavuje takový otřes, jakým byl covid Názory Míra nezaměstnanosti klesá, hlavně díky nástupu teplejšího počasí. Inflační a energetická krize ale není tak závažná, jako byla ta covidová, ukazuje i tak vývoj na českém trhu práce. Lukáš Kovanda Přečíst článek