Finanční sektor sílí. Skupina Partners hlásí větší růst, než s jakým pro letošek počítala

Česká ekonomika se postupně zotavuje. Tedy alespoň při pohledu na některá čísla a trendy to tak vypadá. A potvrzují to i výsledky finanční skupiny Partners.

Finanční skupina Partners podnikatele Petra Borkovce hlásí v prvním pololetí obrat 2,2 miliardy korun a meziroční růst o více než 25 procent. „Výsledky skupiny nás potěšily, protože překonaly plán. Na rok 2024 jsme původně cílili na kumulativní obrat kolem 4,7 miliardy korun, nyní směřujeme k překonání pěti miliard korun,“ říká Borkovec a dodává, že kromě finančně poradenské společnosti Partners rostla i pojišťovna Simplea nebo správci aktiv. Některé z úspěchů jsou přitom dobrou zprávou právě i pro českou ekonomiku, protože hovoří o její poměrně dobré kondici. Zájem je především o zajištění příjmu na stáří – ať už formou investic, nebo pojištění – a po propadech posledních let se zase rozbíhají i žádosti o hypotéky.

Hypoteční trh se rozbíhá

Důležitou a velmi dobrou zprávou je opětovné „nastartování“ hypotečního trhu, které se podle Jana Brejla, obchodního ředitele skupiny Partners, naplno rozběhne s koncem prázdnin. To by podle něj mohly klesnout i úrokové sazby.

Důvod, proč je banky stále drží nahoře, je jednodušší, než by se mohlo zdát. Současný růst zájmu zkrátka zastihl banky nepřipravené. „Je to dáno propadem hypotečního trhu v posledních letech. Banky zúžily hypoteční týmy nebo přesunuly lidi do jiných týmů. Nyní se tedy potýkají s nedostatkem lidí, kteří dokáží hypoteční úvěry zpracovávat. Výše úrokových sazeb přirozeně reguluje přítok nových žádostí, proto je banky drží i nadále nahoře,“ vysvětluje. Ke stabilizaci by prý mohlo dojít po letních měsících, přesto neočekává, že by úroky u hypoték klesly pod 4,5 procenta.

Za spíše zdrženlivější přístup bank možná částečně mohou i nová pravidla pro předčasné splacení hypoték, která začnou platit od 1. září. „Je logické předpokládat, že ve chvíli, kdy je právní stav ohledně nákladů na předčasné splacení poměrně nejasný, banky s novou produkcí hypoték tolik nespěchají. Zvlášť když je jisté, že za pár týdnů se právní jistota produktu pro obě strany – klienta i banku – výrazně zlepší. Nemusí to ale být jediný důvod. Pokles střednědobých sazeb trvá jen relativně krátkou dobu a banky mohou vnímat i riziko, že tyto sazby zase vzrostou. Proto nespěchají. Osobně si ale nemyslím, že jsou nějaké důvody pro další růst sazeb, banky tedy budou hypotéky postupně zlevňovat,“ domnívá se Marek Ditz, ředitel Partners Banky.

Partners banka by se s koncem roku chtěla připojit s vlastním hypotečním produktem. „První hypotéky chceme spustit v listopadu. V první fázi jen v ověřovacím režimu, s razantnějším vstupem na trh počítáme až v příštím roce,“ dodává Ditz. Dosud Partners Banka v této oblasti nabízela pouze služby finančního poradenství.

Zájem o investice roste

O investicích toho bylo v posledních měsících a letech napsáno mnoho. Spolu s rostoucí inflací jsme byli svědky zvýšeného zájmu – a druhý boom přichází teď, když klesají úrokové sazby na spořicích účtech. Celý investiční trh tak zažívá velmi dobré časy, jen skupina Partners v tomto segmentu hlásí celkový růst kolem čtyřiceti procent.

„Za růstem stojí především klesající úrokové sazby na spořicích účtech a také zvýšení zájmu o pravidelné investování, které je podpořeno dlouhodobým investičním produktem, kdy si lze investice odečíst od daňového základu,“ vysvětluje Jan Brejl. Dalším faktorem je podle něj dosažení produktivního věku u mladších generací, které nezažily „divoké devadesátky“ a jsou poučenější v oblasti tvorby rezerv na stáří. Vidět to je mimo jiné na klesajícím zájmu o doplňkové penzijní spoření a na preferenci širších nástrojů investičního světa.

„V případě dlouhodobějších investičních portfolií převažuje poptávka po akciových řešeních, která jsou sice volatilnější, ale dlouhodobě nabízejí vyšší průměrný výnosový potenciál. Největší poptávka je zpravidla po amerických akciích, kam se hodně promítá technologický sektor. Velký zájem je také o nově vytvořený akciový fond Double Speed rizikový z naší produkce, který je unikátní díky možnosti využití takzvaného pákového efektu, známého z nemovitostního trhu, na široce diverzifikovaném portfoliu. Také nás těší, že i mezi konzervativními investory roste zájem o dluhopisové fondy, kde se s výhledem nejbližších let výrazně zvedl výnosový potenciál oproti letům předchozím,“ jmenuje Marcel Vanduch, investiční analytik Partners, a dodává: „Kvalitní tržní dluhopisová řešení postavená primárně z dluhopisů s investičním ratingem vykazují od začátku roku výkonnost mezi třemi až čtyřmi procenty, kvalitní globální akciová řešení se širokým sektorovým rozložením se pak blíží k desetiprocentní hranici.“

Mezi žádané produkty patří i pojištění

O tom, že lidé začínají brát „přípravu na stáří“ stále vážněji, svědčí zvýšený zájem nejen o dlouhodobé investiční produkty, ale také o pojištění dlouhodobé péče, které zatím v Česku nabízejí tři pojišťovny – Kooperativa, NN a Simplea – a další se budou brzy přidávat. Koncem letoška by měly podobný produkt spustit Uniqa, ČPP nebo Allianz, v příštím roce pak Generali ČP, MetLife a Pillow. Jedná se o další z nástrojů, jak se na stáří zajistit, protože pojištění nabízí finanční jistotu ve chvíli, kdy se člověk stane nemohoucím a závislým na pomoci někoho dalšího.

„Při stárnutí populace a pokrocích v medicíně, kdy jsme úspěšnější v léčení závažných onemocnění, toto téma čím dál více rezonuje. Nejde o úplnou novinku, ale díky tomu, že je nyní možné si platbu produktu odečíst z daní, začaly pojišťovny tento produkt inovovat či jej nabízet samostatně,“ upřesňuje Jan Brejl ze skupiny Partners, pod kterou spadá i pojišťovna Simplea. Ta s produktem v tuto chvíli začíná, pojala ho ale ještě trochu jinak.

„Jsme si vědomi, že péče o člověka, který se o sebe nedokáže postarat, je v domácích podmínkách i přes veškerou snahu rodiny velmi náročná. Proto jsme se rozhodli klientům nabídnout nejen možnost finančního plnění v případě domácí péče, ale také zprostředkování umístění do jednoho z našich partnerských zařízení bez dalších doplatků,“ vysvětluje obchodní ředitel pojišťovny Kamil Holánek.

„Pojištění dlouhodobé péče zatím nabízíme pro omezené množství našich klientů. Spojili jsme síly s třetím největším poskytovatelem péče v oblasti pro seniory, skupinou Ambeat Group, která provozuje třináct pobytových zařízení. Společně jsme pak založili nemovitostní fond Ambeat Care, díky kterému chceme v následujících pěti letech rozšířit počet pobytových zařízení o dalších dvacet, a tím nabídnout pojištění většímu množství klientů napříč všemi regiony,“ dodává.

Pojištění má podle něj velký potenciál a zájem o něj poroste. „Očekáváme, že zájem o pojištění se bude kvůli rostoucímu počtu lidí nad 65 let zvyšovat. Dle demografických prognóz se očekává, že do roku 2050 vzroste počet osob nad 65 let o více než 900 tisíc. Tlak na budování nových zařízení lůžkové péče se tak bude zvyšovat a bude potřeba těmto lidem zajistit kvalitní a dostupnou péči,“ dodává Holánek.

Pojištění slouží jako doplněk ke státnímu příspěvku na péči, který ve většině případů nestačí na pokrytí všech nákladů. Stát se proto rozhodl tento typ pojištění – spolu s doplňkovým penzijním spořením, investičním životním pojištěním a DIP – podpořit daňovým zvýhodněním. Pro všechny zmíněné produkty platí společný limit 48 tisíc korun ročně ze strany klienta a 50 tisíc korun ročně ze strany zaměstnavatele. „Oproti ostatním třem produktům se dlouhodobá péče liší v tom, že daně si může uplatnit jiná než pojištěná osoba. Například když třicetiletý syn pojistí svého šedesátiletého otce, pojištěný bude otec, ale syn si sníží své daně,“ uzavírá Pavel Krejčík, pojistný analytik Partners.

