Pojišťovny spěchají s novým pojištěním na stáří. Má byznys potenciál

Pojišťovny postupně přicházejí na trh s pojištěním dlouhodobé péče s doživotní výplatou, které od letoška podpořil stát možností odečíst z daňového základu až 48 tisíc korun ročně. Vyplývá to z ankety mezi pojišťovnami. Daňový odpočet u pojištění dlouhodobé péče byl součástí opatření vládního konsolidačního balíčku na ozdravení veřejných financí.

NN Životní pojišťovna přinesla na trh první produkt pojištění dlouhodobé péče, který splňuje podmínky státu pro získání daňového zvýhodnění. „Když jsme pojištění dlouhodobé péče před čtyřmi lety jako první uváděli na trh, bylo nám jasné, že musíme reagovat na demografický vývoj české populace a měnící se potřeby klientů. Dnešní daňový odpočet až 48 tisíc korun je příznivou novinkou, která produkt v očích zákazníků ještě více zatraktivní,“ uvedl ředitel produktového vývoje NN Životní pojišťovny Michal Korejs.

Pojištění dlouhodobé péče funguje tak, že v případě přiznání těžké nebo úplné závislosti na péči, nebo také ztráty soběstačnosti třetího nebo čtvrtého stupně, začne pojišťovna klientovi vyplácet měsíční rentu, a to až do konce života pojištěného. Pojistné plnění je vypláceno bez ohledu na to, zda žije klient doma nebo v pečovatelském zařízení.

Allianz na přípravě produktu aktuálně pracuje, chtěla by ho nabídnout ve druhé polovině letošního roku. „Chceme jít cestou finančního krytí, tedy přímé výplaty peněz, a asistenční podpory, například při vyhledávání a zajištění vhodného sociálního zařízení nebo služeb,“ řekla mluvčí Allianz Marie Petrovová.

Kooperativa připravuje uvedení nového produktu pojištění soběstačnosti na květen. Pojištění je podle mluvčího pojišťovny Milana Káni primárně zaměřeno na klienty, kteří se chtějí ochránit před dlouhodobou nebo trvale sníženou soběstačností. Plnění by nemělo být jen finanční, ale chce jim nabídnout i síť našich asistentů péče, kteří budou v jednotlivých případech klientům pomáhat s vyřízením administrativně-organizačních záležitostí.

Generali Česká pojišťovna v blízké budoucnosti zvažuje, že nabídne klientům produktové řešení pojištění dlouhodobé péče, které bude vyhovovat všem podmínkám uvedeným v novele zákona o daních z příjmů.

Podle průzkumu České asociace pojišťoven označuje 71 procent Čechů za svůj největší strach nesoběstačnost. Na péči druhých se do svých 85 let stane závislý každý třetí Čech. Potřeba péče od druhých tak bude v průběhu dalších let ještě více narůstat. Národní rozpočtová rada vlády očekává, že počet lidí, kteří se bez dlouhodobé péče neobejdou, se během příštích 40 let zdvojnásobí.

Z průzkumů také vyplývá, že lidé si přejí závěr svého života prožít spíš doma než v domovech s pečovatelskou službou. Splnění tohoto přání však vyžaduje intenzivní zapojení blízkých nebo vysoké výdaje za domácí péči. Příspěvek od státu je přitom u nižších stupňů nesoběstačnosti, při nichž je pobyt v rodinném prostředí ještě obvyklý, pouze v řádu několika tisíc korun měsíčně.

