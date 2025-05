EU chystá cla na levné obilí z Ukrajiny. Válečná ekonomika přijde o miliardy

Evropská unie se v nadcházejících týdnech zřejmě chystá výrazně zvýšit cla na dovoz zemědělských produktů z Ukrajiny, píší Financial Times (FT). List podotýká, že by šlo o krok, který by silně zasáhl ekonomiku Ukrajiny v situaci, kdy se tato země čtvrtým rokem brání ruské invazi.

Rozhodnutí ukončit zvláštní obchodní vztahy mezi EU a Kyjevem, díky němuž většina ukrajinského zboží přichází na unijní trh bez poplatků, podle diplomatů přišlo z iniciativy Polska s cílem chránit zemědělce v sedmadvacítce.

FT připomínají, že EU má s Kyjevem dohodu o volném obchodu, ale v důsledku ruské invaze v roce 2022 zašla ještě dál a zrušila zbývající poplatky. Jejich platnost vyprší 6. června a Brusel je plánuje nahradit „přechodnými opatřeními“ na dobu, než obě strany aktualizují vzájemnou obchodní dohodu. Diplomaté však říkají, že tento návrh na přechodná opatření, který byl nedávno rozeslán členským státům, by výrazně omezil kvóty, v rámci kterých Ukrajina může do EU bezcelně dovážet zemědělské produkty.

Bezcelní režim se od roku 2022 vztahoval na ukrajinskou drůbež, pšenici a cukr. Většina tohoto zboží přes státy sedmadvacítky mířila do Afriky a Asie. Nicméně zemědělci i politici v Polsku, ve Francii i jiných zemích poukazovali na to, že zboží z Ukrajiny sráží ceny na jejich domácím trhu. Tato otázka hrála velkou roli v kampani před parlamentními volbami v Polsku na podzim 2023 a nyní se polská proevropská vláda obrátila na Evropskou komisi, aby obchodní jednání s Ukrajinou odložila až na dobu po prezidentských volbách, a snížila tak šance Karola Nawrockého, kandidáta podporovaného opozičními národními konzervativci. První kolo prezidentských voleb připadá na nadcházející neděli, případné druhé kolo pak na 2. června.

Ukrajina přijde o miliardy

Mluvčí komise podle FT řekl, že „zkoumáme možná přechodná opatření pro případ, že jednání nebudou ukončena do 6. června“.

Bernd Lange, šéf výboru pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu to označil za „velmi špatný signál vůči Ukrajině“. Najít řešení podle něj potrvá nejméně do října.

Ukrajinská vláda odhaduje, že pokud by se podmínky obchodu s EU vrátily do stavu před ruskou invazí, příjmy by jí ročně klesly o 3,5 miliardy eur (87,2 miliardy korun).

